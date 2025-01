「DiXiM Security Endpoint」を採用したウイルスチェック機能付きUSBメモリー「RUF3-KEVシリーズ」を1月下旬発売予定

株式会社バッファロー

メルコホールディングス(東・名 6676)グループの株式会社バッファロー(本社:名古屋市、代表取締役社長:牧 寛之)は、USB3.2(Gen 1)対応、「DiXiM Security Endpoint」を採用したウイルスチェック機能付きのUSBメモリー「RUF3-KEVシリーズ(容量:64GB、32GB、16GB)」を2025年1月下旬より順次出荷いたします。





本商品はUSB3.2(Gen 1)による高速転送が可能なUSBメモリーです。株式会社デジオン(DigiOn)が提供するエンドポイントセキュリティサービス「DiXiM Security Endpoint」を採用したウイルスチェック機能付きにより、USBメモリーにウイルスが感染することを防ぎ、USBメモリー経由でのウイルスの蔓延を防ぎます。ウイルスチェック機能では本商品に保存・更新されるファイルがウイルスに感染していないかどうかリアルタイムで監視します。もし感染ファイルが検出されれば、自動的に隔離・駆除が行われるので、安心してお使いいただけます。プログラムの動作を検証し、ウイルス(マルウェア)に特徴的な挙動が見られるか否かで判定・検出する「ヒューリスティック機能」により、新種や未知のウイルスの検出にも対応します(※1)。PCへのソフトウェアインストール不要でパスワードによるセキュリティーがかけられる「パスワード認証機能」も搭載されており、第三者の利用を防止できます(※2)。上部のリング形ノックボタンを押し込むことでノック式ボールペンのようにUSB端子が露出するキャップ不要設計のため、キャップの紛失を心配することなく持ち運びできます。またPCから抜き取る際に、自動的にコネクターが収納される「オートリターン機構」を搭載しています。さらにリング形のノックボタン部には首掛けストラップやキーホルダーなど(※3)の取り付けが可能で、装着方法の幅が広がります。職場のPCと個人用PC間で安全にデータをやり取りしたい方、公共のPCで個人用USBメモリーを使うのが不安な方、新種のウイルスやマルウェアなどの未知の脅威をできるだけ対処したい方におすすめします。

※1 ウイルスチェック機能の実行により、すべてのウイルス(マルウェア)を検知することを保証するものではありません。

※2 「ウイルスチェック機能」、「パスワード認証機能」の対応OS

Windows 11 / 10

※3 ストラップやキーホルダーなどは付属しません。

商品写真ダウンロード :https://www.buffalo.jp/product/download/photo/?item_code=RUF3-KEV64G-BK[表: https://prtimes.jp/data/corp/17378/table/228_1_a1b29435b06a8d4471bcbaf01563fb0e.jpg ]商品ページ :https://www.buffalo.jp/product/detail/ruf3-kev64g-bk.html

※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.