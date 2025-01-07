ナチュラル＆水光カラコンが大人気！LILY ANNAの2024年年間*¹売上TOP5

PIA株式会社

PIA株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役：見原博道）は、カラーコンタクトレンズ通販ショップ「LILY ANNA」の2024年年間*¹売上ランキングTOP5を発表しました。

2024年、LILY ANNAでは「着けていることがバレにくいナチュラルタイプのカラコン」と、「瞳にハイライトをプラスする水光デザインのカラコン」が人気を集めました。特に、自然な可愛さと程よい華やかさを両立するアイテムが支持を集め、ランキングでもその傾向が色濃く反映されています。

■2024年 LILY ANNA 売上ランキングTOP５

1位 Date Topaz（デートトパーズ）／『TOPARDS（トパーズ）』

デート専用レンズ。着けているとバレずにこっそり可愛いが仕込めるふんわりデザイン

価格：1,760円（税込）／1箱10枚入り（１day）

DIA：14.2mm

BC：8.6mm

含水率：38％

https://www.topards.jp/product/date_topaz.html

2位 Dollish Brown（ドーリッシュブラウン）／『MOLAK（モラク）』

ブラウンの水光グラデーションでうるっとドーリーな瞳に

価格：1,760円（税込）／1箱10枚入り（1day）

DIA：14.2mm

BC：8.6mm

含水率：55％

https://www.molak.jp/product/dollish_brown.html

3位 Brown Bunny（ブラウンバニー）／『MOLAK（モラク）』

瞳をくりっと見せる太フチデザインのミルクチョコブラウンカラーレンズ

価格：1,760円（税込）／1箱10枚入り（1day）

DIA：14.2mm

BC：8.6mm

含水率：55％

https://www.molak.jp/product/brown_bunny.html

4位 Dollish Gray（ドーリッシュグレー）／『MOLAK（モラク）』

グレーの水光グラデーションでうるっとドーリーな瞳に

価格：1,760円（税込）／1箱10枚入り（1day）

DIA：14.2mm

BC：8.6mm

含水率：55％

https://www.molak.jp/product/dollish_gray.html

5位 Coffee Jelly（コーヒーゼリー）／『feliamo（フェリアモ）』

さりげなく瞳の印象を引き立てるうるつやニュアンスカラーの裸眼風レンズ

価格：1,760円（税込）／1箱10枚入り（1day）

DIA：14.2mm

BC：8.6mm

含水率：55％

https://www.feliamo.jp/product/coffee_jelly.html

■LILY ANNAについて

LILY ANNA (サイト運営会社：株式会社ARIOSE)はカラコンブランドのLILY ANNAをはじめ、MOLAK（モラク）・TOPARDS(トパーズ)・feliamo(フェリアモ)・N’s Collection（エヌズコレクション）・LILMOON(リルムーン)などのメーカー公式のカラーコンタクトレンズ通販ショップです。常にお客様の生活を豊かにするサービスを追求し、幅広い商品ラインナップと迅速な発送体制で多くの支持をいただいています。

URL：https://www.lilyanna.jp/

＜特長＞

１.全品送料無料 ：全国一律カラコン全品送料無料。1箱からご注文が可能。

２.メーカー公式サイト：お得な情報をいち早くお知らせします。

３.スピード発送 ：当日発送の受付時間は業界内最遅*²の17時まで、最短で翌日お届けします。

（お住まいの地域によってお届け日は異なります）

*1：2024年1月～2024年11月時点

*2：2024年11月当社調べ

会社概要

社名 ： PIA株式会社

所在地 ： 〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎 セントラルタワー10F

代表 ： 見原 博道

事業内容 ： 医療機器製造販売業/コンタクトレンズの輸入販売/医療経営コンサルタント

URL ： http://www.pia-corp.co.jp/