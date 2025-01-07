名古屋オーシャンズが完勝で2位に浮上！湘南ベルマーレがファイナルシーズン上位リーグ進出に王手！第20節・第21節｜2025年1月5日 試合結果【Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン1】

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

2025年1月5日（日）に実施したＦリーグ2024-2025 ディビジョン1 第20節・第21節の2試合について結果をお知らせいたします。

■第20節・第21節 今週の試合結果（全2試合）

詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/score/

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＜1月5日（日）＞

「湘南ベルマーレ 6-3 ヴォスクオーレ仙台」

会場：小田原アリーナ

得点者（湘南）：計盛良太、菊池大介、萩原真夏、山崎歩夢×2、フィウーザ

得点者（仙台）：丸山将輝、渡邊一城、オウンゴール

公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89611

「ボルクバレット北九州 0-6 名古屋オーシャンズ」

会場：北九州市立総合体育館

得点者（北九州）：

得点者（名古屋）：アンドレシート、甲斐稜人、清水和也×4

公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89612

■現在の順位表 ※第21節暫定｜1月5日時点

詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/score/teamrank.html

※ファイナルシーズン上位リーグ進出決定：浦安、しながわ、名古屋、町田、立川

■直近誕生日の選手 ※2024/12/30(月)～2025/1/10(金)

石田 健太郎（バルドラール浦安）1998年1月1日生まれ

中村 充（立川アスレティックFC）1998年1月2日生まれ

矢尾板 岳斗（Y．S．C．C．横浜）2002年1月7日生まれ

■放送情報

公式動画配信サービス「ＦリーグＴＶ」

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価格：月額2,200円（税込）

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