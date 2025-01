MSI、CES 2025にて最新のATX 3.1対応電源ユニット２機種を発表「MEG Ai1600T PCIE5」「MPG A1250GS PCIE5」

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

MSIは、ゲーマーやクリエイター向けに最先端のテクノロジーと革新的なデザインで高性能な電力供給を実現し、パフォーマンスとイノベーションの頂点を体現する2つの電源ユニット、「MEG Ai1600T PCIE5」と「MPG A1250GS PCIE5」を発表します。どちらの製品も80 PLUS、Cybenetics、およびPPLPによって認定されています。また、ATX 3.1およびPCIe (CEM) 5.1規格に完全に準拠しており、最新GPUのパフォーマンスを最大限に発揮できます。2つのネイティブ12V-2x6コネクタと2色ケーブル(イエローコネクタ)を備え、デュアルPCIe 5.1 GPUとのシームレスな互換性を実現します。これにより、本製品は次世代GPUの高電力需要に容易に対応し、デュアルGPUセットアップを必要とする機械学習ワークロードをサポートできます。

【MEG Ai1600T PCIE5】

製品URL:https://www.msi.com/Power-Supply/MEG-Ai1600T-PCIE5(https://www.msi.com/Power-Supply/MEG-Ai1600T-PCIE5)

MEG Ai1600T PCIE5は、サーバーグレードのInfineon SiC MOSFETを組み込んだ世界初のPSUであり、動作温度を下げ、熱放散を最適化することで効率を向上させます。この革新により、安定性と省エネルギーの完璧なバランスが実現します。デジタル制御の電源設計により、正確な電力出力も保証され、ワットあたりのパフォーマンスが最大化され、最高の80 PLUS Titanium認証を達成しています。

MEG Ai1600T PCIE5は安定性が強化されており、235%の合計電力負荷に耐えることができ、高性能GPUに十分な電力を供給します。デュアルカラー12V-2x6ケーブルが付属しており、インストール時に素早く識別できるため、高負荷時の不適切な接続のリスクが軽減され、クリエイターやゲーマーは安心して作業やゲームに集中できます。

MEG Ai1600T PCIE5 は、LLCにサーバーグレードのフラットコイルトランスを統合しているため、筐体がコンパクトになっています。このサーバーグレードのフラットトランスは、内部の熱放散を最適化するためのスペースを作り出し、効率的な熱放散を実現します。高効率コンポーネントのおかげで、寸法はわずか190mmで構築されており、同等グレードのモデルと比較して非常にコンパクトになっています。

MEG Ai1600T PCIE5は、最先端のデジタルファン制御により、ファンの騒音を最小限に抑えることができます。また、SSSノイズレベルのPPLP認証も取得しています。さらに、ゼロファンモードでは、低負荷時に静音動作を実現し、ほぼ無音のコンピューティング体験を提供します。ユーザーの多様なニーズに応えるために、MEG Ai1600T PCIE5にはGaming Intelligence(G.I.)サポートソフトウェアが装備されています。この統合ソリューションにより、GPUとCPUの電力負荷をリアルタイムで監視し、使用シナリオに応じてファンの速度を調整することができます。

【MPG A1250GS PCIE5】

製品URL:https://www.msi.com/Power-Supply/MPG-A1250GS-PCIE5(https://www.msi.com/Power-Supply/MPG-A1250GS-PCIE5)

MPG A1250GS PCIE5は、MPGシリーズの新しいラインアップです。「S」は「Silent(静音)」を意味し、高性能でありながら低温・低騒音を実現することに焦点を当てています。カーボンブラックの配色とMPGパターンのプリントは、MPG 800シリーズのマザーボードの洗練されたデザインとマッチしています。80 Plus、Cybenetics、PPLPの効率認証を取得し、最新のATX 3.1規格に対応しており、2025年の最高のGold認証電源ユニットです。

従来のMPGシリーズ電源ユニットと比較して、MPG A1250GS PCIE5は、1250Wの電力供給とデュアル12V-2x6コネクタにアップグレードされており、ハイエンドGPUコンピューティングやAI向けのデュアルGPUシステムをサポートしています。また、100%日本メーカー製105°Cコンデンサーと流体動圧ベアリングファンを使用しているため、安定性と耐久性が向上しています。さらに、サージおよび突入電流保護(SIP)により、システムを損傷させる電力スパイクや高電流から守ります。

MSIは、DIY体験を向上させるために細部にまでこだわっています。新設計のエンボス加工ジャケットモジュラーケーブルは、高級素材を採用することで柔軟性と曲げやすさを高め、ケーブルマネジメントを容易にし、ケース内の空気の流れを改善します。あらかじめ取り付けられたケーブルオーガナイザーにより、システムをより整理された状態に保つことができ、ケーブルの混雑を減少させます。これらの実用的でありながら見た目にも魅力的なデザイン要素は、現代のPCケースにシームレスにマッチし、機能とスタイルの両方を提供します。

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.