【ロッテリア】～リラックマ×ロッテリア コラボレーション企画～「おきにいりみーつけた♪リラックマキッズセット」発売！

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社ロッテリア(代表取締役社長:長久保 文康 本社:東京都港区)が展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」は、1月10日(金)から期間限定で、「リラックマ」とコラボレーションしたロッテリアオリジナル「おきにいりみーつけた♪リラックマキッズセット」を販売します。(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

ロッテリアはお子様向け商品として、様々な「キッズセット」を販売しています。

今回は、お気に入りのものに囲まれているリラックマたちがテーマの「リラックマおもちゃ」が付いた「おきにいりみーつけた♪リラックマキッズセット」をご用意しました。

「おきにいりみーつけた♪リラックマキッズセット」は、4種類のキッズセットメニュー(A:キッズチーズバーガーセット、B:キッズてりやきバーガーセット、C:チキンからあげっとセット、D:おてがるパンケーキセット)のご注文が対象です。

「リラックマおもちゃ」は、様々なポーズのリラックマシールで遊べる「ぺたっと!リラックマシールブック」、リラックマたちのパーツを並べて飾れる「ようこそ!リラックマミニハウス」、組み立てた車でゲームができる「しゅっぱつ!リラックマキャンピングカー」の3種類から1種類をお選びいただけます。

ぜひこの機会に、ロッテリアの「キッズセット」をお楽しみください。



※表示価格は全て税込です。

※一部店舗を除く269店舗で販売予定です。(1月7日時点)

※「おきにいりみーつけた♪リラックマキッズセット」は10時30分から販売します。

※3月下旬まで販売予定です。なくなり次第終了いたします。

【商品概要】

■「リラックマおもちゃ」

1. ぺたっと!リラックマシールブック

(シールブック:約H21×W14.8cm、シール台紙:約H21×W14.8cm)

シール風になったリラックマたちのデザインがかわいいシールブックです。リラックマたちのかわいいポーズをたくさん楽しめるシール付きです。シールを自由に貼ってイラストを完成させるページやパズルのページなど、計6種類の遊びを楽しめます。

2. ようこそ!リラックマミニハウス

(ミニハウス:約H10×W10×D3cm、

キャラクターパーツ:最大約H4.2×W4.8cm、最小約H1.7×W1.2cm)

リラックマたちの好きなアイテムやロッテリアのメニューなど、たくさんのキャラクターパーツが付いた箱型のジオラマです。背景はリラックマたちがくつろぐ「おうち」と「おふろ」の2種類。パーツを並べて飾ったり、ごっこ遊びをしたり、いろいろな遊び方で楽しめます。

3. しゅっぱつ!リラックマキャンピングカー

(キャンピングカー:約L6.5×W3×H4.5cm、あそびシート:約H21×W29.7cm)

リラックマたちがおでかけしているデザインがかわいい組み立て式のキャンピングカーです。後ろに引いて手を離すと走り出します。リラックマたちの好きなものを集めて得点を競う「ねらってしゅっぱつ!まとあてゲーム」を楽しめる、あそびシート付きです。

【「リラックマ」について】

着ぐるみのクマ。「コリラックマ」や「キイロイトリ」と一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。「リラックマ」の一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。「チャイロイコグマ」ははちみつの森に住むお友達。

「リラックマ」の画像を転載する際は、下記コピーライトを記載ください。

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

■「キッズセットメニュー」

A.キッズチーズバーガーセット 価格:590円

「キッズチーズバーガー」+「フレンチフライポテトS」+「ドリンクS」

B.キッズてりやきバーガーセット 価格:610円

「キッズてりやきバーガー」+「フレンチフライポテトS」+「ドリンクS」

C.チキンからあげっとセット 価格:490円

「チキンからあげっと(3本入り)」+「フレンチフライポテトS」+「ドリンクS」

D.おてがるパンケーキセット 価格:490円

「おてがるパンケーキ(2枚)」+「フレンチフライポテトS」+「ドリンクS」