「今治タオル」を手がける高い技術力を活かした高品質のものづくり“オリム”と衣・食・住・遊の厳選アイテムを提供する卸売サイト“TENTOTEN” ~「第8回 国際雑貨EXPO 春」に初の合同出展~

株式会社オリム

「今治タオルブランド」認定商品や服飾雑貨の企画製造販売を営む株式会社オリム（本社：愛媛県今治市、代表取締役社長：大西 寛）と、関連会社のインテリア雑貨・食器・ファッションの卸売サイトを運営するTENTOTEN株式会社（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：宮野 優樹）は、2025年1月15日（水）～17日（金）に東京ビッグサイトで開催される、暮らしを彩る“おしゃれ雑貨”や“ギフト”と出会える展示会「第8回 国際雑貨EXPO 春」に出展します。本展示会は、生活雑貨やギフト、アウトドアグッズなどのメーカーや卸売業者が参加する雑貨の商談専門展で、今回、初めて2社合同での出展となります。

■オリム 展示概要

本展示会は、バス用品を中心に、従来から販売している9種類のボディタオルや、外部の温浴施設で利用可能なOEM対応商品のバスピロー等を展示予定です。また、今春に販売開始予定の新商品のサンプル展示を行い、商品訴求とともに市場調査を実施します。

今回は、どのカテゴリーにおいても人気のある、「猫」を中心としたポップテイストのアニマル系の商品を集約し、松尾ミユキさんなど作家・クリエイターの商品を含む、当社売れ筋の約50アイテムを展示予定です。お客様の目を引く売り場や売り台を表現できる商材を提案します。

なお、当社ブースへ来場された方に、当社サイトで利用いただける500円OFFクーポンをプレゼントします。※卸売サイト「TEN TO TEN - MARKET」新規会員登録の上、1万円以上お買い上げの方対象

■出展概要

「第8回 国際雑貨EXPO 春」

2025年1月15日（水）～17日（金）

時間：10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト

出展ブース：S7-1

【オリムについて】

1986年、愛媛県今治市にてタオルメーカーを創業。今治産地の主流であったOEM業を営む中、1997年からオリジナルアイデア商品の企画開発を開始。2004年にはニューヨークの『ホームテキスタイルショー』のバス・ソフト部門でグランプリを受賞。2022年から新たにB2C事業として、オンラインストアも運営する。今治タオル工業組合が定めるさまざまな品質基準をクリアした「今治タオルブランド」認定商品をはじめ、織物と全国各地の伝統技術を組み合わせた服飾雑貨「日本のいいもの」や、廃材を活用した環境対応向け開発商品を展開。繊細で難易度の高い織物を得意とし、約90点のオリジナル商品を常時販売、年間48万枚以上の販売実績がある。

オンラインストア： https://orim.shop-pro.jp

Instagram： https://www.instagram.com/orim_official

Facebook： https://www.facebook.com/towel.orim

Twitter： https://twitter.com/orim_official

■会社概要

社名 株式会社オリム https://www.orim.co.jp

所在地 〒794-0032 愛媛県今治市天保山町5-3-1

代表者 代表取締役社長 大西 寛

設立 1986年7月

事業内容 今治産タオル・服飾雑貨の企画・製造・販売

【TENTOTEN株式会社について】

大阪船場に本社を構え、衣料品・雑貨の総合卸売「大西衣料」と店舗設計施工・店舗什器備品製造販売「店研創意」を中軸として展開する創業94年の大西グループの新規事業として、2017年より雑貨・ファッション・食品の卸・仕入専門サイト「TEN TO TEN - MARKET（テントテンマーケット）」の運営を開始した。新たな価値・文化・スタイル提案を目指し、誇るべき伝統や技術、優れたデザインや機能美を備えた商品を、現代のライフスタイルに寄り添うよう編集し販売。2024年6月に、「TEN TO TEN - MARKET」の商品調達力や物流などのノウハウを活かし、業界最大級10,000点超の品揃えを有する消費者向けEC雑貨店「てんとてん」をオープンし、卸売・小売の双方から市場ニーズを捉え事業を推進。

Instagram： https://www.instagram.com/tentoten_market/

Threads： https://www.threads.net/@tentoten_market/

TikTok： https://www.tiktok.com/@tentoten101010/

YouTube： https://www.youtube.com/@TENTOTEN10/

LINE： https://shop.tentoten-market.jp/Page/line.aspx/ ※一般消費者向けEC雑貨店「てんとてん」向け

■会社概要

社名 TENTOTEN株式会社

卸売サイト https://www.tentoten-market.jp/ 一般消費者向けEC雑貨店 https://shop.tentoten-market.jp/

所在地 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町3-4-12

代表者 代表取締役 宮野 優樹

設立 1994年

事業内容 生活雑貨及び服飾雑貨の商品企画及び製造販売