RCX Recruitment (Thailand) Co., Ltd.¤Î³«ÀßµÚ¤Ó¥¿¥¤¿Íºà¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¤Î³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

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½»½ê: No. 31, 2nd and 3rd Floor, Soi Sukhumvit 26, Sukhumvit Road, Klong Tan Sub-district, Klong Toei District, Bangkok 10110
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¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È: https://rcx-recruitment.com/th/
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»: shima@rcx-recruitment.com
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