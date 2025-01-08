＜1月8日発表＞完全ワイヤレスイヤホン Technics新製品「AZ100」のキャンペーンや期間限定展示を実施
完全ワイヤレスイヤホン Technics EAH-AZ100
パナソニック株式会社は、完全ワイヤレスイヤホン Technics新製品「EAH-AZ100」を1月8日（水）に発表しました。発売を記念し、AZ100をご購入の上ご応募いただいた方を対象とした「Technics EAH-AZ100デビューキャンペーン」を実施。また、パナソニック公式通販サイト“パナソニック ストア プラス”では、「完全ワイヤレスイヤホン 刻印サービス」（有償）や「体験型ストア b8ta（ベータ）」の3店舗にてAZ100の展示を期間限定で実施します。
詳細につきまして、下記の各WEBページよりご覧ください。
▼完全ワイヤレスイヤホン Technics EAH-AZ100
https://jp.technics.com/products/tws/az100/
◆◇◆各キャンペーン／展示◆◇◆
1）完全ワイヤレスイヤホン Technics EAH-AZ100デビューキャンペーン
2）パナソニック公式通販サイト“パナソニック ストア プラス”限定「完全ワイヤレスイヤホン 刻印サービス」（有償）
3）【期間限定】「体験型ストア b8ta（ベータ）」の3店舗にてAZ100を展示
1）Technics EAH-AZ100デビューキャンペーン
完全ワイヤレスイヤホン Technics「EAH-AZ100」を期間中に正規取扱店にてご購入の上ご応募いただいた方にオリジナルガジェットポーチをもれなくプレゼント。
EAH-AZ100デビューキャンペーン
【キャンペーン期間】
◎購入期間：2025年1月8日（水）～2月28日（金）
◎応募期間：2025年1月23日（木）～3月14日（金）
キャンペーン詳細はWEBサイトよりご覧ください。
▼Technics EAH-AZ100デビューキャンペーン
https://jp.technics.com/tws/campaign/2025tw_winter/
2）パナソニック ストア プラス限定「完全ワイヤレスイヤホン 刻印サービス」（有償）
パナソニック公式通販サイト“パナソニック ストア プラス”にて対象の完全ワイヤレスイヤホンをご購入いただくと、充電ケースにお好きな言葉を刻印できる「完全ワイヤレスイヤホン 刻印サービス」（有償）をAZ100においても実施します。お客様のイニシャルや特別な言葉、大切な方へのメッセージなど、特別なオリジナルの一台をお作りいただけます。また、大切な方へのプレゼントとして、ぜひご利用ください。パナソニック ストア プラス限定のギフトラッピングもご利用いただけます。環境にやさしいオーガニックコットン素材を使用した、Technicsロゴ入りの袋でラッピングしてお届けします。
【実施期間】2025年2月3日（月）10:00～
完全ワイヤレスイヤホン 刻印サービス
詳細はWEBサイトよりご覧ください。
▼パナソニック ストア プラス 「完全ワイヤレスイヤホン刻印サービス」（有償）
https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/product/tws_originalmessage/
3）【期間限定】「体験型ストア b8ta（ベータ）」の3店舗にてAZ100を展示
AZ100を「体験型ストアb8ta（ベータ）」の3店舗にて期間限定で展示します。
ぜひ新製品をご試聴ください。
■展示店舗／開催期間
・b8ta Tokyo - Yurakucho
開催期間：2025年1月16日（木）～3月15日（土）
営業時間：11:00-19:30
定休日: 不定休
所在地：東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル1階
・b8ta Tokyo - Shibuya
開催期間：2025年1月16日（木）～3月31日（月）
営業時間：11:00-19:30
定休日: 不定休
所在地：東京都渋谷区渋谷1丁目14番11号小林ビル1階
・b8ta Osaka - Hankyu Umeda
開催期間：2025年1月16日（木）～3月15日（土）
営業時間: 10:00-20:00 （商業施設に準拠）
定休日: 商業施設に準拠
所在地：大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 8階
詳細はWEBサイトよりご覧ください。
▼体験型ストア b8ta（ベータ） で“生音質”が体験できる！
https://ec-plus.panasonic.jp/store/event/b8ta-az100-2501/
＜関連情報＞
完全ワイヤレスイヤホン Technics EAH-AZ100
https://jp.technics.com/products/tws/az100/
パナソニック公式通販サイト「パナソニック ストア プラス」
https://ec-plus.panasonic.jp/