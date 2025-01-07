最初の２カ月無料！　毎日新聞デジタルのスタンダードプラン　「冬得」キャンペーン開始

株式会社毎日新聞社

毎日新聞社のニュース配信サービス「毎日新聞デジタル」 は2025年1月7日（火）から2月12日（水）まで、「冬得」キャンペーンを実施します。スタンダードプラン「1カ月自動更新」を、2カ月無料でご利用いただけるお得なキャンペーンとなります。

【毎日新聞デジタル「冬得」キャンペーン概要】

https://mainichi.jp/pr/digital/t/standard/

期間：2025年1月7日（火）12時（正午）～ 2025年2月12日（水）17時

内容：スタンダードプラン「1カ月自動更新」→ 最初の２カ月無料

＜3カ月目以降は、通常料金1,078円（税込）で自動更新＞

対象者：上記期間中に、スタンダードプラン「1カ月自動更新」を初めてご利用の方

※これまでにスタンダードプラン、プレミアムプランのどちらかを無料または割引価格でご利用されたことがある場合でも、解約から1年以上経過している方は、2カ月無料が適用されます

【スタンダードプランの主なサービス一覧】

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