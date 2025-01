デル・テクノロジーズ、PCポートフォリオを刷新、再設計し、AI PCのムーブメントを牽引

デル・テクノロジーズ株式会社

当資料は、2025年1月6日に米国にて公開された内容をベースにした抄訳版です。

- AI PCポートフォリオにより、エンド ユーザーのクリエイティビティーと生産性を向上、開発者やIT担当者にはよりシンプルなAIを提供- 最適なPC、周辺機器、サービスをより容易かつ迅速に見つけることができるよう、PCポートフォリオ全体でブランドを統一- Intel(R)、AMD、Qualcommによる最新世代のプロセッサーが、より高いパフォーマンスと強化されたAI処理能力を提供- Dell AI Factoryの一部となる、Dell Pro AI Studioを提供。業界で最も包括的なAI PCツール キット(*1)で、開発者がAIアプリケーションをシンプルかつ迅速にデルのAI PCへ展開できるようサポート

デル・テクノロジーズは、何十年にもわたるPCのイノベーションの取り組みをさらに進め、デバイス上にAIを搭載し、エンド ユーザーのクリエイティビティーと生産性を向上させる新たな簡素化されたポートフォリオを発表しました。また、企業におけるAI PCの普及を推進するため、AIアプリケーションをデルのAI PCでのシームレスな構築と展開を可能にするツールを開発者やIT担当者向けに提供します。

ビジネス向けAI PCのトップ プロバイダー(*2)として、デル・テクノロジーズは新たな製品設計、パフォーマンスとバッテリー駆動時間の向上、最新のプロセッサー技術やAIアクセラレーターの拡充、業界屈指のソフトウェア、管理およびサステナビリティー関連の特長によりポートフォリオを拡大します。また、PC、モニター、サービス、周辺機器のブランドを統合し、エンドユーザーが今後必要とする最適なテクノロジー ソリューションをさらに容易に見つけられるよう支援します。

デル・テクノロジーズの会長兼CEOのマイケル デル(Michael Dell)は、次のように述べています。「PCは現代人の一人ひとりの生産性を高めるための最も重要なデバイスであり、現在AIによって大きく変化しています。この40年間にわたって、当社はPCのイノベーションを推進してきており、現在もPC業界を牽引しています。この新たに合理化されたPC製品ポートフォリオにより、コンピューティングの未来を提供します。」

統一されたブランドとシンプルな選択肢により、テクノロジーの選択が容易に

PCを購入する際には、ブランド、モデル、フォーム ファクター、パフォーマンス、グラフィックス、ストレージ、素材など複数の要素を検討する必要があり、判断が難しい場合があります。実際、ある調査によると74%のエンドユーザーが「複雑すぎて圧倒されたように感じる」という単純な理由で、テクノロジー製品の購入を諦めています(*3)。

デル・テクノロジーズの新たなブランディングは、信頼されるブランド名である「Dell」を前面に押し出した3つのPCカテゴリーを展開します。

- 「Dell」:個人向け、学校向け、仕事向けの製品設計- 「Dell Pro」:プロフェッショナル レベルの生産性を発揮する製品設計- 「Dell Pro Max」:最高峰のパフォーマンスを発揮する製品設計

「Dell」と「Dell Pro」の製品ブランドは、モニター、周辺機器、サービスも含み、クライアント ポートフォリオ全体で一貫したカスタマー エクスペリエンスを提供します。なお、30年近くの歴史を持つゲーミング ブランドである「Alienware」に変更はありません。

Moor Insights & Strategyの社長であるパット ムーアヘッド氏は次のように述べています。「デル・テクノロジーズがPC、エコシステム ソリューション、サービスのポートフォリオ全体でシンプルかつわかりやすい名称に移行する戦略は、複雑で進化を続けるAI PCを取り巻く環境において、お客様に大きな価値をもたらします。Intel(R)、Qualcomm、そして新たに加わるAMDプロセッサーのオプションによって、新しいPCデザインとともに選択肢を提供し、組織がAI時代に向けた将来に備えるのを支援するうえで同社は良いポジションにいます。」

Dellブランドの3つの製品カテゴリー

利用シナリオやワークロードのニーズに応える先進的なAI PCポートフォリオ

デル・テクノロジーズは、新たなポートフォリオに最新プロセッサーの選択肢を提供しつつ、「どの製品を選べばよいか分からない」、「複雑過ぎる」といったエンドユーザーや企業の悩みを解消します。デル・テクノロジーズの新たなAI PCには、NPUが内蔵され、ワークロードのニーズに応じたAIパフォーマンスを提供します。当社が広範に展開するIntel(R)のラインナップでは、Intel(R) Core(TM) Ultraプロセッサー(シリーズ2)が追加されるほか、AMD Ryzen(TM)プロセッサー オプションを追加、そしてQualcommとも連携し、ユースケースに応じた最適なデバイスを提供します。ハードウェア、ソフトウェア、プロセッサーのイノベーションを組み合わせ、強力なオンデバイスでのCopilot+ AI体験をより多くのエンドユーザーに提供します。

「Dell」、「Dell Pro」、「Dell Pro Max」においては新たなデバイスの選択肢を提供し、ユーザーを支援します。主な特長は以下のとおりです。

- より長く生産性を維持できるよう、1日以上駆動する長時間駆動バッテリーを搭載します(*4)。- 最新かつプロフェッショナル向けの製品設計で場所を選ばずに仕事ができます。「Dell Pro」のラインナップは洗練された美しいデザインでありながら耐久性を念頭に置いた設計がなされ、競合製品の3倍にあたる回数の液晶パネル部のヒンジ開閉試験、落下試験、衝撃試験を行なっています(*5)。新たな熱設計によりエアフローが20%改善し(*6)、どのような利用シーンでも静かに動作します。- 高負荷なワークロードの処理、高負荷なアプリケーション、AI推論、大規模言語モデルのファイン チューニングが可能な「Dell Pro Max」のモバイルおよびデスクトップ ワークステーションには、最高の性能とプロフェッショナル向けのグラフィックスが搭載されています。刷新されたラインナップは、特許取得済みの新たな熱設計により、前世代より高いパフォーマンスを実現します。- 世界で最も安全で管理しやすいビジネス向けAI PCで(*7)IT管理を簡素化し、進化する脅威に対する防御を提供します。IT担当者は、「Dell Pro」シリーズのPC、ディスプレイ、周辺機器などあらゆるデバイスをリモートで管理できるようになります。当社のみが提供するこの包括的なデバイス管理ソリューション(*8)により、運用コストや初期設定にかかる時間を削減し、稼働時間をより長くします。- サステナビリティーへの取り組みを進め、PCをより長く使用できるよう、モジュール型設計を採用し、製品ポートフォリオ全体でリサイクル可能な再生可能材料や低炭素素材の利用を拡大しています。「Dell Pro」と一部の「Dell Pro Max」はモジュール型のUSB-Cポートを世界で初めて(*9)搭載するビジネス向けノートPC(*10)で、初期試験では耐久性が最大4倍向上し、修理も容易にできるようになりました。- 最高のスクリーン性能を実現する新たなモニターとして、コントラスト比3000:1を実現(*11)、かつ目への優しさ(ブルーライト含有量)を評価したTUV認証の最高評価である5つ星を獲得した(*12)、IPS Black採用の世界初の製品がラインナップに加わりました。さらに、AIにより強化された3D空間オーディオを搭載する世界初のQD-OLEDモニター(*13)などの新たなモニターが、10年にわたって業界のリーダーシップを発揮し続けているデル・テクノロジーズ屈指の製品ラインナップに加わります(*14)。

「Dell Pro AI Studio」でAI PCの普及を促進

企業は、自社のデータに基づいてトレーニングされたAIモデルを使用して特定のニーズに対応し、それをローカルのAI PC上で実行して効率を高めたいと考えています。しかし、ハードウェア要件がプロセッサー ベンダーやCPU、GPU、NPUごとに異なるため、これらのモデルを構築・管理することは容易ではありません。

「Dell Pro AI Studio」は、NPUテクノロジーを活用する業界で最も包括的なAIツール キットで、PC上でのAI開発を容易にします(*15)。当社によって検証済みのツール、フレームワーク、テンプレート、モデルにより、開発者やIT担当者は基盤となるプロセッサーの種類に関わらず、AIソフトウェアをシンプルかつ迅速に構築し管理することができます。これにより開発および展開にかかる時間を6ヶ月からわずか6週間へと、最大75%短縮(*16)できると期待されています。

「Dell AI Factory」の一部として提供される「Dell Pro AI Studio」は、企業がPCからデータセンターまで様々な環境でAIを適切な規模で展開、拡大できるよう支援する当社の様々な取り組みの一例です。「Dell AI Factory」によりお客様は業界で最も広範なAIポートフォリオ(*17)とテクノロジー パートナーのオープン エコシステムを活用して、自社独自のニーズや予算、パワー要件を満たすAIアプリケーションを構築することができます。

###

*1 公表されている包括的な情報を元にデル・テクノロジーズが実施した社内の試験に基づく(2024年11月)。

*2 IDC PCD Tracker (PC Pivot) OS DellRegion_FinalHistoricalDatabase_2024Q2_Dell.xls

*3 Accenture, The Empowered Consumer(https://www.accenture.com/us-en/insights/consulting/empowered-consumer)(2024年4月)。

*4 バッテリー駆動時間のベンチマーク テストMobile Mark 2025を使用した試験に基づく(2024年12月)。このベンチマーク テストについて詳しくは、www.bapco.comをご覧ください。実際のバッテリー駆動時間は試験結果より大幅に短い場合があり、製品構成や用途、ソフトウェア、使用状況、運用条件、電源管理設定その他の要因で異なります。最大バッテリー駆動時間は時間の経過とともに短くなります。

*5 「Dell Pro 14 Plus」とHP EliteBook 640 G11に対する複数の耐久性試験の社内分析に基づく(2024年11月)。

*6 デル・テクノロジーズの社内分析に基づく(2024年11月)。

*7 「最も安全」とはデル・テクノロジーズの社内分析に基づく(2024年10月)。Intelプロセッサー搭載PC。すべての機能がすべてのPCで提供されるわけではありません。別途購入が必要な機能もあります。Principled Technologiesにより検証済。セキュリティー機能の比較(2024年4月)。「最も管理しやすい」ビジネス向けPCは、Dell Update Processesのシステム管理機能、Dell Manageability Solutionの機能、3rd Party Management Solutionsの統合を、競合他社のアップデート プロセス、システム管理ソリューション機能、サードパーティー管理ソリューションの統合と比較。3rd Party Management SolutionsのMicrosoft Intune、Workspace ONEは別途購入。システムのアウト オブ バンド管理のIntel vProは、追加システム構成アップグレード。デル・テクノロジーズの社内分析に基づく(2024年4月)。

*8 デル・テクノロジーズの社内分析に基づく(2024年11月)。

*9 2025年に発売予定のDell Pro、Dell Pro Plus、Dell Pro PremiumノートPC、およびDell Pro Max、Dell Pro Max Plusワークステーションに適用されます。2024年11月デル・テクノロジーズの社内分析に基づいています。ポート交換手順については保証情報をご確認ください。

*10 「Dell Pro」、「Dell Pro Plus」、「Dell Pro Premium」のノート PC。「Latitude 7450」へのはんだによる取り付けと「Dell Pro Premium」ノートPCへのねじによる取り付け(標準的な軸方向荷重と締付トルクを多方向に繰り返し締め付け)の試験データの社内比較に基づく。新たなUSB-Cポートはねじで取り付ける設計で、より容易な修理と耐久性を向上しています。USB-Cポート交換説明書の保証内容をご参照ください。

*11 公表されているデータを元にデル・テクノロジーズが実施した分析に基づく(2024年10月)。

*12 27インチおよび31.5インチ モニターについてデル・テクノロジーズが実施した分析に基づく(2024年10月)。

*13 QD-OLEDディスプレイ テクノロジーとAIによる空間オーディオ機能の独自の組み合わせ(ヘッド トラッキングやアダプティブ サウンドの提供など)について、デル・テクノロジーズが実施した社内市場分析に基づく。これらの特定のテクノロジーを組み合わせた31.5インチのモニターは、現時点で他には販売が確認されていません。[2024年8月]。

*14 出典:IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2024。2014年から2023年。

*15公表されている包括的な情報を元にデル・テクノロジーズが実施した社内の試験に基づく(2024年11月)。

*16 2024年12月時点でのデルの内部分析、検証済みテスト、およびプロセスエンジニアリングに基づいています。

*17 2024年7月時点でのデルの分析に基づいています。デル・テクノロジーズは、AIワークロードをサポートするために、AI機能を備えたハードウェアソリューションを提供しており、AI PCやワークステーションから高性能コンピューティング用サーバー、データストレージ、クラウドネイティブなソフトウェア定義インフラストラクチャ、ネットワークスイッチ、データ保護、HCI、およびサービスに至るまで幅広い製品を展開しています。

関連情報

- デル・テクノロジーズの発表について詳しくは当社の公式CES 2025プレス キット(https://axicom.egnyte.com/fl/TvYnVy0s1i#folder-link/Dell%20Technologies%20CES%202025)をご覧ください。

■デル・テクノロジーズについて

デル・テクノロジーズ(NYSE:DELL)は、企業や人々がデジタルの未来を築き、仕事や生活の仕方を変革することを支援します。同社は、AI時代に向けて、業界で最も包括的かつ革新的なテクノロジーとサービスのポートフォリオをお客様に提供しています。

(C) Copyright 2024 Dell Inc.、その関連会社。All Rights Reserved.

Dell Technologiesが提供する製品及びサービスにかかる商標は、米国Dell Inc. 又はその関連会社の商標又は登録商標です。その他の製品の登録商標および商標は、それぞれの会社に帰属します。

(C) 2025 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD, the AMD Arrow logo, Radeon, RDNA, and combinations thereof are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. Other product names contained herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Certain AMD technologies may require third-party enablement or activation. Supported features may vary by operating system. Please confirm with the system manufacturer for specific features. No technology or product can be completely secure.

■記載内容は、2025年1月7日時点のものです。予告なく変更する可能性があるため、ご了承ください。