【自社調査】ファッションEC売上高ランキングで上位30社のうち50%が「ZETA CXシリーズ」を導入

ZETA株式会社

EC商品検索・ハッシュタグ・リテールメディア広告・レビュー・OMOソリューションを開発販売するコマースとCXのリーディングカンパニーであるZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、株式会社日本流通産業新聞社発行『日本ネット経済新聞』のファッションEC売上高ランキングTOP150を基に自社調査を行いました(2024年12月時点)。その結果について以下の通りお知らせいたします。

参考記事

・掲載媒体名：日本ネット経済新聞

・掲載日 ：2024年12月2日号

・発行元 ：日本流通産業新聞社

・Web版 ：https://netkeizai.com/articles/detail/13054

調査概要

・調査期間 ：2024年12月5日～10日

・調査機関 ：自社(ZETA株式会社)

・調査対象 ：ファッションEC売上高ランキングの上位30社

・調査方法 ：上記ランキング上位30社のうち「ZETA CXシリーズ」の導入先を調査

今回のファッションEC売上高ランキングでは、上位30社のうち50%にあたる15社が「ZETA CXシリーズ」の導入企業であるという結果となりました。株式会社アダストリア/株式会社ベイクルーズ/株式会社パル/株式会社マッシュホールディングスなどを筆頭にランクインしており、昨年の同ランキングを基にした調査結果(※)と比較すると、約4%の増加となっています。

ランクインしている15社のうち10社に主力製品であるEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」が導入されており、CVR向上・サイト離脱防止・CX改善などを支援しています。

また、ハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」、レビュー・口コミ・Q&Aエンジン「ZETA VOICE」、レコメンドエンジン「ZETA RECOMMEND」などのその他の製品も含め複数導入いただいている企業が多く、製品同士が相互に補完・強化することで相乗効果を生み出し、ECサイトの売上アップや利便性向上に貢献しています。

近年ECサイトのSNS化が進んでおり、ハッシュタグやレビューといったUGC活用の重要性が高まっています。かつては単なる購買の場であったECサイトも、今ではメディアとしての役割が高まりつつあり「ユーザーが楽しめる場」へ進化することが求められています。

ZETAはこうしたニーズの変化に合わせて質の高い購買体験の実現をサポートできるよう、AIなどを活用したデータ解析の強みを活かしつつ、引き続きソリューションの改善と提供に取り組んでまいります。

※昨年の同ランキングを見る(自社調査) :https://zetacx.com/pressrelease/research/netkeizai-fashion-ec-top30-introduction-zeta-cx-202402/2024/0207【自社調査】ファッションEC売上高ランキングで上位30社のうち約46%が「ZETA CXシリーズ」を導入(2024年2月7日配信)

【公式SNS】

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【デジタルマーケティングソリューション ZETA CXシリーズ】

EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH

[ https://zetacx.com/zeta-search ]

ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG

[ https://zetacx.com/zeta-hashtag ]

リテールメディア広告エンジン ZETA AD

[ https://zetacx.com/zeta-ad ]

レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE

[ https://zetacx.com/zeta-voice ]

OMO・DXソリューション ZETA CLICK

[ https://zetacx.com/zeta-click ]

レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND

[ https://zetacx.com/zeta-recommend ]

ECキュレーションエンジン ZETA BASKET

[ https://zetacx.com/zeta-basket ]

予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP

[ https://zetacx.com/zeta-dmp ]

【IR最新動画】

【出来高は追い風！】合併を経て構造改革で成長に取り組むZETAの戦略！情報発信の方針を解説！透明性を高め、長期的成長を目指す

[ https://youtu.be/GP3G38_F4fU ]

【2024年12月期 第1四半期】中間業績2桁成長達成！全国でIR活動展開中/特許申請中の新サービスで更なる成長に期待！

[ https://youtu.be/yiheefvhWbY ]

【2024年6月期決算&中期経営計画】3.5ヵ年中期経営計画の全貌公開！驚異の成長力でさらに市場をリード！

[ https://youtu.be/Fh2R0D_1kc4 ]

【年初来最高値更新】次の中計はCAGR46％！組織改革を実施中！

[ https://youtu.be/qszGvqo6du8 ]

【圧倒的な積み上げ】国内トップのECテクノロジーで超成長中のハイエンド需要を網羅！

[ https://youtu.be/pJmeQRCpFNk ]

【問合せ先】

製品に関するお問合せ：info@zeta.inc

IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc

■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)

所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F

設立 ：2005年8月

資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)

代表者 ：山崎 徳之

事業内容：デジタルマーケティングソリューションの開発・販売