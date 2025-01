GMOメディア社長・森輝幸が『AI博覧会 Osaka 2025』で講演！生成AIが切り開く企業成長と教育DXの可能性を解説

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOメディア株式会社(代表取締役社長:森 輝幸 以下、GMOメディア)は、2025年1月22日(水)、23日(木)に、マイドームおおさか(大阪府大阪市)で開催される『AI博覧会 Osaka 2025』の講演会に参加します。

講演会にはGMOメディア社長の森 輝幸が登壇し、生成AIを活用したカスタマーサポートの業務効率化事例や、生成AIの特許技術を活用した教務DXツールの「コエテコStudy byGMO」の導入事例などを解説します。

GMOメディアは、今回の講演会を通して、生成AIを活用することで企業成長を推進させるヒントをお伝えします。

【GMOメディアの生成AI活用】

「ChatGPT」などの生成AIの普及によりIT分野の技術の進化はさらに加速し、ビジネス環境も大きく変化しています。GMOメディアは、先行きが不透明で、将来の予測が困難と言われる時代において、事業で新しい付加価値を生み出し続けていくためには、変化に柔軟に対応しながらも、新しいビジネスモデルや価値を創造する必要性を重視しています。そのため、AIやディープラーニングなどの技術に関するリテラシーを高め、目まぐるしい変化のスピードに対応していくことが必要不可欠と考えています。

GMOメディアでは、生成AIを活用した業務効率化やプロダクト制作などの取組みを積極的に推進しています。特に、カスタマーサポート業務では生成AIをいち早く取り入れ、業務工数の大幅削減を実現しました。また、生成AIによる問題生成技術(※1)を用いた、科目「情報I」の教務DXツール「コエテコStudy byGMO」の提供を2024年8月より開始するなど、あらゆる側面での活用を推進しています。

(※1)2024年10月特許取得済み

■講演会「AI活用が変える企業成長と教育の未来」

『AI博覧会 Osaka 2025』の講演会では、GMOメディア社長の森 輝幸が登壇し、GMOメディアが推進してきた生成AIを活用した業務効率化やプロダクト制作などの取組みをお伝えします。

・講演日時:2025年1月22日(水)11:10~11:40

・登壇者:GMOメディア 代表取締役社長 森 輝幸

■GMOメディア 代表取締役社長 森 輝幸 プロフィール

2001年に同社取締役に就任し、翌年から現職を務める。以降、複数のメディアサービスを承継しながら企業を成長させ、2015年に東京証券取引所マザーズ市場(現 東証グロース市場)へ上場。

DX推進やデジタル人材育成に注力し、「教育立国推進協議会」発起人や「一般社団法人デジタル人材共創連盟」理事を兼任。新たな価値創造を追求し、デジタル社会の発展に寄与する経営者として活躍している。

【『AI博覧会 Osaka 2025』概要】

AI博覧会は、AI・人工知能に焦点を当てた最先端の展示会です。ChatGPTなどの生成AIをはじめとした最近技術、革新的なサービスなど、AI導入を加速させるための商談が繰り広げられます。会場内で実施される各カンファレンスでは、ビジネスを変革させるカギとなる最先端のAIトレンド情報を収集することができます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4689_1_da5954926ec0a1dc3ae305e17dba746c.jpg ]

【GMOメディアについて】(URL:https://www.gmo.media/(https://www.gmo.media/))

GMOメディアは、創業以来インターネット上で自社開発・自社運営のサービス群であるメディア事業を中心に展開しています。現在はプログラミング教育ポータル「コエテコ byGMO」と美容医療の情報に特化した「キレイパス byGMO」の2事業を投資育成し、それぞれプログラミング教室や自由診療クリニックのDXを支援するサービスも展開しています。

さらに、ソリューション事業としてメディア運営で培ったノウハウを基にポイントサイトの構築・運営を支援する「GMOリピータス」や 成果報酬型の広告配信を行うアフィリエイトサービスプロバイダ「アフィタウン byGMO」、訴求力のあるギフトキャンペーンを簡単に実施できるギフトキャンペーンツール「ギフコ byGMO」など提携パートナーの収益化のサポートも行っています。

以上

【GMOメディア株式会社】(URL:https://www.gmo.media/(https://www.gmo.media/))

会社名 GMOメディア株式会社 (東証グロース市場 証券コード:6180)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 森 輝幸

事業内容 ■メディア事業

■ソリューション事業

資本金 7億6,197万円

【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/(https://www.gmo.jp/))

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■インターネットインフラ事業

■インターネット広告・メディア事業

■インターネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円

※記載されている会社名・製品名は、各社の商標、もしくは登録商標です。

Copyright (C) 2025 GMO Media, Inc. All Rights Reserved.