【動画】矢崎希菜、遠藤まめが出演するムービーを公開
矢崎希菜、遠藤まめが出演するムービーを、マシェバラ公式YouTubeチャンネルに公開致しました。
テレビ埼玉「極楽山本・ロンブー亮のARIGATEENA TV」のマシェバラリコメンドコーナーにて、2025年1月5（日）にオンエアされた動画をノンテロップでご覧いただくことができます。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=OwJMqmJdOnQ ]
出演者
矢崎希菜
矢崎希菜
公式X：https://x.com/kina_yazaki
遠藤まめ
遠藤まめ
公式X：https://x.com/mameendo8
矢崎希菜さんがエリー役として出演する「ゴードン探偵事務所」の劇場版、
「ゴードン探偵事務所 エピソード2」ではキャストオーディションを開催中！
▼「劇場版ゴードン探偵事務所 エピソード２ 和モダンサークルメンバー サブキャストオーディション」イベント内容
https://www.mache.tv/event/gordonthemovie2jmodel/detail/
マシェバラリコメンドコーナーとは
テレビ埼玉「極楽山本・ロンブー亮のARIGATEENA TV」のコーナーのひとつ。
ネット配信サービス「マシェバラ」に出演するタレントのPRなどを放送する。
マシェバラについて https://www.mache.tv/
テレビ・雑誌・映画などメディアとのタイアップ企画や、ファン参加型のオーディション・ミスコンテスト、オンライン撮影会など、様々な配信を行っています。
配信を視聴することで無料ポイント「スマイル」が溜まり、スマイルを使ってライバーを応援したり、コミュニケーションを取ることができます。
【価格】基本無料
※一部、有料のギフトや有料の配信があります
【アプリ】
・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907
・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live
【配信方法】
https://www.mache.tv/landing/wanted/
【公式サイト／SNS】
・サイト：https://www.mache.tv/
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/MacheVariety
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