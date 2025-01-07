アニメ「夏目友人帳」ニャンコ先生完全ワイヤレスイヤホン第2弾が好評発売中！
多摩電子工業株式会社(本社：神奈川県川崎市、代表取締役 執行役員社長 杉山一)は、アニメ「夏目友人帳」のキャラクターをデザインした完全ワイヤレスイヤホン、「ニャンコ先生完全ワイヤレスイヤホン」シリーズを発表、アニメ公式オンラインストアほか、各ECサイトにて2024年12月より好評発売中です。充電ケーブルのデザインはニャンコ先生、ニャンコ先生&黒ニャンコが印刷。イヤホン本体は肉球がデザインの計２種類、２カラー展開で価格はいずれも、4,980円（税込）です。
■夏目友人帳とは
妖怪を見ることができる少年・夏目貴志が自称用心棒のニャンコ先生とともに祖母から受け継いだ「友人帳」に記された妖怪たちに名を返す日々を送る、人と妖の儚くも美しい物語を描いた「夏目友人帳」 は、累計発行部数1,700万部を突破、2008年放送のアニメ第一期からこれまでに第六期を数える緑川ゆき原作の大人気作品です。第七期「夏目友人帳 漆」が2024年10月7日より、テレビ東京系列ほかにて放送されました。
■夏目友人帳 ニャンコ先生完全ワイヤレスイヤホン２「NTM-BS75」シリーズ 製品特長
●アニメ「夏目友人帳」ニャンコ先生完全ワイヤレスイヤホン第2弾(2024ver.)が登場
●カラーは普段使いしやすく、馴染みやすいホワイトとパープルの2色展開
●コンパクトな手のひらサイズで持ち運びにも便利
●操作はイヤホンをタッチするだけなので片手で簡単
●「夏目友人帳」ファンにはたまらない仕上がりになっております
・商品名：ニャンコ先生完全ワイヤレスイヤホン2
「NTM-BS75」シリーズ全2種
■品番：NTM-BS75W
商品名：ニャンコ先生 完全ワイヤレスイヤホン2 ホワイト
JAN: 4518707313492
■品番：NTM-BS75W
商品名：ニャンコ先生 完全ワイヤレスイヤホン2 ホワイト
JAN: 4518707313492
■仕様※各品番共通
【Bluetoothイヤホン部】
●型式名：BS75
●通信方式：Bluetooth 5.3
●最大通信距離：見通し距離約10m(Class2)
●対応プロファイル：HFP/A2DP/AVRCP
●対応コーデック：SBC/AAC
●ペアリング：最大ペアリング登録8台
●パスキー(認証コード)：0000(ゼロ4つ)
●内蔵電池：リチウムイオンポリマー電池
●内蔵電池容量：40mAh
●充電時間：約1.5時間※
●連続通信時間：最大約3.5時間※
●音楽再生時間：最大約5時間※
●サイズ(片側)：約W15.8×H20×D26.3mm
●重量(片側)：約3.5g
●防水レベル：IPX4
●材質：ABS 他
※本製品は、SCMS-T方式で保護されたワンセグ/フルセグ音声にも対応しています
【充電クレードル部】
●内蔵電池：リチウムイオンポリマー電池
●内蔵電池容量：300mAh
●定格電圧：3.7V
●電力量：1.11Wh
●充電時間：約2時間※
●イヤホン充電回数：最大2回※
●サイズ：約W47.6×H30.5×D47.6mm
●重量：約31g
●材質：ABS 他
【充電ケーブル】
●USB端子：USB-Aコネクタ/USB-C
●ケーブル長：約30cm
●ケーブル定格：DC5V/2.1A
●重量：約12g
●材質：PVC 他
※使用状況などにより異なります
著作権表記：(C)緑川ゆき・⽩泉社／ 「夏目友人帳」制作委員会
■販売サイトURL：
多摩電子工業 楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/tamadenco/ntm-bs75/
多摩電子工業 yahoo!ショッピング店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/tamadenco/ntm-bs75.html
多摩電子工業ダイレクトショップ
https://shop.tamadenco.co.jp/product-tag/natsumeyujincho/
■多摩電子工業とは
バッテリー、充電器の国内販売実績が高く、全国の大手コンビニエンスストアに納入されているほか、大手ディスカウントストアやスーパーなど様々な流通網を独自開拓し商品供給しています。