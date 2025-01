MSI、CES 2025にて最先端のフラッグシップ製品を発表

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

CES2025において、MSIはPC組立の可能性を再定義する水冷クーラーから電源ユニット、画期的なコンセプトケースに至るまで、革新的なラインナップを披露します。新しいMAG CORELIQUID A15シリーズは、卓越した冷却性能とEZ DIY設計を組み合わせ、シームレスな取り付け体験を提供します。MEG Ai1600T PCIE5およびMPG A1250GS PCIE5は、デュアルネイティブ12V-2×6コネクタと3つの効率認証を取得し、比類のない安定性と効率を提供します。一方、フラッグシップコンセプトケースであるMEG MAESTRO 900L PZは、ステージディスプレイからインスピレーションを得ており、デュアルシステムサポートとモジュール式の柔軟性を備えて、ケースデザインを革命的に進化させます。2025年、MSIは自作PC市場で新たな基準を打ち立て続けますので、ご期待ください!

【MSI MAG CORELIQUID A15シリーズ】

製品URL:https://www.msi.com/Liquid-Cooling/MAG-CORELIQUID-A15-360(https://www.msi.com/Liquid-Cooling/MAG-CORELIQUID-A15-360)

イノベーションとユーザーエクスペリエンスを念頭に設計されたMAG CORELIQUID A15シリーズは、PC組立体験を全く新しいレベルに引き上げます。EZ DIYのコンセプトに基づき、MSIはユーザーフレンドリーなインストールに重点を置き、UNIブラケット、EZ Connect、EZ Conn-Design、プリインストールファン、シームレスなセットアップのための隠しケーブルなどの画期的なデザインを採用しています。

冷却性能に関しては、新たに設計されたフルプレーン&スクリューレス銅ベースは、卓越した放熱性を実現し、CycloBlade 9ファンは、パフォーマンスとノイズの完璧なバランスを保ち、性能を求めるユーザーの要求に応えます。さらに、金属製バックプレートと組み合わせた調整可能オフセットキットは、Intel Core Ultraシリーズプロセッサー用に特別に設計されており、熱源のオフセットに正確に対応し、安定した冷却を保証します。

A15シリーズは、ARGB GEN2 LEDを搭載しており、MSIマザーボードに接続してMSI Centerからフルカスタマイズすることができます。

【MEG Ai1600T PCIE5, MPG A1250GS PCIE5】

製品URL:

https://www.msi.com/Power-Supply/MEG-Ai1600T-PCIE5(https://www.msi.com/Power-Supply/MEG-Ai1600T-PCIE5)

https://www.msi.com/Power-Supply/MPG-A1250GS-PCIE5(https://www.msi.com/Power-Supply/MPG-A1250GS-PCIE5)

両モデルともデュアルネイティブ12V-2×6コネクタを装備しており、デュアルGPUセットアップをシームレスにサポートし、ユーザーに優れた拡張性を提供します。最新のIntel PSDG ATX3.1 および PCIe(CEM) 5.1 規格に完全に準拠しており、最も要求の厳しいシステムとの互換性を確保しています。

さらに、どちらの電源も 80 Plus、Cybenetics、PPLP の 3 つの認証を取得しており、優れたパフォーマンスと信頼性を保証します。MSIの次世代電源ユニットは、強力なパフォーマンスと信頼性を兼ね備えており、システムアップグレードに最適な選択肢となります。

【MEG MAESTRO 900L PZ】

MEG MAESTRO 900L PZ は、従来のケースデザインを再定義するフラッグシップコンセプトケースで、ステージディスプレイからインスピレーションを受けており、あらゆる角度からセットアップの中心となるデザインです。この画期的なケースはデュアルシステム構成 (ATXおよびMini-ITX) をサポートし、優れた拡張性を発揮します。また、最大16個の120mmファンまたはデュアル420mmラジエーターを搭載でき、比類のない柔軟性と冷却能力を発揮します。

さらに、モジュラーマザーボードトレイによりカスタマイズ性が向上し、90度回転して多用途なポジショニングが可能です。究極のパーソナライゼーションと自己表現を求めるゲーマーのために設計されたMEG MAESTRO 900L PZは、次世代のPCケースの革命を予感させます。

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.