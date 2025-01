アディダス、メルセデス AMG ペトロナス F1チームとのオフィシャルパートナーシップ契約を締結

アディダス ジャパン株式会社

アディダス ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:萩尾 孝平)は、メルセデス AMG ペトロナス フォーミュラ1チームとの複数年にわたるオフィシャルパートナーシップ契約を締結したことを発表いたします。本パートナーシップのもと、アディダスは、現在世界で急成長を遂げているスポーツのひとつであるフォーミュラ1(以下F1)へと参入します。

本パートナーシップは、卓越したパフォーマンスにコミットするという、アディダスとメルセデス AMG ペトロナス F1チームに共通する姿勢のもと実現しました。今後アディダスは、過去75年に渡ってトップアスリートを支えてきた知見と経験とを活用し、メルセデス AMG ペトロナス F1チームの勝利への挑戦をサポートするとともに、ミリ秒が絶対的な違いを生むF1というスポーツにおいて新たな境地を開拓していきます。

アディダスとメルセデス AMG ペトロナスF1チームは、本パートナーシップのもと、チーム着用アイテムからファンウェアまで、アパレル、シューズ、アクセサリーを含む包括的なコレクションを展開していきます。ドライバーやメカニック、エンジニアなどのスタッフが着用するチームキットは、各メンバーのニーズに合わせて特別に設計され、一般発売も予定されています。また、チームやドライバーをモチーフとしたファンアパレルやフットウェア、アクセサリーも、今後ラインアップに加わっていきます。加えて、様々なF1モーメントに合わせて発売される限定コレクションも、年間を通じて計画されています。

「アディダスxメルセデス AMG ペトロナス F1 チーム」コレクション第一弾は、アディダス オンラインショップ、アディダス アプリ、アディダス直営店舗、その他全国のアディダスお取り扱い店舗にて、シーズン開幕目前となる2025年2月より発売します。

関係者によるコメント

■ビョルン・ガルデン(アディダス CEO)

アディダスがモータースポーツの世界へと参入することを、とても嬉しく思います。現在、モータースポーツ全般、特にF1への関心は非常に高まっており、新たな消費者へとリーチするだけでなく、他のスポーツやストリートカルチャーにも大きな影響を与えています。F1史上最も成功したチームのひとつであるメルセデス AMG ペトロナス F1 チームのオフィシャルパートナーとして、スリーストライプスがF1というスポーツを彩ることを非常に誇りに思います。アディダスとメルセデス AMG ペトロナス F1チームは、スピード、イノベーション、パフォーマンスへの情熱を共有しています。私たちは、サーキットでパフォーマンスの限界を押し広げるためにドライバーとチームをサポートし、またサーキット外においては、魅力的なアイテムを導入し、次世代のファンにリーチを拡大することで、F1というスポーツに新たな視点をもたらしたいと考えています。アディダスは、メルセデス AMG ペトロナス F1チームをサポートし、ともに勝利することを楽しみにしています。

■トト・ヴォルフ(メルセデス AMG ペトロナス F1 チーム 共同オーナー兼CEO兼チーム代表)

アディダスとのパートナーシップは、チームとして新たな章をスタートするという私たちの強い意思を表しています。アディダスはアイコニックなブランドであり、私たちには、最高のパフォーマンスを目指すという姿勢だけでなく、スタイルと洗練へのこだわりという部分でも共通点があります。このパートナーシップは、F1におけるチームウェアとファンウェアの意味を再定義する今までにないコラボレーションとなるでしょう。アディダスと協力してこの新境地を開拓し、世界一を目指して戦うことに興奮しています。

■リチャード・サンダース(メルセデス AMG ペトロナス F1 チーム CCO)

パフォーマンスは、私たちのすべての活動の軸となるものであり、アディダスとのパートナーシップはその信念に根ざしています。アディダスは数多くのスポーツで記録的な成功を収めてきた象徴的なブランドであり、彼らをチームの一員としてF1に迎え入れることは、大きな名誉であるだけでなく、信じられないほどエキサイティングです。私たちはアディダスとともに、サーキットの内外でミリ秒単位のパフォーマンスを追求するためのチームウェアを開発することを楽しみにしています。

また、私たちは幅広いファンウェアのラインナップにも、イノベーションとフレッシュなエナジーを注入していきます。現在、F1は世界的な人気を急速に集めており、私たちはこの流れとともに、熱心なファンベースを引きつけると同時に、F1というスポーツや私たちのチームを発見したばかりの新たなファンをも魅了するアパレル、シューズ、アクセサリーのラインアップを提供していきたいと考えています。

アディダス最新情報

・ アディダス アプリ : https://www.adidas.jp/mobileapps

・ アディダス オンラインショップ: https://www.adidas.jp/

- モータースポーツ 関連商品 https://www.adidas.jp/sport_motorsport

(C) 2025 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bar Logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of adidas.

<一般のお客様からのお問い合わせ先>

アディダスお客様窓口 Tel:03-6732-5461 (土日祝除く、9:30~18:00)