個別指導塾『森塾』2025年春に新たに12校舎を開校！関西エリアは展開開始から1年で20校舎に拡大！
株式会社スプリックス（本部：東京都渋谷区／代表取締役社長：常石博之）が展開する個別指導塾『森塾』では、今春、新しく以下の12校舎（東京都2校、神奈川県1校、千葉県1校、大阪府8校）を開校いたします。
■『森塾』新規開校校舎一覧
東京都
森塾 船堀校 ：都営新宿線 船堀駅徒歩3分
東京都江戸川区船堀1-4-16 SKビル2階
https://www.morijuku.com/school/funabori/
森塾 瑞江校 ：都営新宿線 瑞江駅徒歩1分
東京都江戸川区東瑞江1-26-15 瑞江GSビル3階
https://www.morijuku.com/school/mizue/
神奈川県
森塾 横浜校 ：東海道本線、根岸線、東横線、みなとみらい線、京浜東北線、京急本線、相鉄本線、横浜市営地下鉄ブルーライン 横浜駅徒歩5分
横浜市神奈川区鶴屋町3-30-8 SYビル3階
https://www.morijuku.com/school/yokohama/
千葉県
森塾 ユーカリが丘校 ：京成本線、山万ユーカリが丘線 ユーカリが丘駅徒歩2分
千葉県佐倉市ユーカリが丘4-1 スカイプラザ商業サウスエリア1階
https://www.morijuku.com/school/yukarigaoka/
大阪府
〇大阪市
森塾 天王寺校 ：御堂筋線、谷町線、JR大阪環状線、JR阪和線、JR大和路線 天王寺駅徒歩2分
大阪府大阪市天王寺区悲田院町9-20 阿部野橋ビル3階
https://www.morijuku.com/school/tennoji/
〇大阪市以外の地域
森塾 新石切校 ：近鉄けいはんな線 新石切駅徒歩1分
大阪府東大阪市西石切町1-11-30 新石切駅前ビル7階
https://www.morijuku.com/school/shinishikiri/
森塾 枚方市駅前校 ：京阪本線、京阪交野線 枚方市駅徒歩1分
大阪府枚方市岡東町18-20 枚方中央ビル2階
https://www.morijuku.com/school/hirakatashiekimae/
森塾 近鉄八尾校 ：近鉄大阪線 近鉄八尾駅徒歩1分
大阪府八尾市光町2-69 藤増興産ビル3階
https://www.morijuku.com/school/kintetsuyao/
森塾 光明池校 ：泉北高速鉄道線 光明池駅徒歩1分
大阪府堺市南区鴨谷台2-1-3 光明池アクト3階
https://www.morijuku.com/school/komyoike/
森塾 住道校 ：JR学研都市線・東西線 住道駅徒歩1分
大阪府大東市住道2-2-2 大東サンメイツ2番館4階
https://www.morijuku.com/school/suminodo/
森塾 和泉中央校 ：泉北高速鉄道線 和泉中央駅徒歩1分
大阪府和泉市いぶき野5-1-2 pivo和泉中央1階
https://www.morijuku.com/school/izumichuo/
森塾 金剛校 ：南海高野線 金剛駅徒歩7分
大阪府大阪狭山市半田1-1185-1 松本ビル2階
https://www.morijuku.com/school/kongo/
【森塾について】
個別指導の学習塾『森塾』は1校舎あたりの平均生徒数で日本最大規模の個別指導塾です。東京、千葉、埼玉、神奈川、茨城、群馬、栃木、静岡、新潟、大阪に直営展開で拡大を続けており、保護者さま、生徒さまから絶大な評価を受けています。
森塾HP：https://www.morijuku.com/