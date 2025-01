NVIDIA GeForce RTX 50 シリーズ Laptop GPU搭載 CES 2025にてMSIゲーミングノートPC 最新モデルのラインアップ発表

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、CES 2025にてMicro-Star INT'L CO., LTD.より、最新GPU「NVIDIA GeForce RTX 50 シリーズ Laptop GPU」を搭載したMSIゲーミングノートPCのラインアップが発表されました。

最新モデルではCPUに「インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー」を採用したモデルに加え、「AMD Ryzen(TM) プロセッサー」を採用したモデルが数多くラインアップに加わります。「NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 50 シリーズ Laptop GPU」と組合わせることにより、究極のパフォーマンスと革新的な機能を備えたゲーミングノートPCが誕生いたします。最新モデルの発表に加え、特別限定モデルとして「Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth」が発表されました。

「We're excited to announce a diverse range of MSI groundbreaking new laptop lineup for our end users, ensuring their needs are met whether they’re looking for exceptional performance or AI-driven features, With our latest lineup, MSI continues to redefined the innovations, ensuring there's always an MSI laptop ready to empower your journey.(エンドユーザーの皆様に向けて、MSIの画期的な新しいノートPCラインアップを多様に発表できることを嬉しく思います。卓越したパフォーマンスやAI駆動の機能を求める方々のニーズに応えることを保証します。最新のラインアップにより、MSIは革新を再定義し続け、常に皆様の旅を支えるMSIノートPCをお届けします。)」MSIエグゼクティブバイスプレジデント兼NB BU GM Eric Kuo氏からのメッセージ

NVIDIA GeForce RTX 50 シリーズが解き放つゲーミング性能とAIパフォーマンス

NVIDIA BlackwellによるGeForce RTX(TM) 50 シリーズ GPUは、ゲーマーやクリエイターに画期的な機能を提供します。膨大なAIパワーを備えたRTX 50シリーズは、新しい体験と次世代のグラフィックス忠実度を実現します。NVIDIA DLSS 4でパフォーマンスを倍増させ、前例のない速度で画像を生成し、NVIDIA Studioで創造性を解き放ちます。さらに、NVIDIA NIMマイクロサービスにアクセスすることで、エンスージアストや開発者は、NIM対応システムでピークパフォーマンスを発揮するAIアシスタント、エージェント、ワークフローを構築できます。

優れたゲーミング性能とNPUを備えたインテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー 200HX/200H

インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー 200HX/200Hシリーズは、非常に優れたゲーミング性能とNPU搭載によりAI機能を幅広いタイプのゲーミングノートPCへ提供いたします。従来製品よりもCPU処理性能が向上しただけでなく、Thunderbolt(TM) 5やDDR5-6400 メモリなど最新のテクノロジーを備えています。ゲーマーやクリエイターが求める性能・機能を併せ持つことでより高度なゲーミングPC、クリエイターPCを誕生させることを可能にします。

AMD Ryzen(TM) プロセッサー搭載モデルのライアップを拡充し、ゲーマーへ強烈にアプローチ

2025年に誕生するMSIゲーミングノートPCシリーズでは「AMD Ryzen(TM) 9000 HX シリーズ」をはじめ、数多くのAMD Ryzen(TM) プロセッサーを搭載したゲーミングノートPCがラインアップに加わります。

「Ryzen(TM) AI プロセッサー」を搭載することでNPUのAI処理性能が最大50TOPSになる製品を開発することができ、NPUを活用した様々なAI機能を使用できる次世代AI PC「Copilot+ PC」に対応したゲーミングノートPCを誕生させることができます。

コアなゲーマーが求める極めて高いゲーミング性能を備えた製品やAIによる先進的なテクノロジーを備えた製品などバリエーションが一気に充実いたします。

パフォーマンスとユーザー体験を向上させる画期的なイノベーション

MSIは、M.2 NVMe PCI-e Gen5 SSDに対してヒートパイプを備えた新しいSSD冷却システムを開発しました。このSSD冷却システムは、PCIe Gen 5 SSDの最大温度を最大10°C低減します。これにより、重い作業負荷の下でも安定したパフォーマンス、信頼性の高いデータ転送が可能になります。さらにストレージパフォーマンスを向上させるために、MSIはGen5とGen4 SSDを組み合わせたSuper RAID 5を導入し、最大18,000MB/sの印象的な読み取り速度を実現します。これにより、最も要求の厳しいアプリケーションでもシームレスなデータアクセスと超高速のロード時間が可能になります。

MSIは最新のAIイノベーションである「MSI AI Robot」を発表しました。NVIDIAとの共同開発によって生まれたこの最先端のAIアシスタントは、ローカルに展開された小型言語モデルをシステムに直接統合しています。AI Robotを使用すると、インターネット接続がなくても自然言語コマンドでラップトップを制御でき、ラップトップの設定や管理がより直感的に行えます。AI Noise Cancellation ProやAI Engine十と共に、MSIの包括的なAI機能がノートPCの利便性を強化し、よりスマートで直感的かつ操作しやすいユーザー体験を提供します。

Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth: Dragonforged Dominance

「Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth: Dragonforged Dominance」は、北欧神話と極限のゲーミングパフォーマンスを融合させた特別限定モデルです。

特別限定モデルのために書き起こされたドラゴンとドラゴンリングは、九つの世界やルーンシンボルなどの北欧神話の要素を取り入れ、洗練された金属光沢、精緻な質感、そして完璧なヴィンテージ風仕上げを実現するためにデザインされた最上位にふさわしい製品となっています。

Titan / Raider /Vector / Stealth シリーズ:性能・機能を追求した超パワフルモデル

Titan、Raider、Vector、Stealthの各シリーズは、最大でNVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPUを搭載可能となっており、ゲーミングデスクトップPCレベルの極めて高いパフォーマンスを提供し、先進的なAI機能を備えています。MSIのOverBoost Ultraテクノロジーにより、Titanシリーズは最大270Wのトータルシステムパワーを実現し、RaiderおよびVectorシリーズは260Wに達しています。Thunderbolt 5とDDR5-6400メモリをサポートし、性能と機能を重視するユーザーに対して最高のパフォーマンス、超高速接続、シームレスなマルチタスクを可能にするノートPCを提供します。

Stealthシリーズは、Copilot+ PC認定を受けたAMD Ryzen(TM) AI 300シリーズを搭載し、AIタスクに最適化された最先端のパフォーマンスを提供します。スタイリッシュなアルミマグネシウム合金で構築されたStealthシリーズは、スタイルと耐久性を兼ね備えており、Stealth 18は薄型・軽量18インチゲーミングノートPCとして新しい形の製品を提供します。また、NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載したCrosshairおよびPulseシリーズにより、さまざまなニーズに対応する強力なパフォーマンスを提供する幅広いオプションを提供します。

新しいビジネスノートPC「Venture / VenturePro」シリーズ誕生

CES2025では、ゲーミングノートPCのラインアップ拡充に加え、ビジネスノートPCシリーズのラインアップ拡充も発表されました。

14インチから17インチまでをカバーする「Venture」シリーズがラインアップに加わるだけでなく、専用グラフィックス機能を搭載する「VenturePro」シリーズが誕生します。

なお、日本国内向けのMSIノートPC最新モデルは、詳細が決まり次第改めて発表させていただきます。

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

