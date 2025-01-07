エコモットの連結子会社であるパワーでんきイノベーションが千葉県内２ヶ所に再生可能エネルギー発電設備を建設

エコモット株式会社

エコモット株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役 入澤 拓也、以下「エコモット」）の連結子会社である、株式会社パワーでんきイノベーション（本名: 群馬県高崎市、代表取締役:中山 嘉康、以下「パワーでんきイノベーション」）が2024年9月から10月にかけて千葉県内2ヶ所の再生可能エネルギー発電設備を建設しました。

今後も、再生可能エネルギー事業を拡大することで、2050年の脱炭素社会実現に向けた取り組みを加速していきます。

■導入実績：関東天然瓦斯開発株式会社さま

2024年9月、関東天然瓦斯開発株式会社構内に自家消費を目的とした再生可能エネルギー発電設備を建設しました。

<設備概要>

太陽光モジュール容量：585W X 164枚=95.94kW

発電出力：70kW

想定年間発電量：112,727kW

年間二酸化炭素削減量：73,272kg

■導入実績：大多喜ガス株式会社さま

2024年10月、大多喜ガス株式会社向けにK&Oヨウ素株式会社構内に再生可能エネルギー発電設備を建設しました。

<設備概要>

太陽光モジュール容量：435W X 160枚=69.6kW

発電出力：50kW

想定年間発電量：86,044kW

年間二酸化炭素削減量：55,928kg

■エコモットとパワーでんきイノベーションの今後の取り組み

エコモットは、太陽光発電所開発に伴う用地取得に始まり、設備の設計・開発・提案等に貢献している子会社のパワーでんきイノベーションとともに近年より再生可能エネルギー事業分野への参画を果たしております。今後も再生可能エネルギー発電事業の推進および再生可能エネルギーの導入を拡大することで、2050年の脱炭素社会実現に向けた取り組みを加速していきます。

■株式会社パワーでんきイノベーションについて

所在地 ： 〒370-0001 群馬県高崎市中尾町1299-1

代表 ： 代表取締役 中山 嘉康

設立 ： 2022年9月

資本金 ： 1億円

事業内容： 太陽光発電EPC事業 一般・自家用電気工事業

URL ： https://power-denki.com/

■エコモット株式会社について

エコモットは2007年の創業以来IoT専業のソリューションベンダーとして、センサー・自社開発通信デバイスの提供を行うとともに、多様な顧客ニーズに応じたカスタマイズ、現場での設置ノウハウを提供し、あらゆる「モノ・コト」からセンシングを可能にするソリューションを提供しています。2017年6月に札幌証券取引所アンビシャス市場、2018年6月に東京証券取引所マザーズへ上場。2019年1月にKDDI株式会社と資本業務提携いたしました。

所在地 ： 〒060-0031 北海道札幌市中央区北1条東1丁目2番5号 カレスサッポロビル ７階

代表 ： 代表取締役 入澤 拓也

設立 ： 2007年2月

資本金 ： 6億1,796万円（2024年8月末現在）

事業内容： IoTソリューションの企画、およびこれに付随する端末製造、通信インフラ、アプリケーション開発、並びにクラウドサービスの運用・保守に関する業務のワンストップでの提供

URL ： https://www.ecomott.co.jp/