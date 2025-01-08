¡ÚÁª¤Ù¤ë3¼ïÎà¡Û¥Þ¥ó¥´¥Ä¥êー¤Î¥Ñ¥Ã¥¿¥¤¡ªËÜ³Ê¥¿¥¤ÎÁÍý¤òÆü¾ïÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥´¥Ä¥êー¥«¥Õ¥§¡×¤Ë¿·ÅÐ¾ì¡ª
¥¢ー¥¯¥é¥ó¥É¥µー¥Ó¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò¡¢³¤³°¤ÎËÜ¾ì¤ÎÌ£¤òÆüËÜ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ßー¥ë¥ïー¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Á¥¶¶ ÍÎ¼£¡¢°Ê²¼MW¡Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤ËËÜÅ¹¤ò¤â¤Ä¡Ö¥Þ¥ó¥´¥Ä¥êー¡×¤Î»ÐËåÅ¹¤ÇËÜ³Ê¥¿¥¤ÎÁÍý¤òÆü¾ïÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥´¥Ä¥êー¥«¥Õ¥§¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯1·î8Æü(¿å)¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥Þ¥ó¥´¥Ä¥êー¤Î¥Ñ¥Ã¥¿¥¤¡×3¼ïÎà¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥´¥Ä¥êー¥«¥Õ¥§ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.arclandservice.co.jp/mangotree/mangotree-cafe/
1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥Ã¥¿¥¤¤¬Áª¤Ù¤ë3¼ïÎà¤Ë¡ª
¥Þ¥ó¥´¥Ä¥êー¥«¥Õ¥§1ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÃ±ÉÊ¥á¥Ë¥åー¡Ö¥Ñ¥Ã¥¿¥¤¡×¤¬3¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥´¥Ä¥êー¤Î¥Ñ¥Ã¥¿¥¤¡×¤ò¡¢2025Ç¯1·î8Æü(¿å)¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥Ã¥¿¥¤¤¬Áª¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Ï¤É¤ì¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢³¤Ï·¤Î¿©¤Ù±þ¤¨¡¢ÌÜ¶Ì¾Æ¤¤¬Íí¤à¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¡¢¥Ñ¥¯¥Áー¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¤Ê¤ÉÆÃÄ§Åª¤Ê3»®¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
*¡Ö¥Þ¥ó¥´¥Ä¥êー¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ¸ÊÆÌÍ¡×¤È¤Ï
¥¿¥¤ÎÁÍý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÖÊÆÌÍ¡×¤ÎËÜÊª¤ÎÌ£¤ï¤¤¡¦¸ýÅö¤¿¤ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥ó¥´¥Ä¥êー¤¬¹ñÆâ¤ÎÄó·È¹©¾ì¤È¿ôÇ¯¤ò¤«¤±¤Æ»îºî¤ò½Å¤Í³«È¯¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¿©´¶¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ¸ÊÆÌÍ¡È¥¯¥¤¥Ã¥Æ¥£¥ª¡É¡£À¸ÊÆÌÍ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Á¤â¤Á¤Î¿©´¶¤ÈÉ÷Ì£Ë¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¢£³¤Ï·¤Î¥Ñ¥Ã¥¿¥¤¡¡1,500±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¶Ì»Ò¤Î¥Ñ¥Ã¥¿¥¤¡¡1,400±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥Ñ¥¯¥Áー¤Î¥Ñ¥Ã¥¿¥¤¡¡1,300±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä³µÍ×
ÈÎÇä´ü´Ö¡¡2025Ç¯1·î8Æü(¿å)～2·îËöÍ½Äê
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡¡¥Þ¥ó¥´¥Ä¥êー¥«¥Õ¥§Á´Å¹
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡¡https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/list?category=14
¥Þ¥ó¥´¥Ä¥êー¥«¥Õ¥§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤´²ÈÂ²¤ä¤ªÍ§Ã£¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤ª°ì¿Í¤Ç¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥¿¥¤ÎÁÍý¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£
¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¸ÂÄê¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¤ä¤ª¤«¤º¤ò¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤ë¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õー¥É¥×¥ìー¥È¡×¡¢¥°¥ëー¥×¤Ç¤Î¥·¥§¥¢¤ËÅ¬¤·¤¿¤ª¼ò¤Ë¤âÁêÀ¤¬¤¤¤¤¥¢¥é¥«¥ë¥È¥á¥Ë¥åー¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤ä¾¯¿Í¿ô¤Ç¤â+¦Á¤ÇÍê¤ß¤ä¤¹¤¤¡ÖS¥µ¥¤¥º¥á¥Ë¥åー¡×¤Ê¤É¡¢¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
mango tree¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë1994 Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢ÆüËÜ¡¢¹á¹Á¤ÈÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥¿¥¤ÎÁÍý¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ömango tree¡×¡£¡Ömango tree¡×¤Ï1994Ç¯¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¥¹¥ê¥¦¥©¥óÄÌ¤ê¤ÎÎ¢¼ê¤Ë¤¢¤ëÃÛ100Ç¯°Ê¾å¤ÎÅ¡Âð¤ò²þÁõ¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¥¿¥¤ÎÁÍý¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥í¥ó¥É¥ó¤ËÂ³¤2002Ç¯¤ËÀ¤³¦3¹æÅ¹¤È¤·¤ÆÅìµþÅ¹¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¡¢ ¡ÉAuthentic Thai Cuisine¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¸·Áª¤µ¤ì¤¿¿©ºà¤È¥¿¥¤¤Î¥Ïー¥Ö¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÄ´ÍýË¡¤òÍ»¹ç¤·¤¿ÎÁÍý¤ò¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤È¥µー¥Ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥´¥Ä¥êーÅìµþ¡×¤Ï¡¢¥¿¥¤¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤Î¿³ºº¤Ç5¤ÄÀ±¤Ë¤¢¤¿¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡ÈTHAI SELECT Signature¡É¡Ê¥¿¥¤¡¦¥»¥ì¥¯¥È¡¦¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¡Ë*¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÐËåÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤ÅÁÅý¤ÎÌ£¤ò¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤´Äó¶¡¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Þ¥ó¥´¥Ä¥êー¥«¥Õ¥§¡×¡Ê¿·½É¡¦·ÃÈæ¼÷¡¦Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£¥é¥¯ー¥¢¡¦Ë½§¡¦ËÌÀé½»¡¦²£ÉÍ¡¦Àîºê¡¦ÂçµÜ¡¦±ºÏÂ¼Ç¸¶¡¦Âçºå¡¦EXPOCITY¡Ë¡¢¤´²ÈÄí¤Ç¤â¥¿¥¤¤ÎÅÁÅýÎÁÍý¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÌçÅ¹¡Ö¥Þ¥ó¥´¥Ä¥êー¥Ç¥ê¡×¡Ê°ËÀªÃ°¿·½ÉËÜÅ¹¡Ë¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ë¥¤ー¥È¥¤¥ó¥¹¥Úー¥¹¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡Ö¥Þ¥ó¥´¥Ä¥êー¥¥Ã¥Á¥ó¡×¡Ê¥°¥é¥ó¥¹¥¿´Ý¤ÎÆâ¡¦²£ÉÍ¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¨¥¥åー¥ÈÂçµÜ¡Ê¥«¥ª¥Þ¥ó¥¬¥¤¥¥Ã¥Á¥ó¡Ë¡¦¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¡Ë¡¢¥Õー¥É¥³ー¥È¡Ö¥Þ¥ó¥´¥Ä¥êー¥¥Ã¥Á¥ó¤é¤é¤Ýー¤È²£ÉÍ¡×¤È¡¢¡Ömango tree¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ï¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.arclandservice.co.jp/mangotree/
X(µìTwitter) :
https://twitter.com/mangotree_jp
Instagram :
https://www.instagram.com/mangotree_jp/
*¡Ö¥¿¥¤¡¦¥»¥ì¥¯¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¿¥¤¹ñ¾¦Ì³¾Ê¹ñºÝËÇ°×¿¶¶½¶É¡ÊDITP¡Ë¤¬¥¿¥¤ÎÁÍý¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¡¦¿®ÍêÅÙ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éËÜ¾ì¤Î¥¿¥¤ÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¿¤¨¤ë´ð½àÇ§Äê¥Þー¥¯¤Ç¡¢1998Ç¯¤ËÀ©ÅÙ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡¢¥¿¥¤ÎÁÍý¤Î¥·¥§¥Õ¤È¤·¤Æ·±Îý¤È·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡¢¥¿¥¤¹á¤êÊÆ¤ä¥¿¥¤¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤òÍÑ¤¤ËÜ¾ì¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥¿¥¤¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤È¾å¼Á¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò¤â¤Æ¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
https://www.arclandservice.co.jp/mangotree/thaiselect
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ßー¥ë¥ïー¥¯¥¹¡¡
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Á¥¶¶ ÍÎ¼£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ½Ù²ÏÂæ4-3 ¿·¤ªÃã¤Î¿å¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°14F
ÀßÎ©Æü¡§1992 Ç¯4 ·î30 Æü¡¡¢¨µì¥³¥«¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥óÀßÎ©
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¥Þ¥ó¥´¥Ä¥êー¡¢¥«¥ª¥Þ¥ó¥¬¥¤¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥À¥ó¥·¥ó¥°¥¯¥é¥Ö¡¢µû¿·¤Ê¤É¤ò±¿±Ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group3