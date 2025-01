【利き手を選ばず使いやすい】Bluetooth(R) 5.0対応＆省電力のマウス「BSMRB010BK」を1月下旬発売予定

株式会社バッファロー

メルコホールディングス(東・名 6676)グループの株式会社バッファロー(本社:名古屋市、代表取締役社長:牧 寛之)は、Bluetooth(R) 5.0に対応した3ボタンのマウス「BSMRB010BK」を1月下旬より順次出荷いたします。

本商品はBluetooth(R) 5.0対応のマウスです。Bluetooth(R) 5.0以前の従来規格の機器も使用でき、タブレットや薄型PCなどのBluetooth(R) 機器に幅広く対応します。対応品との接続の際はUSBレシーバーが不要なためUSBポートをふさぎません。

また「Bluetooth(R) Low Energy」と「IR LEDセンサー」による省電力化を実現。電池交換の頻度を減らせます。

本体樹脂部分に抗菌素材を配合しており、細菌の増殖を抑えます。

握りやすい左右対称のデザインなので利き手を問わず、快適に操作可能です。

※詳細は商品ページをご確認ください。

商品ページ :https://www.buffalo.jp/product/detail/bsmrb010bk.html

商品写真ダウンロード :https://www.buffalo.jp/product/download/photo/?item_code=BSMRB010BK[表: https://prtimes.jp/data/corp/17378/table/229_1_50907334d83d77ddf4320b6b24c45fd1.jpg ]

※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.