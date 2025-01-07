¡Úºë¶Ì¸©¡Û¡ÖMade in SAITAMA Í¥ÎÉ²Ã¹©¿©ÉÊÂç¾Þ 2025¡×¼õ¾Þ¼Ô¤ò·èÄê
ÃÎ»ö²ñ¸«¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/room-kaiken/kaiken20250107.html
¡¡ºë¶Ì¸©¤Ç¤Ï¡¢¸©»ºÇÀ»ºÊª¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤È¸©Æâ¿©ÉÊ»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¸©»ºÇÀ»ºÊª¤ò³èÍÑ¤·¤¿²Ã¹©¿©ÉÊ¤òÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¤¹¤ëÍ¥½¨¤Ê¸©Æâ¤Î¿©ÉÊ²Ã¹©»ö¶È¼ÔÅù¤òÉ½¾´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ÖMade in SAITAMA Í¥ÎÉ²Ã¹©¿©ÉÊÂç¾Þ 2025¡×¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡É½¾´¼°¤Ï1·î17Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë¤ËÃÎ»ö¸ø´Û¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢ÃÎ»ö¤«¤é³Æ¼õ¾Þ¼Ô¤ËÉ½¾´¾õ¤Î¼øÍ¿¤ÈµÇ°ÉÊ¤ÎÂ£Äè¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
1 ¼õ¾Þ¼Ô¡¢¾¦ÉÊÌ¾µÚ¤Ó¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§
Âç¾Þ
¼õ¾Þ¼Ô¡¡¼êÅçÇÀ±à¡Ê²³Àî»Ô¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡¡ÃËµ¤¥È¥Þ¥È¥¸¥åー¥¹
¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÃËµ¤¥È¥Þ¥È¡×¤ò100¡ó»ÈÍÑ¡£
¡¦¥È¥Þ¥È¤ÎÌ£¤òÃé¼Â¤ËÉ½¸½¤·¤¿Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¤ªÞ¯Íî¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¼õ¾Þ¼ÔHP¡¡https://teshima-nouen.com/
Í¥½¨¾Þ
¼õ¾Þ¼Ô¡¡¹âº½À½²Û³ô¼°²ñ¼Ò¡Êµ×´î»Ô¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¾®¿Å¤¢¤²¡Ê¤³¤Þ¤¤¢¤²¡Ë
¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§
¡¦¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊËÀ¾õ¤Ë»Å¾å¤²¤ëÆÈ¼«¤Î²Ã¹©µ»½Ñ¡£
¡¦ºÌ¤Î¤«¤¬¤ä¤ËÜÍè¤Î¤¦¤Þ¤ß¤òÀ¸¤«¤¹¹©É×¡£
¡¦»ñ¸»½Û´Ä¤Î¼èÁÈ¤È¤·¤Æ¡ÖÍÜÏ·ÇÏ¤¿¤¤Èî¢¨¡×¤ò»È¤Ã¤Æ°é¤Æ¤¿ÊÆ¤ò¸¶ÎÁ¤Ë»ÈÍÑ¡£
¢¨ ¶¥ÁöÇÏÅù¤ò°úÂà¤·¤¿ÇÏ¤ÎÊµ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¿¤¤Èî ¼õ¾Þ¼ÔHP¡¡https://takasagoseika.co.jp/bc/
ÆÃÊÌ¾Þ
¼õ¾Þ¼Ô ³ô¼°²ñ¼ÒÀÐÀîÄÒÊª¡Ê¾®¼¯ÌîÄ®¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾ ¤·¤ã¤¯¤·¤ÊÄÒ
¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§
¡¦ÃáÉãÃÏÊý¤ÎÆÃ»ºÉÊ¡Ö¤·¤ã¤¯¤·¤Ê¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÅÁÅýÅª¤ÊÄÒÊª¡£
¡¦±öÊ¬¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢ÁÇºà¤ÎÉ÷Ì£¤òÀ¸¤«¤·¤¿¿©Ì£¡£
¡¦¤ªÅÚ»º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æü¾ï»È¤¤¤â¤·¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¡£
¼õ¾Þ¼ÔHP¡¡https://www.shakushina.com/
2 É½¾´¼°
¡Ê1¡ËÆü»þ
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯1·î17Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë¸áÁ°10»þ00Ê¬¤«¤é10»þ40Ê¬¤Þ¤Ç
¡Ê2¡Ë¾ì½ê
¡¡ÃÎ»ö¸ø´Û Âç²ñµÄ¼¼
¡ÖMade in SAITAMA Í¥ÎÉ²Ã¹©¿©ÉÊÂç¾Þ¡×¤Î³µÍ×
- ¼ç¤Ê±þÊçÍ×·ï
¸©Æâ¤Ç²Ã¹©¿©ÉÊ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤äÃÄÂÎÅù¤¬¡¢¼ç¤Ê¸¶ºàÎÁ¤¬¸©»ºÇÀ»ºÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï´Ê°×¤ÊÄ´Íý¤Ç°û¿©¤Ç¤¤ë²Ã¹©¿©ÉÊ¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
- ¿³ººÊýË¡
¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢ºë¶Ì¸©ÃÎ»ö¤¬·èÄê
- ¿³ºº°Ñ°÷²ñ
À¾ÅãÀµ¹§°Ñ°÷Ä¹¡Ê½÷»Ò±ÉÍÜÂç³Ø±ÉÍÜ³ØÉô¶µ¼ø¡Ë¤Û¤«8Ì¾
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡¡ÇÀÎÓÉô ÇÀ¶È¥Ó¥¸¥Í¥¹»Ù±ç²Ý ÈÎÇäÂÐºö¡¦6¼¡»º¶È²½Ã´Åö
¡¡Ä¾ÄÌ¡¡048-830-4095
¡¡E-mail¡¡a4105-09@pref.saitama.lg.jp