【茨城県境町】2025年2月2日（日）、第2回さかいまち国際児童画展ワークショップ「新川和江の詩の朗読会」参加申し込みは１月３０日まで
境町役場
【茨城県境町】第2回さかいまち国際児童画展ワークショップ「新川和江の詩の朗読会」開催
茨城県境町（町長：橋本正裕）では、アートのまちづくり事業の一環として、境町の子どもたち、そして境町と友好のある海外の国や地域の子どもたちから絵画を募集し、受賞作品を町の美術館「S-Gallery粛粲寳美術館(https://maps.app.goo.gl/ARpBBBx2bdei53wf6)」で展示する「第2回さかいまち国際児童画展(https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/page/page003670.html)」を2024年12月18日(水)～2025年2月24日(月・振替休日)まで開催しています。
対象・定員：小中学生とその保護者の10組20名
朗読会「”二月のうた”新川和江の詩の朗読会」
【茨城県境町】第2回さかいまち国際児童画展ワークショップ「新川和江の詩の朗読会」開催
茨城県境町（町長：橋本正裕）では、アートのまちづくり事業の一環として、境町の子どもたち、そして境町と友好のある海外の国や地域の子どもたちから絵画を募集し、受賞作品を町の美術館「S-Gallery粛粲寳美術館(https://maps.app.goo.gl/ARpBBBx2bdei53wf6)」で展示する「第2回さかいまち国際児童画展(https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/page/page003670.html)」を2024年12月18日(水)～2025年2月24日(月・振替休日)まで開催しています。
会期中の 2月2日（日）、関連イベントとして茨城県出身の詩人・新川和江の詩集「幼年・少年少女詩篇」の朗読会を開催します。
対象は小中学生とその保護者の10組20名、参加費無料、県外からの応募もOKです。ぜひご参加ください！
朗読会「”二月のうた”新川和江の詩の朗読会」詳細
会場：S-Gallery粛粲寳美術館(https://maps.app.goo.gl/ARpBBBx2bdei53wf6)
日時：2025年2月2日(日) 10時15分～12時00分
参加費：無料
対象・定員：小中学生とその保護者の10組20名
申し込み：境町公式サイト(https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/page/page003649.html)よりお申し込みください
朗読会「”二月のうた”新川和江の詩の朗読会」