【物流コンサルの船井総研ロジ】船井総研ロジの2024年トピックスを発表
日本最大級の物流コンサルティングファーム、船井総研ロジ株式会社（本社：大阪市中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研ロジ」）は、「船井総研ロジ2024年トピックス」を月ごとにまとめて発表した。
2024年1月
・第16回 物流革新セミナー2024(https://lp-f-logi.zohosites.jp/)【ゲスト：鴻池運輸 株式会社】開催
・荷主企業の物流責任者向け交流組織「ロジスティクス・リーダーシップ・サロン(https://lp.f-logi.com/ninushi/society/lls/)」開設
2024年2月
・「物流業界の2024年問題」のインパクトセミナーを開催（約400名の物流関係者が受講）
・「配送ルートの評価・最適化コンサルティング」(https://lp.f-logi.com/ninushi/service/delivery-route/)の提供開始
2024年3月
・橋本 直行が新代表に就任
・河内谷 庸高、田代 三紀子が執行役員に就任
・書籍「ビジネスパーソンのための『物流』基礎知識 物流センターのしくみ(https://www.amazon.co.jp/dp/4495541536/)」が発売開始
2024年4月
・東京オフィスを移転（丸の内 → 東京ミッドタウン八重洲）
2024年5月
・毎年恒例！新任物流担当者向けセミナーを開催
・入社2年目のコンサルタントを対象にした「現場研修(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000818.000059144.html)」を実施
2024年6月
・社内報「ロジタイムス」創刊
2024年7月
・先進物流企業視察セミナー2024 in 福岡・熊本(https://lp.f-logi.com/seminar/202407/)を開催
・「パーパスタウンホールミーティング」を開催
・ DXソリューション開発室を設置
2024年8月
・「グロースクラウド営業管理システム（物流版）(https://logiiiii.f-logi.com/documents/detail/growthcloud/)」がIT導入支援事業に採択
2024年9月
・ISMS認証を取得（船井総研グループISMS（ISO/IEC27001）認証登録範囲拡大）
2024年10月
・「国際物流総合展2024」に出展
・「サステナグロースカンパニー視察セミナー 物流コース」を開催
・書籍「図解入門業界研究 最新物流業界の動向とカラクリがよ～くわかる本［第5版］」が発売開始
2024年11月
・「外国人ドライバー採用 情報先取りセミナー」を開催
・ 「採用サイト(https://lp.f-logi.com/fsl-recruit/)」をリニューアルオープン
2024年12月
・「ロジスティクスプロバイダー経営研究会 総会(https://www.f-logi.com/butsuryu/society/lps/)」を開催
・「物流業界 時流予測レポート(https://logiiiii.f-logi.com/documents/text/logistics-strategy2025/)」を公開
■会社紹介
物流・ロジスティクス領域において、戦略・戦術の策定から実行までを一貫してサポートする日本最大級の総合物流コンサルティング会社。荷主企業・物流企業双方への豊富な支援実績をもとに、本質レベルでお客様の課題を解決する実行型コンサルティングを行う。物流に特化したコンサルティング・コミュニティ・ネットワーク・データベースを 4 軸に、お客様が必要とする「ロジスティクスソリューション」をワンストップで提供している。
■会社概要
会社名：船井総研ロジ株式会社
東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
大阪本社：〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜4-4-10 船井総研大阪本社ビル
代表者：代表取締役 橋本 直行
設立 ：2000年5月10日
資本金：9,800万円
■本件に関する報道関係者のお問い合わせ先
船井総研ロジ株式会社 経営企画部 永井稜
E-mail：r-nagai@f-logi.com