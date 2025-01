『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』1月15日デジタル販売、2月12日デジタルレンタル開始、3月5日4K UHD、ブルーレイ＆DVD発売が決定！日本語吹替キャスト・山田裕貴のインタビュー映像を公開！

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社のテレビジョン&ホームエンターテイメント部門は、現在大好評プレミア配信中の『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』のデジタル販売を1月15日(水)、デジタルレンタルを2月12日(水)より開始いたします。また4K ULTRA HD、ブルーレイ、DVDの販売とブルーレイ、DVDレンタルを3月5日(水)より開始いたします。

77の国と地域でオープニング1位の話題作が ついに4K UHD 、ブルーレイ&DVDで登場!!

世界中で大旋風を巻き起こしたトッド・フィリップス監督『ジョーカー』の最新作『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』、通称「ジョーカー2」。前作を超える77の国と地域でオープニング1位を記録し、日本でも誰の予想をも覆す衝撃的な展開に様々な感想や考察が発生!プレミア配信も好評の本作がついに豪華特典とともに、4K URTLA HD、ブルーレイ、DVD、デジタル配信で登場します!主人公ジョーカー役には前作でアカデミー賞(R)主演男優賞を受賞した名優ホアキン・フェニックスが続投。そして物語の鍵を握る新キャラクター、ハーレイ・クインことリー・クインゼル役にはポップスターのレディー・ガガが抜擢!スター2人のタッグにも注目が集まります。日本語吹替キャストには前作に続き、ジョーカーを平田広明、ジョーカーを追い詰める検事ハービー・デントには俳優の山田裕貴を起用するなど超豪華声優陣が集結!

初回仕様には70分超えの映像特典付き!A3ポスターやアートカード、ビジュアルブックも!

【初回仕様】ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ ブルーレイ&DVDセット 展開図

初回仕様にはなんと71分にも及ぶ映像特典に加え、A3ポスター、アートカード、ビジュアルブックの封入特典付き!映像特典には<ホアキンの演技>や<ファイナルシーン>など4つのパートからなる「ドキュメンタリー」や、「音楽の持つ力」、「狂気の色彩」などの内容をたっぷり収録。また、封入特典のA3ポスターは5枚セットで、本編冒頭の「ルーニー・テューンズ」を模したアニメーションのイラストも!アートカードは6枚セットの両面デザインとなっており、表面は本作の名シーンを切り取ったデザイン、裏面はカードを並べるとジョーカーとリー2人の姿が浮かび上がるデザインとなっています。そしてビジュアルブックも全28ページの大ボリュームで、まさに見るもよし、飾るもよし!「ジョーカー2」のこだわりの世界観が詰まった超豪華仕様です!

Amazon限定&初回限定スチールブック仕様も発売!ファン垂涎のデザイン

【Amazon.co.jp限定】ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ <4K ULTRA HD&ブルーレイセット> スチールブック仕様 スチールブック正面

そして、Amazon限定、初回限定生産で4K URTLA HD&ブルーレイセット スチールブック仕様の発売も決定!スチールブックの正面にはジョーカーとリーの顔がアップで描かれたデザインで、前作では孤独だったジョーカーがリーと出会い、狂気のロマンスを繰り広げる本作の世界観が重厚に表現されています。まさにファン垂涎仕様の絶対に持っておきたい1本!

◆ハービー・デント役を演じた山田裕貴さんのインタビューが到着!◆

ジョーカーの大ファンの山田さんが本作の魅力についてたっぷり語る!さらに、家で映画鑑賞する際のこだわりを披露!!

この度、ジョーカーを追い詰めるハービー・デント役の日本語吹替キャストを務めた俳優の山田裕貴さんのスペシャルインタビューが公開になりました!

かねてよりジョーカーの大ファンを公言している山田さん。ハービー・デントの声を演じるにあたって事前に準備したことについて、「まずは前作の『ジョーカー』を見直したり、アフレコの前に字幕の付いていない『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』の映像と台本を照らし合わせながら家で声を当ててみたりしました」と語ります。

続いて本作の中で印象に残っているシーンについては、「アーサーが本当に笑えているのかなとか、本当は泣いているんじゃないか?と思いながら見守ることが多かった」としながらも、「あとはやっぱりラストですよね…!本当に起こった事なのか、アーサーの頭の中の妄想が映像になったのか分からない」と、本作の衝撃のラストの解釈についても言及。

また、今回デジタル配信と、4K UHD、ブルーレイ&DVDの発売が決定したということで、山田さんが自宅で映画を鑑賞する際のこだわりについては、「部屋を全部真っ暗にして、ソファーの前にドーンと座って真剣に映画と向き合う時間を作ります」と演技派俳優らしいこだわりを披露!

最後に本作「ジョーカー2」をお家で楽しまれる方へのメッセージとして「前作でジョーカーになってしまった、この“ジョーカーの世界”を僕らは見守りつつも、これは本当にジョーカーの思いなのか、妄想なのか、決めつけちゃいけないと僕は思った。だから皆さんが思うジョーカーを友達や家族とみんなで話し合って色んな楽しみ方ができる」と改めて本作の魅力を語り、「観終わった後もずっとジョーカーが心に残っている、その気味悪さがクセになるはずなので、是非そんな風に見てもらえたら」と締めくくりました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wvgz0eKHXjY ]

山田裕貴

俳優。1990年9月18日生まれ。愛知県出身。

テレビ朝日「海賊戦隊ゴーカイジャー」で俳優デビュー。第47回日本アカデミー賞話題賞受賞。映画「ゴジラ-1.0」、映画「キングダム 大将軍の帰還」、 日本語吹き替え版キャストを務めた映画「ジョーカー・フォリ・ア・ドゥ」など出演多数。ニッポン放送「山田裕貴のオールナイトニッポン」ではパーソナリティーも務めている。終戦を知らずに2年間、ガジュマルの木の上で生き抜いた日本兵2人の実話を基にした物語、映画「木の上の軍隊」は、2025年6月13日(金)沖縄先行、7月全国公開予定

◆『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』大好評プレミア配信中!

ブルーレイ&DVDが待ちきれない人は今すぐチェック!

URL:https://wwws.warnerbros.co.jp/jokermovie/home_entertainment/(https://wwws.warnerbros.co.jp/jokermovie/home_entertainment/)

◆Prime Videoで本編プレビュー映像 10分 無料独占配信中!

独占配信期間:2024年12月6日から2025年1月14日まで

URL:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DC29N6KG(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DC29N6KG)

STORY

理不尽な世の中の代弁者として、時代の寵児となったジョーカー(ホアキン・フェニックス)。彼の前に突然現れた謎の女リー(レディー・ガガ)とともに、狂乱が世界へ伝播していく。孤独で心優しかった男の暴走の行方とは?誰もが一夜にして祭り上げられるこの世界――彼は悪のカリスマなのか、ただの人間なのか?衝撃のラストに備えよ。

CAST/STAFF

【CAST】

・アーサー・フレック/ジョーカー:ホアキン・フェニックス(平田広明)

・リー・クインゼル/ハーレイ・クイン:レディー・ガガ(村中知)

・ジャッキー・サリバン:ブレンダン・グリーソン(斎藤志郎)

・ハービー・デント:ハリー・ローティー(山田裕貴)

【STAFF】

・監督/共同脚本/制作:トッド・フィリップス

・共同脚本:スコット・シルバー

・制作:エマ・ティリンジャ―・コスコフ

・制作:ジョセフ・ガーナ―

『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』 商品情報

『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』

1月15日(水)よりデジタル販売開始、

2月12日(水)よりデジタルレンタル開始、

3月5日(水)より4K UHD、ブルーレイ&DVD発売開始、ブルーレイ、DVDレンタル開始

【Amazon.co.jp限定】ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ <4K ULTRA HD&ブルーレイセット>スチールブック仕様 展開図

■【Amazon.co.jp限定】ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ <4K ULTRA HD&ブルーレイセット>

スチールブック仕様 (初回限定生産/2枚組/ペーパープレミアム付)

価格:9,680円(税込)/品番:1000842840

【初回仕様】ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ <4K ULTRA HD&ブルーレイセット>(2枚組/ペーパープレミアム付) 展開図

■【初回仕様】ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ <4K ULTRA HD&ブルーレイセット>

(2枚組/ペーパープレミアム付)

価格:8,580円(税込)/品番:1000842824

■【初回仕様】ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ ブルーレイ&DVDセット

(2枚組/ペーパープレミアム付)

価格:6,380円(税込)/品番:1000842823

■ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ ブルーレイ&DVDセット (2枚組)

価格:5,280円(税込)/品番:1000842819

■ブルーレイ/DVD レンタル ■デジタル販売 ■デジタルレンタル

【ブルーレイ 映像特典内容(71分)】

●ドキュメンタリー パート1:アーカム州立病院

●ドキュメンタリー パート2:リー

●ドキュメンタリー パート3:ホアキンの演技

●ドキュメンタリー パート4:ファイナルシーン

●音楽の持つ力 ●精巧なセットデザイン ●狂喜の色彩 ●アニメーションシーン

※商品仕様・ジャケット写真などは予告なく変更となる場合がございます。

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

(C) 2024 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND DOMAIN PICTURES, LLC. (C) & (TM) DC. ALL RIGHTS RESERVED.

製作年:2024年 製作国:アメリカ

公式サイト:https://wwws.warnerbros.co.jp/jokermovie/(https://wwws.warnerbros.co.jp/jokermovie/)