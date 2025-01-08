『劇場版 イナズマイレブン 新たなる英雄たちの序章』のトレーディング缶バッジ、キャンバスボード、A3マット加工ポスターの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『劇場版 イナズマイレブン 新たなる英雄たちの序章』の商品3種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『劇場版 イナズマイレブン 新たなる英雄たちの序章』の商品の受注を12月27日（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/346,1220,1229,1580?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/346,1220,1229,1580?utm_source=press)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング缶バッジ

笹波雲明、桜咲丈二、木曽路兵太、忍原来夏、四川堂我流、柳生駿河、古道飼亀雄、円堂ハル、月影蓮のイラストを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「笹波雲明&円堂ハル 缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \440(税込), BOX \3,960(税込)

種類 ：全9種

サイズ ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼キャンバスボード

キービジュアル、笹波雲明、桜咲丈二、木曽路兵太、忍原来夏、四川堂我流、柳生駿河、古道飼亀雄、円堂ハル、月影蓮をキャンバスボードに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,850(税込)

種類 ：全2種（キービジュアル、集合）

サイズ ：F0号（180×140mm）

素材 ：木材、化繊

▼A3マット加工ポスター

キービジュアル、笹波雲明、桜咲丈二、木曽路兵太、忍原来夏、四川堂我流、柳生駿河、古道飼亀雄、円堂ハル、月影蓮をA3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全2種（キービジュアル、集合）

サイズ ：A3

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/346,1220,1229,1580?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/346,1220,1229,1580?utm_source=press)

https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当： 齊藤直樹

Mail： support@amnibus.com

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