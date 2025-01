HIKEが出資・制作する韓国生まれの大ヒットミュージカル「インサイド・ウィリアム」日本版が2025年3月上演決定！シェイクスピア、ハムレット、ジュリエット、ロミオがそれぞれ望む結末とは?!

株式会社HIKE

株式会社HIKE(本社:東京都新宿区、代表:三上 政高)が制作・出資するミュージカル「インサイド・ウィリアム」が、2025年3月13日(木)より三越劇場にて上演することが決定しました。同作品は2021年のソウル公演以降、上海、ロンドンなどでも上演されている大ヒットミュージカルです。今回上演する日本版では韓国のオリジナルスタッフに加え、日本人キャスト、日本版スタッフを新たに迎え、ダブル・トリプルキャストでインサイド・ウィリアムの世界をお届けします。チケットは2025年1月11日(土)よりオフィシャル先行受付スタート予定です。

ミュージカル「インサイド・ウィリアム」について

シェイクスピアの原稿から抜け出したハムレット、ジュリエット、ロミオ。 彼らは自分だけのパラダイスを見つけることができるのか?

ミュージカル「インサイド・ウイリアム」は、2021年と2023年に、韓国・ソ ウルの演劇の街・テハンノで上演され大好評を得たミュージカルです。 誰もが一度は触れたことのあるシェイクスピアの作品を、笑いと奇想天外な想像で現代の価値観に重ねながら描いています。 また、セリフの50~60%はシェイクスピア作品から用いれています。シェイクスピア作品の聞き馴染みのある名台詞が歌詞や物語のセリフとなって、ミュージカルに彩り、これまでになかった新鮮さ、そして文学的な豊かさが加わりました。全18曲の多彩な音楽が調和した完成度の高い作品にご期待ください。

「インサイド・ウィリアム」上演歴

【韓国】

2021.3.2.~4.25. ソウルにて初演

2023.9.12~12.3. ソウルにて再演

2024.4.5.~4.6. 仁川公演、6.14~6.15. 論山公演

【中国】

2022.12.24~2023.1.1. 上海初演

2023.6.30~7.2. 上海再演

2023.5.26~5.27. 青島公演、6.22.~6.23. 南京公演

【英国】

2022.11.21. K-ミュージカルロードショー in ロンドン(ハイライト上演)

2024.7.16. 全幕ショーケース

イントロダクション

シェイクスピアは世界的な名作の誕生を夢見て「名作、これさえ守れば書ける!」 というマニュアル本に従いながら、父親の復讐に成功した王子「ハムレット」の物語や、家門の反対を乗り越え愛を成し遂げる「ロミオとジュリエット」の物語を執筆していた。

執筆活動に没頭し、エキサイティングな話を書き進めていると、突然爆風が吹き付けてきて2つの原稿が飛び散り作品がごっちゃ混ぜになってしまった。

混ざりあった原稿をかき集めるシェイクスピア。ふと気配を感じると、なんとそこには物語の中のキャラクターであるハムレット、ロミオとジュリエットの三人が飛び出していた。

復讐より詩を書きたいハムレット。

愛より剣を愛するジュリエット。

ジャンルを問わずいつでも主人公でいたいロミオ。

この主人公たちを元の物語に戻して名作を誕生させたいシェイクスピア。

作家と世の中が望む結末の代わりに、“それぞれが望む結末“を探し出そうとする彼らは、自分だけのパラダイスを見つけることができるのか?!

たとえ名作の主人公でなくても、“自分の物語”の主人公になることを望む姿を通じて、「インサイド・ウィリアム」は“特別でなくても十分に価値のある人生”の意味について朗らかに歌う。

キャスト紹介

今回の舞台に挑戦するのは、10人のキャスト達。 ダブル・トリプルキャスト編成でインサイド・ウイリアムの世界をお届けします。

シェイクスピア役:平野良、鍵本輝

名作を生み出すため執筆活動に打ち込むシェイクスピア役は、 ミュージカル「憂国のモリアーティ」や舞台「文豪とアルケミスト」など様々な作品で主演を務める平野良と、3人組ダンスヴォーカルユニッ ト【Lead】のメンバーで舞台や映画・ドラマで活躍している鍵本輝がダブルキャストで演じる。

平野良

鍵本輝

ロミオ役:橋本祥平、野嵜豊

名作の主人公になりたがるロミオ役には、舞台「幽★遊★白書」 「デュラララ!!」「東京リベンジャーズ」などで主演を務める橋本祥平と「あんさんぶるスターズ」や舞台「鴨乃橋ロンの禁断推理」で主演を務めた野嵜豊がダブルキャストで決定。

橋本祥平

野嵜豊

ジュリエット役:岩田陽葵、舞羽美海、吉宮瑠織

忘れていた自分の夢に気づくジュリエット役は舞台「少女★歌劇 レヴュースタァライト」シリーズや舞台「パリピ孔明」、舞台「花郎~ファラン~」や声優として大活躍している岩田陽葵と元宝塚歌劇団雪組トップ娘役で退団後も舞台・ドラマで幅広く活躍中の舞羽美海、そしてデジタル声優アイドルグループ22/7(ナナブンノニュジュウニ)の元メンバーで舞台や声優として活躍している吉宮瑠織の3人がトリプルキャストで出演。

岩田陽葵

舞羽美海

吉宮瑠織

ハムレット役:宮島優心(ORβIT)、大澤駿弥(ORβIT)、磯野亨

人間としての自分について悩み始めるハムレット役は日韓合同ダンスボーカルグループ・ORβITのメンバーで舞台でも活躍している宮島優心と大澤駿弥、そして4人組ボーイズグループ・4-CaraTのメンバーでミュージカルにも挑戦している磯野亨の3人がトリプル キャストで出演が決まった。

宮島優心(ORβIT)

大澤駿弥(ORβIT)

磯野亨

公演概要

■公演タイトル : ミュージカル「インサイド・ウイリアム」

■公演日時 : 2025年3月13日(木)~3月23日(日)18回公演

■会場 : 三越劇場

■チケット料金 : 全席指定 \11,550(チケット代\10,500+税)

●2025年1月11日(土)最速オフィシャル先行受付スタート

チケット販売スケジュール

オフィシャル先行受付期間:2025年1月11日(土)~2025年1月14日(火)

FC先行受付期間:2025年1月17日(金)~2025年1月20日(月)

ticketbook先行受付期間:2025年1月24日(金)~2025年1月27日(金)

一般発売:2025年2月上旬予定

韓国オリジナルスタッフ

■作・作詞:キム・ハンソル

■作曲・編曲:キム・チヨン

■製作:演劇列伝

日本版スタッフ

■日本語翻訳/訳詞 : 安田佑子

■日本版演出/脚本:西森英行

■音楽監督 : 宮崎 誠

■キャスト

シェイクスピア役 : 平野良 / 鍵本輝

ロミオ役 : 橋本祥平 / 野嵜豊

ジュリエット役 : 岩田陽葵 /舞羽美海 /吉宮瑠織

ハムレット役 :宮島優心(ORβIT) / 大澤駿弥(ORβIT) / 磯野亨

■公式ホームページ:https://inside-william.com/

■公式X:@inside_william

■権利表記

Book & Lyrics by Kim Han Sol 김한솔 キム・ハンソル

Music & Arrangement by Kim Chee Young 김치영 キム・チヨン

Original Production by The Best Plays Inc. (주)연극열전 (株)演劇列伝

■企画・製作 : インサイド・ウイリアム製作委員会(HIKE/CS日テレ)

株式会社HIKEについて

アニメ・マンガ・ゲーム・舞台など、IPを主軸としたあらゆるコンテンツを手掛けるエンターテインメントカンパニーとして、スピーディに次々と新しいことにチャレンジし、国内のみならずグローバルにIPの価値を提供していきます。

会社名:株式会社HIKE

所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

代表者:代表取締役 三上 政高

公式サイト:https://hike.inc/

※情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)HIKE Inc.

(C)インサイド・ウイリアム製作委員会

※本掲載内容は予告なく変更する場合がございます。