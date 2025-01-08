【自社調査】ファッションEC売上高ランキングで上位30社のうち50%が「ZETA CXシリーズ」を導入

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ZETA株式会社

EC商品検索・ハッシュタグ・リテールメディア広告・レビュー・OMOソリューションを開発販売するコマースとCXのリーディングカンパニーであるZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、株式会社日本流通産業新聞社発行『日本ネット経済新聞』のファッションEC売上高ランキングTOP150を基に自社調査を行いました(2024年12月時点)。その結果について以下の通りお知らせいたします。





参考記事



・掲載媒体名：日本ネット経済新聞


・掲載日　　：2024年12月2日号


・発行元　　：日本流通産業新聞社


・Web版　 ：https://netkeizai.com/articles/detail/13054


調査概要



・調査期間　：2024年12月5日～10日


・調査機関　：自社(ZETA株式会社)


・調査対象　：ファッションEC売上高ランキングの上位30社


・調査方法　：上記ランキング上位30社のうち「ZETA CXシリーズ」の導入先を調査




今回のファッションEC売上高ランキングでは、上位30社のうち50%にあたる15社が「ZETA CXシリーズ」の導入企業であるという結果となりました。株式会社アダストリア/株式会社ベイクルーズ/株式会社パル/株式会社マッシュホールディングスなどを筆頭にランクインしており、昨年の同ランキングを基にした調査結果(※)と比較すると、約4%の増加となっています。



ランクインしている15社のうち10社に主力製品であるEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」が導入されており、CVR向上・サイト離脱防止・CX改善などを支援しています。



また、ハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」、レビュー・口コミ・Q&Aエンジン「ZETA VOICE」、レコメンドエンジン「ZETA RECOMMEND」などのその他の製品も含め複数導入いただいている企業が多く、製品同士が相互に補完・強化することで相乗効果を生み出し、ECサイトの売上アップや利便性向上に貢献しています。



近年ECサイトのSNS化が進んでおり、ハッシュタグやレビューといったUGC活用の重要性が高まっています。かつては単なる購買の場であったECサイトも、今ではメディアとしての役割が高まりつつあり「ユーザーが楽しめる場」へ進化することが求められています。



ZETAはこうしたニーズの変化に合わせて質の高い購買体験の実現をサポートできるよう、AIなどを活用したデータ解析の強みを活かしつつ、引き続きソリューションの改善と提供に取り組んでまいります。



※昨年の同ランキングを見る(自社調査) :
https://zetacx.com/pressrelease/research/netkeizai-fashion-ec-top30-introduction-zeta-cx-202402/2024/0207
【自社調査】ファッションEC売上高ランキングで上位30社のうち約46%が「ZETA CXシリーズ」を導入(2024年2月7日配信)


【公式SNS】
Xアカウント


[ https://twitter.com/zeta_cx ]
Facebookアカウント


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【デジタルマーケティングソリューション ZETA CXシリーズ】


EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH


[ https://zetacx.com/zeta-search ]


ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG


[ https://zetacx.com/zeta-hashtag ]


リテールメディア広告エンジン ZETA AD


[ https://zetacx.com/zeta-ad ]


レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE


[ https://zetacx.com/zeta-voice ]


OMO・DXソリューション ZETA CLICK


[ https://zetacx.com/zeta-click ]


レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND


[ https://zetacx.com/zeta-recommend ]


ECキュレーションエンジン ZETA BASKET


[ https://zetacx.com/zeta-basket ]


予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP


[ https://zetacx.com/zeta-dmp ]



【IR最新動画】


【出来高は追い風！】合併を経て構造改革で成長に取り組むZETAの戦略！情報発信の方針を解説！透明性を高め、長期的成長を目指す


[ https://youtu.be/GP3G38_F4fU ]


【2024年12月期 第1四半期】中間業績2桁成長達成！全国でIR活動展開中/特許申請中の新サービスで更なる成長に期待！


[ https://youtu.be/yiheefvhWbY ]


【2024年6月期決算&中期経営計画】3.5ヵ年中期経営計画の全貌公開！驚異の成長力でさらに市場をリード！


[ https://youtu.be/Fh2R0D_1kc4 ]


【年初来最高値更新】次の中計はCAGR46％！組織改革を実施中！


[ https://youtu.be/qszGvqo6du8 ]


【圧倒的な積み上げ】国内トップのECテクノロジーで超成長中のハイエンド需要を網羅！


[ https://youtu.be/pJmeQRCpFNk ]



【問合せ先】


製品に関するお問合せ：info@zeta.inc


IRに関するお問合せ　：ir@zeta.inc



■ ZETA株式会社　https://zeta.inc(https://zeta.inc)


所在地　：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F


設立　　：2005年8月


資本金　：96百万円(2024年10月1日時点)


代表者　：山崎　徳之


事業内容：デジタルマーケティングソリューションの開発・販売