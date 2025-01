RCX Recruitment (Thailand) Co., Ltd.¤Î³«ÀßµÚ¤Ó¥¿¥¤¿Íºà¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¤Î³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

RCX Recruitment Inc.

このたび、弊社RCX Recruitment Inc.(フィリピン・マカティ市、代表者:嶋 航)は、新たにタイ法人RCX Recruitment (Thailand) Co., Ltd.を設立し、フィリピンに続き、タイで人材紹介サービスを開始しました。

タイ人材紹介サービスの開始の背景

近年、東南アジア地域では著しい経済成長を遂げており、その中でもタイは約8,000社にのぼる日系企業が進出していると言われ、重要な市場として位置付けられています。このような状況下、多くの企業様が現地での採用活動や優秀な人材の確保において課題を抱えているのが現状です。これらのニーズに応えるため、弊社はこれまでのフィリピンでの成功実績を基盤に、タイ市場においても最適な人材ソリューションを提供すべく新拠点を設立する運びとなりました。

事業内容とサービス

RCX Recruitment (Thailand) Co., Ltd.では、以下のサービスを中心に提供してまいります:



タイ人の優秀な人材の紹介: 幅広いネットワークを活用し、マネージャー層・バックオフィス人材・技術職など企業様のニーズに合った人材をご提案します。

日本人の優秀な人材の紹介: 幅広いネットワークを活用し、タイへの就職を希望する現地採用の日本人人材をご提案します。

タイ人への求人紹介: タイ国内で新たなキャリアを探す求職者に向け、企業様の魅力ある求人情報をお届けします。

日本人への求人紹介: タイ国内で新たなキャリアを探す日本人求職者に向け、企業様の魅力ある求人情報をお届けします。

今後の展望

今回のタイ法人設立を機に、フィリピンでの実績に加えて、タイ国内での採用支援サービスを強化し、東南アジア地域全体での包括的なサポート体制を確立してまいります。また、現地の企業様だけでなく、タイ進出を検討されている日本企業様にとっても信頼できるパートナーであり続けることを目指します。

<タイ法人情報>

会社名: RCX Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

住所: No. 31, 2nd and 3rd Floor, Soi Sukhumvit 26, Sukhumvit Road, Klong Tan Sub-district, Klong Toei District, Bangkok 10110

代表者:嶋 航

資本金:500万バーツ(約2,250万円)

事業内容

・タイでの人材紹介事業・採用支援事業

・タイ人向けの求人紹介・転職支援

・日本人向けの求人紹介・タイ現地採用の転職支援

ウェブサイト: https://rcx-recruitment.com/th/

問い合わせ: shima@rcx-recruitment.com

タイ国内での採用活動にお困りの際は、ぜひ弊社タイ法人にお気軽にご相談ください。また、貴社においてタイ法人や関連事業をお持ちの場合、ぜひご案内・ご紹介をいただけますと幸いです。

今後ともRCX Recruitment Inc.およびRCX Recruitment (Thailand) Co., Ltd.をどうぞよろしくお願い申し上げます。



敬具



RCX Recruitment Inc.(Philippines)

RCX Recruitment (Thailand) Co., Ltd.

グループ代表 嶋 航