【woofie(ウーフィ)】オープン以来待望の新商品。オリジナル缶でお届けする「ティグレ〔キャラメル＆ピスタチオ〕」が数量限定で新発売。

株式会社シュクレイウーフィ・ティグレ〔キャラメル&ピスタチオ〕

株式会社シュクレイ (代表取締役社長:阪本良一 本社:東京都港区)は【woofie(ウーフィ)】より、2025年1月11日(土)「ティグレ〔キャラメル&ピスタチオ〕」を新発売いたします。

woofieオープン以来待望の新商品、しっとりと焼き上げた特製の「ティグレ」は、ピスタチオのペースト・パウダー・ダイスを生地に練り込んだ香ばしくコクのある味わい。中央には、カラメルクラッシュを加えたキャラメル風味のチョコレートを流し込みました。濃厚な味わいのチョコレートは3種類をブレンドしてウーフィらしいキャラメル風味を追求しています。しっとり食感の中に、異なる食感が次々に顔を出す、食べ進めるのが楽しくなる自信作。キャラメルのクリーミーな甘さと、ひとくちごとに鼻へ抜けるピスタチオの香ばしさが織りなす、贅沢なハーモニーをぜひご賞味ください。

また、ウーフィでは初めてとなる缶のパッケージも見どころのひとつ。ピスタチオを連想させるグリーンの色合いと、季節を感じる装いが可愛らしい。お菓子を食べ終わった後も、ウーフィの世界でゆらゆらとにらめっこ。あなたの日常にウーフィが寄り添えると嬉しいです。

数量限定の販売となりますので、ぜひお見逃しなく。

◆商品情報

【商 品 名】 ティグレ〔キャラメル&ピスタチオ〕

【価 格】 4個入 1,944円(税込)

【発 売 日】 2025年1月11日(土)~

【取扱店舗】 ウーフィ イイトルミネ新宿店

※数量限定商品につき、無くなり次第終了

ウーフィ・ティグレ〔キャラメル&ピスタチオ〕

◆商品紹介 ~ ”キャラメル×ナッツ”ちょっぴりオトナなマリアージュの世界 ~

サンドクッキー 〔キャラメル&ヘーゼルナッツ〕

キャラメルソースをスペインでつくられたミルクチョコレートで包みこみ、ヘーゼルナッツの薫りきわ立つ、サクサクのクッキーでサンド。キャラメルのビターな味わいとチョコレートの贅沢な甘み、香ばしいナッツのマリアージュをお楽しみください。

4個入 1,080円(税込) / 6個入 1,620円(税込) / 8個入 2,160円(税込)

マドレーヌ 〔キャラメル&ヘーゼルナッツ〕

キャラメルと皮付きヘーゼルナッツを練り込んで焼きあげた、しっとりと心地のよい食感のマドレーヌ。キャラメルのビターな味わいとヘーゼルナッツの香ばしい薫りと甘みが、口いっぱいにひろがります。

4個入 1,188円(税込) / 6個入 1,782円(税込)

ベイクドケーキ 〔キャラメル&アーモンド〕

キャラメルを生地に練り込み、ていねいに焼きあげたベイクドケーキ。仕上げにグレーズをかけ、皮付きアーモンドをトッピング。キャラメルのビターな味わいと香ばしいアーモンドの薫りを、ほどよい塩味がひき立てます。

1個入 1,512円(税込)

◆ブランドコンセプト

ビターとスウィートが

ゆらゆらと にらめっこ。

それぞれ ぼくのいいところ。

ひとつになって マリアージュ。

ちょっぴりオトナの おたのしみ。

bittersweet goodies

◆店舗情報

店舗名称:woofie イイトルミネ新宿店

住 所:〒160-0022

東京都新宿区新宿3-38-2

JR新宿駅B1階 改札内(西改札方面)

営業時間:8:00-22:00

※館の営業時間に準ずる

◆公式サイト

◆会社概要

<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ