¡Ö¤µ¤é¤Ð¤Î¤³¤ÎËÜ¥À¥ì¤¬½ñ¤¤¤È¤ó¤Í¤ó¡ª¡×¤ËÇÐÍ¥¡¦¾¾½ÅË¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡í¿©¡í¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Î¹ÃËÜ¥Ò¥í¥È¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¡ª
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¥Ë¥Ã¥Á¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ÎËÜ¡ÖÃ¯¤¬½ñ¤¤¤È¤ó¤Í¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦½ñÀÒ¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¡Ö¤µ¤é¤Ð¤Î¤³¤ÎËÜ¥À¥ì¤¬½ñ¤¤¤È¤ó¤Í¤ó¡ª¡×¡ÊYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô29Ëü¿Í¡Ê1·î6Æü»þÅÀ¡ËËè½µ²ÐÍË20»þ¹¹¿·/ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¡§Ëè½µ²ÐÍË¿¼Ìë24»þ30Ê¬¢¨¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¥íー¥«¥ë¡Ë¡£¤Ê¤ó¤È2025Ç¯1·î¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤Î"¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤Ç¤Î¥íー¥«¥ë¿¼ÌëÊüÁ÷"¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢"¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ"¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¡ª1·î9Æü¡¢16Æü¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤È¤·¤Æ£²½µÏ¢Â³¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
º£²ó¤Ï¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö¤¿¤Ù¤ë¥Î¥ò¥È¡£¡×¤ÎÃø¼Ô¡¦¾¾½ÅË¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡£¿©¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¡¢²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÃç´Ö¤À¤Ã¤¿¡¢¡Ö¥¶¡¦¥¯¥í¥Þ¥Ë¥è¥ó¥º¡×¤Î¹ÃËÜ¥Ò¥í¥È¤µ¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ³«¶É60¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¡ã·à±Ç²è¡¡¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡ä¡Ê2025Ç¯1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«¡ËÀ©ºî¤ÎÎ¢ÏÃ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¡¢¼¡²ó¤Î¡Ö¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡©¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Þ¤Ç¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
¾¾½Å¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤ËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¡¢¤µ¤é¤Ð¿¹ÅÄ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡ÖÊ¸¾Ï¤¬¤¦¤Þ¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦°æÇ·Æ¬¸ÞÏº¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¼ºÎé¡©¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¼Â¤Ï¾¾½Å¤µ¤ó¤ÎÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£¾¾½Å¤µ¤ó¤Î¡¢Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯»þ¤Î"ÇÐÍ¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤À¤ï¤ê"¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
¾¾½Å¤µ¤ó¤¬²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤Ë²¼ËÌÂô¤ÎÃæ²ÚÎÁÍý²°¤Ç¥Ð¥¤¥ÈÃç´Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹ÃËÜ¥Ò¥í¥È¤µ¤ó¡Ê¥¶¡¦¥¯¥í¥Þ¥Ë¥è¥ó¥º¡Ë¤Ëº£²ó¤Î¡Ö·à±Ç²è¡¡¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡×¤Ç¼çÂê²Î¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ï1·î9Æü¡ÊÌÚ¡ËÍ¼Êý5»þ15Ê¬ÊüÁ÷¤«¤é¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤Ç¤Ï2025Ç¯1·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¿¼Ìë24»þ30Ê¬¤ËÊüÁ÷¡Ë
¡ÚÈÖÁÈ¾ðÊó¡Û
¡Ö¤µ¤é¤Ð¤Î¤³¤ÎËÜ¥À¥ì¤¬½ñ¤¤¤È¤ó¤Í¤ó¡ª¡×
¡¡½ñÅ¹¤ä¥Í¥Ã¥ÈÅù¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿"¤Ò¤È¥¯¥»¤¢¤ëËÜ"¤ÎÃø¼Ô¤Ë¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»ö¤òÊ¹¤¤Þ¤¯¤ë
¡¡¥Èー¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î½ñÀÒ¤ò¤µ¤é¤Ð¤ÎÌÜÀþ¤Ç¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷
¡ÚÇÛ¿®¾ðÊó¡Û
¡¡YouTube¡Ö¤µ¤é¤Ð⻘½Õ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×Ëè½µ²ÐÍË20»þ¹¹¿·
¡¡https://www.youtube.com/@saraba_tvo_channel
¡ÚSNS¡Û
¡¡X¡§https://x.com/saraba_hondare
¡¡HP¡§https://www.tv-osaka.co.jp/saraba_hondare/
¡Ö¤µ¤é¤Ð¤Î¤³¤ÎËÜ¥À¥ì¤¬½ñ¤¤¤È¤ó¤Í¤ó¡ªLIVE¡×¤Ô¤¢¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ³«»Ï¡ª
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
Ã±ÆÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æº£²ó½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡ÖËÜ¥À¥ìLIVE¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª¥²¥¹¥È¤Ë¡Ö°Ç¶â¥¦¥·¥¸¥Þ¤¯¤ó¡×¡Ö¶å¾ò¤ÎÂçºá¡×¤Îºî¼Ô¡¦Ì¡²è²È¤Î¿¿Æé¾»Ê¿¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢¤µ¤é¤Ð¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬º¬·¡¤êÍÕ·¡¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ªLIVE¤À¤«¤é¤³¤½Ì£¤ï¤¨¤ë¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤äYouTube¤Ç¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤¤¥Ç¥£ー¥×¤ÊÏÃ¤¬Ê¹¤±¤ë¤«¤â¡ª¡ÖËÜ¥À¥ìLIVE¡×¤À¤±¤Î¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¤Î¥Èー¥¯¤ò¡¢À§Èó¡¢²ñ¾ì¤Ç¡ª¡ª
¡Ö¶å¾ò¤ÎÂçºá¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¥²¥¹¥È¡¡Ì¡²è²È ¿¿Æé¾»Ê¿¤µ¤ó
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä¡ª¡ä
Àè¹ÔÈÎÇä´ü´Ö¡§1·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¸áÁ°10»þ～1·î13Æü¡Ê·î¡ËÌë11»þ59Ê¬¡¡
¢¨ÅöÁªÈ¯É½Í½Äê¡§1·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å6»þ
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯2·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¸á¸å£¶»þ³«±é
¾ì½ê¡§Í³ÚÄ®¤è¤ß¤¦¤ê¥Ûー¥ë
½Ð±é¡§¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¿¥²¥¹¥È¡§Ì¡²è²È ¿¿Æé¾»Ê¿¤Û¤«
¥Á¥±¥Ã¥È¡§3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾ÜºÙ¤ÏÈÖÁÈHP¤Ø¡§https://www.tv-osaka.co.jp/saraba_hondare/
¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ªÇã¤¤µá¤á¤Ï¤³¤Á¤é :
https://w.pia.jp/t/konohondare/