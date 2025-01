セルフ写真館『PICmii』PLACOLE&DRESSY プロデュースの横浜店・名古屋店にて1月限定『新成人割』スタート

株式会社プラコレ

「PLACOLE & DRESSY」ブランドを展開する、冒険社プラコレ(本社:神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO:武藤功樹)は、『DRESSY ROOM YOKOHAMA/NAGOYA』で取り扱うセルフ写真館「PICmii」に1月新たなキャンペーンを開始することをお知らせいたします。

セルフ写真館 PICmii『新成人割』特別キャンペーンがスタート!

セルフ写真館 PICmiiは、カメラ専門店「カメラのキタムラ」のグループ会社として、撮影画質の仕上がりにこだわったセルフ写真館で、個室での自由な撮影をお楽しみいただけます。DRESSY ROOM YOKOHAMA / NAGOYA スタジオは、1月限定で『新成人割』を開催いたします。、今年新成人を迎える方のご来店で、ご利用料金より500円OFFとさせていただきます。(記事を見た旨をお伝え下さい。)成人の日は人生の節目となる大切な1日です。ぜひ記念に残る素敵な1枚をご撮影ください。

キャンペーン詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/21126/table/819_1_96c2e0db67489fd90c578297856269b7.jpg ]

当スタジオはセルフフォトスタジオであり、リラックスした空間でお二人だけの自然な表情を捉えることができます。セルフ撮影だからこそ、気兼ねなくお互いの笑顔や楽しい瞬間をカメラに収められる特別な体験が可能です。セルフフォトスタジオで自由なポーズやシチュエーションを楽しみ、感謝の気持ちを形に残すひとときをお楽しみください。

横浜スタジオ予約はこちらより[表2: https://prtimes.jp/data/corp/21126/table/819_2_c686c4f888aec6b830297bcb72ebc0e9.jpg ]名古屋スタジオ予約はこちらより[表3: https://prtimes.jp/data/corp/21126/table/819_3_c10f5f514170c809a9e922a7738e839a.jpg ]

DRESSY ROOM YOKOHAMA/NAGOYAスタジオは、ドレス&アクセサリーショップ、フィッティングルームを併設し、気軽にウェディングフォトを撮影できる特別なスタジオです。PLACOLE&DRESSYオリジナルデザインのドレスや、人気ブランドとのコラボドレスが着用でき、ウェディングドレスをもっと身近に、もっと気軽に、体感できる空間となっております。

料金プラン

予約~ご来店の流れ

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/21126/table/819_4_6b8873b0f862418daa159d6c6b77904e.jpg ]

1.予約申し込み

下記リンクより、希望の日時でご注文ください

https://weddingdress.pla-cole.wedding/c/photo_plan/



2.予約確定

日時確定のメールをお送りします。

3.来店

DRESSY ROOM YOKOHAMA/NAGOYAまでお越しください。

スタッフより撮影方法についてご案内させていただき、お部屋にご案内いたします。

4.撮影

撮影をお楽しみ下さい。たくさん撮影されても、データはすべてお渡しします。お部屋の中にある小道具もぜひご利用ください。

5.データ受取

撮影されたデータは専用のQRコードを発行しお渡しします。PICmiiでは、撮影されたデータと一緒に、ランダムに選んだ写真で作る30秒のムービーもプレゼント!写真と一緒にダウンロードしていただけます。

セルフ写真館 PICmii について

ポイント1. 写真専門店ならではの、こだわりの仕上がり

写真専門店ならではの、こだわりの仕上がり カメラ専門店「カメラのキタムラ」のグループ会社として、撮影画質の仕上がりにこだわりをもって運営しています。

ポイント2. 広々個室で自由に撮影できる

全てのスタジオが個室タイプなので、回りの目を気にせずに撮影できます。また、奥行のある広々としたスタジオなので、近接から全身撮影まで、多人数でもご一緒に撮影できます。 ※スタジオ内の推奨人数は最大6名ですが、それ以上の場合は店舗にてご相談ください 。

ポイント3. 手軽に楽しめる 30秒ムービーをプレゼント

撮影画像とは別に、撮影画像から自動生成されたムービー(30秒)をダウンロードできます。あの日の撮影体験を、後から何度でも、手軽に楽しめます。

Your Life, Your Mirror When you look in the mirror, it gives you life exactly how it is. No filter, no self doubt, no approval, just you.

人前で見せる決まったポーズや表情よりも、その瞬間の自然な姿を、 その瞬間のありのままの気持ちを、あなたのペースで撮影する。 毎日見る鏡のように等身大のあなたに寄り添い、 あなたの人生を映し続ける写真館です。

今月のカバーモデル

■1月号表紙

カバーモデル:女優 飯沼愛さん

特集記事 https://dressy.pla-cole.wedding/202501-placoledressy/

PLACOLE&DRESSYブランドストーリー

Magical in life -人生に魔法を-

PLACOLE(planning collection)

-多様な個性に-



DRESSY

-煌めきをあたえる-



PLACOLE&DRESSY

-個性が煌めく魔法の言葉-



PLACOLE&DRESSY(プラコレ&ドレシー)『個性が煌めく魔法の言葉』 "100人の人生に100通りに煌めく魔法をかける"をテーマに創設された古都鎌倉発のラグジュアリーブランド。 ウェディングドレスを中心に最先端で価値あるものを発信するファッションメディアを運営。 ドレスとお花がモチーフのオリジナルアイテムは、ジュエリー、アクセサリー、食器、紅茶、等、 日常にすこしでも煌めきを与えたい願いを込めて、ウェディングドレスの伝統を重んじながら、 常識をブレイクスルーする独創的なアイデアと最高級の品質で心を込めて制作している製品です。

冒険社プラコレの冒険日誌

冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は240万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破! 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト“DRESSYONLINE”も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE & DRESSY │プラコレ& ドレシー」は2024年11月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。

【会社概要】

社名:冒険社プラコレ

URL:https://pla-cole.co/

所在地:神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1JR横浜タワー21階

設立:2015年11月2日

代表取締役CEO:武藤功樹

事業内容

『PLACOLE&DRESSY』ブランド/マーケティング事業

『DRESSY』ファンションメディア事業

『DRESSYCAFE/DRESSY ROOM &Tea』カフェ/ショップ事業

『ViKet Town』メタバースオフィス事業



冒険社プラコレは、オフィスでも、自宅でも、北海道でも、ハワイでも、パリでも、世界中の仲間達と同じ空間、時間で働くことができる『ViKet Town(ビケットタウン)』(メタバース空間)を本社としています。通勤時間や居住場所の制限をなくす事で、人生の選択肢が増える『自由な未来』を目指す会社です。

オフラインの環境や事業にも力を入れており、2022年1月に、JR横浜タワーにベースオフィスを開設。2022年3月に、DRESSY ROOM(女性に魔法をかける空間店舗)を横浜、鎌倉に2店舗目となるお花とドレスと紅茶のお店DRESSY ROOM &Teaを開業いたしました。全国、全世界に展開し、横浜から世界へ、世界中で愛されるサービスを展開してまいります。



