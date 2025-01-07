合同企業説明会を開催します！

北海道

北海道胆振総合振興局では、地域産業を支える労働力の確保に向け、地域における良質な雇用の実現と地域産業を支える人材の確保・定着を図るため、２月上旬に合同企業説明会を北海道苫小牧市、室蘭市で開催することとし、参加事業者、参加求職者を現在募集しております。

合同企業説明会では、「企業説明」「意見交換」「個別面談」の時間を設けております。また、事前に申込みされた求職者には、求職活動のお悩みなどのキャリアコンサルティングを行い、当時会場では相談された内容に応じてスムーズにブース案内をさせていただきます。また、当日アテンダーも準備もしており、求職活動のお悩みもあわせて相談が出来ます。

▲＜事業者向け＞合同企業説明会チラシ（表）▲＜事業者向け＞合同企業説明会チラシ（裏）

▲＜求職者向け＞合同企業説明会チラシ（表）▲＜求職者向け＞合同企業説明会チラシ（裏）

〈事業概要〉

○日時

【苫小牧会場】

開催日時：令和７年（2025年）２月１日（土） 10：00～16：40

開催場所：苫小牧市文化交流センター２F講習室（苫小牧市本町1-6-1 アイビープラザ）

【室蘭会場】

開催日時：令和７年（2025年）２月８日（土） 10:00～16：40

開催場所：室蘭市生涯学習センター２F研修室２（室蘭市中島町2-22-1 きらん）

○募集対象・申込期限

【事業者】

募集事業者：管内事業者

（分野：製造・運輸、建設業、林業、農業、卸・小売・サービス業、その他）

事業者申込期限：令和７年（2025年）１月２４日（金）まで

【求職者】

対象求職者：若年者、女性、高齢者、職業氷河期世代等の就職活動を行っている方

求職者申込期限：令和７年（2025年）１月３０日（木）まで

※ 急な参加も歓迎するが、事前キャリア相談なし。

○申込方法 １.チラシ裏面の参加申込書をFAXかメールで送信

２.チラシの二次元コードを読み取って申し込み

チラシのPDFデータと説明会の詳細は、胆振総合振興局商工労働観光課公式ホームページに掲載

しております。是非ご覧下さい。

【事業者向け】

https://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/setsumeikai.html(https://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/setsumeikai.html)

【求職者向け】

https://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/209540.html(https://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/209540.html)

〈主催〉 北海道胆振総合振興局

取材連絡先：商工労働観課長 早田

TEL：0143-24-9512

〈お問い合わせ先・申込先〉 株式会社MOKA.（事業委託先）

北海道釧路市春日町３-６丸平総合ビル３F

TEL:0154-68-4672

FAX:0154-68-4682

担当：稲村

TEL:080-6387-3075