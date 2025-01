未来の到来:MSIのCES 2025ラインアップがAIとゲームの新時代を切り開く

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

MSIは明日を形作るイノベーターの一員として、最先端技術と未来志向のアイデアが交差するグローバルな舞台であるCES 2025に参加できることを誇りに思います。コンピューティングとゲーム分野でのAIの進歩を先導してきたMSIは、1月7日から10日までVeronese 2403-2406で、人工知能の可能性を余すことなく探求できるよう皆様にお披露目いたします。MSIの新しい製品ラインナップにどのようにシームレスに統合されているかを体験しながら、没入感のある旅を楽しむことができます。CESに参加するだけではなく、MSIの未来へのビジョンを体感し、その可能性を体感してみてください!

MSIの最新AIイノベーション「AI Robot」を紹介します。このソフトウェアは、NVIDIA ACEを活用し、ローカルにデプロイされた小型言語モデルをシステムに直接統合しています。AI Robotを使用することで、インターネット接続を必要とせずに自然言語でシステムを操作することが可能になります。これにより、ラップトップやデスクトップのセットアップや管理がこれまで以上に便利になります。

MSIのマーケティング担当かつ副社長であるSam Chern氏は「AIは単なる機能ではなく、体験を変革する力です」と述べています。MSIのCES 2025ラインナップは、人工知能の力を活用して学び、適応し、ユーザーを支えるツールを展示します。よりスマートなゲーム体験を実現し、創造性を高め、日常のタスクをより簡単にするなど、私たちは製品にAIを組み込むことで、パフォーマンスを最適化し、ワークフローを簡素化し、個々のユーザーに合わせた体験を提供しています。MSIはAI駆動時代の進化を最前線で推進していきます。

MSI Boothへようこそ

ここではCES 2025での展示製品の一部を紹介します。

※本リリースはグローバルのCES2025にて発表される内容をご案内しております。実際の日本での発売状況は異なります。

CES 2025 イノベーションアワード受賞: MSI Claw 8 AI+ ポータブルゲーミングPC

「Gaming&eSports」カテゴリーでCESイノベーションアワードを受賞したMSI Claw 8 AI+は、芸術性と最先端技術を融合させ、ゲーム体験を再定義します。砂漠の岩が風に削られた形状にインスパイアされたそのサンドストームデザインは、ゲームの変革的な本質を捉えつつ、MSIの象徴的なブランドアイデンティティを表現します。

人間工学に基づいて設計されたClaw 8 AI+は、手の自然な輪郭に適応し、あらゆる手のサイズに対して比類のない快適さ、直感性、正確な操作を実現します。バランスの取れた内部重量配分により使いやすさが向上し、再設計されたスティック、バンパー、十字キー、ホールエフェクトトリガーがスムーズな操作と正確なボタン押下を実現します。

Claw 8 AI+は、直感的なインターフェースを提供し、ポータブルゲーミングPCの管理をシームレスにするMSI Center Mソフトウェアの更新版によって駆動します。2基のThunderbolt 4ポートを備えたClaw 8 AI+とClaw 7 AI+は、比類のないI/Oサポートを提供し、統合された次世代AI PCの様々な機能を備えた多用途なミニPCとして機能します。

CES 2025イノベーションアワード受賞製品: MSI「MPG 272URX QD-OLED」ゲーミングモニター

世界初のDP 2.1搭載 27インチ 4K/240Hz QD-OLEDパネル 「MPG 272URX QD-OLED」は、EL Gen 3テクノロジーを採用した最先端の5層構造OLEDパネルを搭載しています。この革新的なディスプレイは、166 PPIの驚異的な鮮明度とフルバンド幅DP 2.1a接続を提供し、ゲームビジュアルの新たな革新をもたらします。その画期的なデザインと性能が評価され、名誉あるCES Innovation Awardを受賞しました。G-SYNC Compatible対応により、このモニターは、遅延を低減し、将来のハードウェアとの完全な互換性を持つ、よりスムーズでティアリングのないゲームを保証します。さらに、MSI独自の「AI Navigator」はAI技術を活用し、よりスマートで没入感のあるゲーム体験を提供します。ゲーミング技術を再定義し続けるMSIは、強化されたビジュアル、スピード、インテリジェンスをモニターに融合させ、ゲーマーやクリエイターに最高のパフォーマンスを提供します。

MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth - A Fusion of Art and Extreme Power

手描きの精巧なアートワークと北欧のルーン文字を特徴とするこのラップトップは、芸術的表現と最先端のパフォーマンスをシームレスに融合させています。

最新のNVIDIA GeForce RTX 50シリーズ Laptop GPUとインテル(R) Core(TM) Ultra 200HXシリーズ プロセッサーを搭載したTitan 18 HXは、MSI OverBoost Ultraテクノロジーを活用して驚異的な270Wのピークパフォーマンスを実現します。高度なベイパーチャンバー冷却と専用のSSD熱設計により、長時間の使用でも持続的なピークパフォーマンスを保証します。Super RAID 5テクノロジーにより、Gen5とGen4 SSDを組み合わせた超高速データアクセスが可能です。この限定版ラップトップには、革新と神話の融合を完璧に体現する専用アクセサリーも含まれています。

MSI Raider, Vector, and Stealth Series: The New Benchmark in Laptop Performance

MSIのアップグレードされたRaiderおよびVectorシリーズで、ゲームと生産性の未来を体験してください。

最新のNVIDIA GeForce RTX 50シリーズ Laptop GPUと、インテル(R) Core Ultra 200HXシリーズ及びAMD Ryzen(TM) 9000 HXシリーズプロセッサを搭載し、MSI OverBoostテクノロジーによって強化された驚異的な260Wのシステムパフォーマンスを提供します。専用のSSD冷却により、最も要求の厳しいタスクでもピークの安定性を維持します。

最新のNVIDIA GeForce RTX 50シリーズ Laptop GPUと最新のインテル(R) Core Ultra 200HXシリーズまたはAMD Ryzen(TM) AI 300シリーズプロセッサを搭載したStealthシリーズは、パフォーマンスを新たなレベルに引き上げることができます。

Ryzen(TM) AI 300シリーズプロセッサを搭載した一部のモデルはCopilot+ PC認定を受けており、最上級のパフォーマンスで高度なAI機能を実現します。

プロフェッショナル向けに設計された多用途なVenture/VentureProシリーズを発表

強力なCPUと14インチから17インチまでの画面サイズを備えたこのラインアップは、多様なユーザーのニーズに応えます。VentureProモデルには、強化された生産性とシームレスなクリエイティブパフォーマンスのためのディスクリートGPUオプションが含まれています。独自のバッテリーブースト機能により、追加で4~5時間の電力を提供し、いつでもどこでも生産性を維持できます。

MSI、AI 時代に向けた次世代 NVIDIA GeForce RTX(TM) 50 シリーズ グラフィックスカードを発表

MSIは、Project SL、Project S、Project V、Project Trio、Project Xなどの最新のデザインを特徴とする画期的な NVIDIA GeForce RTX(TM) 50 シリーズ用のグラフィックスカードのラインナップを発表します。強化された冷却システムを採用したこれらのシリーズは、次世代GPUの高性能を発揮できるように作られており、優れた冷却性能を提供し、最高のパフォーマンスを引き出します。

ラインナップをリードするProject SLは、堅牢な360mmラジエーターと組み合わせた高度なハイブリッド冷却システムを誇り、比類のない冷却効率で高負荷な作業を簡単に管理します。Project SとProject Vは、最先端のHyper Frozr冷却システムと最適化されたエアフローを活用し、優れた冷却性能とパフォーマンスを保証します。MSIのGeForce RTX(TM) 50シリーズ ラインナップは、個々のユーザー環境に対応できるようカスタマイズされており、優れた汎用性を備え、AI時代のあらゆるニーズに最適なソリューションを提供します。

究極のAIゲーミングデスクトップ:MSI「MEG VISION X AI」

CES 2025 Innovation Awardをダブル受賞したMSI「MEG VISION X AI」ゲーミングデスクトップは、先進のIntel(R) Core(TM) Ultraプロセッサー(シリーズ2)と最新のNVIDIA(R)グラフィックスでパフォーマンスを再定義します。マイクとスピーカーを内蔵した革新的な13インチAI HMIタッチスクリーンは、音声対話をサポートし、シームレスなユーザー効率を実現します。主な機能には、リアルタイムのハードウェア監視、インテリジェントなモード切り替え、MSIゲーミングモニター設定の簡単なコントロールが含まれます。「Silent Storm Cooling AI」により、システムは高度なAIアルゴリズムを使用してファンの回転速度を動的に調整し、静かな動作を維持しながら最高のパフォーマンスを保証します。

MSI「MPG 272QR QD-OLED X50」ゲーミングモニター

CES 2025で発表されたMSI「MPG 272QR QD-OLED X50」は、世界初のDisplayPort 2.1a搭載WQHD/500Hzモニターとして常識を覆します。80Gbpsの帯域幅を持つUHBR20 DisplayPort 2.1テクノロジーを搭載し、前例のない500Hzのリフレッシュレートで完璧なWQHD解像度を実現します。

G-Sync Compatible サポートにより、ゲーマーは超スムーズでティアリングのないパフォーマンスと将来性のある互換性を楽しむことができます。VESA認定のDisplayHDR(TM) True Black 500は、豊かで真の黒を保証し、ClearMR 21000は比類のない動きの鮮明さを実現します。MSI独自の「AI Navigator」は、インテリジェントな没入感のレイヤーを追加し、最高を求めるプレイヤーのゲーム体験に革命をもたらします。

MSI 新チップセット搭載マザーボード - ハイパフォーマンスと使いやすさの両立

MSIは、IntelおよびAMDのBチップセットシリーズ向けに設計された最新のマザーボードを発表します。これらのマザーボードは、パフォーマンスと利便性の両立を実現し、お求めやすい価格となっています。また、これらのマザーボードは、インテル(R) Core(TM)Ultraプロセッサー(シリーズ2)およびAMD Ryzen(TM) 9000シリーズ プロセッサーに対応し、メインストリームユーザー、ゲーマー、クリエイターにハイパフォーマンスを提供するとともに、優れた信頼性と使いやすさを保証します。「使いやすさ」は、MSIのマザーボード設計哲学の礎となっており、本シリーズではPC組み立てを簡易化するEZ DIY設計を導入しています。「EZ PCIe Release」、「EZ PCIe Clip II」、「EZ M.2 Shield Frozr II」、「EZ M.2 Clip II」、「EZ Antenna」、「プレインストールI/Oシールド」などの機能により、パーツの取り付けやアップグレードが容易になり、初めてPCを組み立てる方から経験豊富な方まで幅広くおすすめできる製品となっています。

MSI ミニPC「Cubi NUC AI」シリーズ

MSI「Cubi NUC AI+ 2M」は、強力なAI駆動ツール、指紋認証電源ボタン、生産性を向上させる専用Copilotボタンにより、コンパクトコンピューティングを再定義します。統合されたマイクとスピーカー機能は、ユーザー体験をさらに向上させます。

より小さなフットプリントを好む方には、「Cubi NUC AI 1UM」が機能性を損なうことなく合理的な代替案を提供します。両モデルとも、MSI「Power Link」に対応し、デュアルThunderbolt(TM) 4ポート、2つのUSB 10Gbps Type-Aポート、HDMI(TM)、デュアル2.5G LANポートなど、幅広い接続オプションを備え、優れたAIパフォーマンスとシームレスなマルチタスクを実現します。

MSI PROJECT ZERO X - 背面コネクタパノラマPCデザインの最高峰

MSI PROJECT ZERO Xは、進化した背面コネクタシステムにより、魅せるDIY PCに革命をもたらします。マザーボードのデザインを再構築することで、すべてのケーブルを背面に集約し、散らかることなく洗練された4面パノラマショーケースを実現します。4面ガラスパネルデザインにより、ユーザーがお気に入りのPCセットアップを思う存分楽しめるようにしています。MSI PROJECT ZERO Xでゲーミングセットアップを一新しましょう!

MSI MEG Ai1600T PCIE5 & MPG A1250GS PCIE5 電源ユニット - 進化と革新

MEG Ai1600T PCIE5およびMPG A1250GS PCIE5 電源ユニットは、ハイエンドグラフィックスカードに最適な伝教を供給できるように設計されたハイパフォーマンスモデルです。定格105℃の日本メーカー製コンデンサと高い静音性を誇る冷却ファンを装備し、ATX 3.1およびPCIe CEM 5.1規格に適合します。さらに、2本のデュアルカラー12V-2x6ケーブルを備え、安全性も確保しています。中でもMEG Ai1600T PCIE5は、SiC-MOSFET技術とインターリーブPFCにより、比類のない効率とサーバーグレードの安定性を実現します。80 Plus、Cybenetics、およびPPLP認証に裏打ちされたこれらの電源ユニットは、ハイエンドゲーミングと最先端のAIコンピューティングに適切な電力を供給するように設計されています。

解き放たれた次世代のMSI Gear

MSI Gaming Gearの進化形であるMSI Gearは、ゲーマー、プロフェッショナル、クリエイター向けに作られたさまざまな周辺機器を導入します。

STRIKEワイヤレスキーボードは、ホットスワップ可能なキーと独自のMSI SONICスイッチを備え、比類のないパフォーマンスとカスタマイズを実現します。VERSAワイヤレスマウスは、最大26,000 DPI と人間工学に基づいた汎用性により、高い精度と操作性を実現します。FORCEワイヤレスコントローラーは、ホールエフェクトセンサー、応答性の高いスティック、カスタマイズ可能な背面ボタンが搭載されており、あらゆる状況でも迅速かつ正確な反応を保証します。ラインナップの最後であるMAESTROヘッドセットは、非常にクリアなコミュニケーションと没入感のある高解像度オーディオを組み合わせ、比類のないサウンド体験を実現します。

軽量設計、低レイテンシ、クロスプラットフォーム対応により、MSI Gearはゲーム、仕事、制作など、あらゆる場面でシームレスなパフォーマンスを実現します。

MSI DATAMAG 40Gbps ポータブルSSD: 驚異的なスピード、究極の汎用性

MSI DATAMAG 40Gbps ポータブルSSDは、DATAMAG 20Gbpsの革新的な設計を拡張し、最大40Gbpsの転送速度を備えた高速ストレージの新しいスタンダードを確立します。洗練された高耐久アルミニウムボディに収められており、iPhone、PC、家庭用ゲーム機などに最適な製品です。

高性能なPHISON U21 コントローラーを搭載し、最新のUSB 4.0 テクノロジーを活用したこのSSDは、比類のない速度と信頼性を実現します。ストレージを増設する場合でも、高品質のビデオを撮影する場合でも、DATAMAG 40Gbpsはあらゆるニーズに対応できるパフォーマンスを保証します。

MSI Hyper 80 Dual DC急速充電器

MSIが新たに発表した「Hyper 80 Dual」は、80kWのDC急速充電器で、ショッピングモールやレストランなど、1~2時間の駐車を想定した場所に最適です。デュアルガン設計を採用しており、1台の車両にフルパワーを供給することも、2台の車両に効率的に電力を分配することも可能です。

CCS1およびCCS2規格に対応しており、ケーブルの耐久性を高めるスイングアームシステムを採用。OCPP 1.6JおよびISO 15118をサポートし、インテリジェントなエネルギー管理とプラグ&チャージ機能を提供します。

RFID、タッチスクリーン、またはアプリを介して操作可能で、利便性と効率性を両立。高トラフィックなロケーションにおける急速充電を再定義し、性能、耐久性、使いやすさを融合させた製品です。

MSI EV & Ecoシリーズ AC充電器、EZgoポータブル充電器

MSI EVシリーズ普通充電器

最大14 kWの調整可能な出力(8 A-60 A)を備え、Type 1(SAE J1772)、Type 2(IEC-62196)、NACSケーブルに対応した、全てのEVに適したスタイリッシュで多機能な充電器です。AIナンバープレート認識、7インチディスプレイ、アプリ連携機能を搭載し、QR決済、スケジュール設定、RFIDアクセスをサポート。住宅および商業用に最適です。

MSI Ecoシリーズ普通充電器

コンパクトなデザインながら最大22 kWの急速充電を実現。3相電力、3種類の電力入力方式、ケーブル一体型およびソケットタイプの選択肢を提供し、設置の容易さと効率性を兼ね備えています。エンドユーザー、設置業者、充電ステーション運営者に最適です。

MSI EZgoポータブル充電器

旅行や家庭用に最適なEZgoは、3相電力で最大11 kWの充電が可能です。1.8インチディスプレイ、Bluetooth、モバイルアプリを搭載し、スケジュール設定や操作が簡単。IP66の防塵・防水性能、1.6トンの重量耐性、8地域対応の交換可能なアダプターを備え、設置不要で耐久性と多用途性を提供します。