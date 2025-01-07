合同企業説明会を開催します！
北海道

　北海道胆振総合振興局では、地域産業を支える労働力の確保に向け、地域における良質な雇用の実現と地域産業を支える人材の確保・定着を図るため、２月上旬に合同企業説明会を北海道苫小牧市、室蘭市で開催することとし、参加事業者、参加求職者を現在募集しております。


　合同企業説明会では、「企業説明」「意見交換」「個別面談」の時間を設けております。また、事前に申込みされた求職者には、求職活動のお悩みなどのキャリアコンサルティングを行い、当時会場では相談された内容に応じてスムーズにブース案内をさせていただきます。また、当日アテンダーも準備もしており、求職活動のお悩みもあわせて相談が出来ます。




▲＜事業者向け＞合同企業説明会チラシ（表）

▲＜事業者向け＞合同企業説明会チラシ（裏）



▲＜求職者向け＞合同企業説明会チラシ（表）

▲＜求職者向け＞合同企業説明会チラシ（裏）



〈事業概要〉


　○日時


【苫小牧会場】


　開催日時：令和７年（2025年）２月１日（土）　10：00～16：40


　開催場所：苫小牧市文化交流センター２F講習室（苫小牧市本町1-6-1　アイビープラザ）


【室蘭会場】


　開催日時：令和７年（2025年）２月８日（土）　10:00～16：40


　開催場所：室蘭市生涯学習センター２F研修室２（室蘭市中島町2-22-1　きらん）



○募集対象・申込期限　


【事業者】


　募集事業者：管内事業者


　　　　　　　（分野：製造・運輸、建設業、林業、農業、卸・小売・サービス業、その他）


　事業者申込期限：令和７年（2025年）１月２４日（金）まで


【求職者】


　対象求職者：若年者、女性、高齢者、職業氷河期世代等の就職活動を行っている方


　求職者申込期限：令和７年（2025年）１月３０日（木）まで


　　　　　　　　　※ 急な参加も歓迎するが、事前キャリア相談なし。


　　


○申込方法　１.チラシ裏面の参加申込書をFAXかメールで送信
　　　　　　２.チラシの二次元コードを読み取って申し込み



チラシのPDFデータと説明会の詳細は、胆振総合振興局商工労働観光課公式ホームページに掲載


しております。是非ご覧下さい。



【事業者向け】


https://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/setsumeikai.html(https://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/setsumeikai.html)






【求職者向け】


https://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/209540.html(https://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/209540.html)







〈主催〉　北海道胆振総合振興局


　　　　　取材連絡先：商工労働観課長　早田


　　　　　TEL：0143-24-9512



〈お問い合わせ先・申込先〉　株式会社MOKA.（事業委託先）


　　　　　　　　　　　　　　北海道釧路市春日町３-６丸平総合ビル３F


　　　　　　　　　　　　　　TEL:0154-68-4672


　　　　　　　　　　　　　　FAX:0154-68-4682


　　　　　　　　　　　　　　担当：稲村


　　　　　　　　　　　　　　TEL:080-6387-3075