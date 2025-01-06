¤¯¤Þ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßÀìÌçÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬¥µー¥Ó¥¹¤òÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤¯¤Þ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßÀìÌçÄÌÈÎ»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒBiSTE¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¼°æÍò´Ý)¤Ï¡¢ÎÎ°èÆÃ²½EC¤Î¥°¥íー¥¹¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFulmo¡ÊËÜ¼Ò¡§Åìµþ½ÂÃ«¶è¡Ë¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÎÓ Ä¾¼ù¡Ë¤È
¶¦Æ±¤Ç¤¯¤Þ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ËÆÃ²½¤·¤¿E¥³¥Þー¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¯¤Þ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßÀìÌçÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
https://www.yawaraka-collection.jp/
ÆÃÄ§1¡§¤¯¤Þ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ËÆÃ²½¤·¡¢ËÉÙ¤Ê¾¦ÉÊ¿ô¤¬Ì¥ÎÏ¡ª
¤ä¤ï¤é¤«¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤¯¤Þ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ËÆÃ²½¤·¡¢300¾¦ÉÊ°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áí¹çÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¸«¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤¯¤Þ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¡¢¤ä¤ï¤é¤«¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¥¹¥àー¥º¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§2¡§¤¯¤Þ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÎÁª¤ÓÊý¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃ½¸ËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ª
¤ä¤ï¤é¤«¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤¯¤Þ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÎÁª¤ÓÊý¤ä³èÍÑÊýË¡¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Àµ»ö¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÑÅÓÊÌ¤äÁÇºàÊÌ¡¢µ¨ÀáÊÌ¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ê¤Éº£¸å¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤ªµÒÍÍ¤ÎÆü¾ï¤ËÌòÎ©¤ÄÆâÍÆ¤¬ËþºÜ¤Î¤¿¤á¡¢¤¯¤Þ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßÁª¤Ó¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª
ÆÃÄ§3¡§¤¯¤Þ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ßµ¡Ç½¡ª
¤ä¤ï¤é¤«¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤¤¤¯¤Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢¾®¤µ¤¤¤¯¤Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Æ¥´¥ê°Ê³°¤Ë¤â¿§¤ä¥µ¥¤¥º¡¢·Á¤Ê¤É¤ä¤ï¤é¤«¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈ¼«¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ßµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢
ËÉÙ¤ÊÁªÂò»è¤ÎÃæ¤«¤é¡¢½Ð²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¯¤Þ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¤¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú±¿±Ä²ñ¼Ò¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒBiSTE
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¤¯¤Þ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßÀìÌçÄÌÈÎ
¥µ¥¤¥È¡§https://www.yawaraka-collection.jp/