【ウポポイ】アイヌ文化関連書籍パッケージ貸出サービス“UPOPOY LIBRARY”令和7年度利用高校の募集開始
公益財団法人アイヌ民族文化財団（札幌市、常本照樹理事長）が運営するウポポイ（民族共生象徴空間）は、「ウポポイ誘客促進戦略」（令和6年3月国土交通省北海道局）に基づいて、令和6年度から西日本（対象県は岡山県、広島県、徳島県）の高校に対してアイヌ民族に関係する書籍パッケージを半年間無料で貸し出すサービスを実施しています。
令和7年度から利用高校の対象を全国（北海道外）に拡大し、アイヌ文化の普及をめざします。利用高校の募集は、2025年1月31日（金）まで。
事業概要
アイヌ民族に関連する書籍50冊をひとつのパッケージとして、半年間、高校図書館に無料で貸し出します。日常生活の中でアイヌ文化に触れる機会が少ない北海道外において、学校生活等の中で気軽にアイヌ文化に触れられる機会を創出し、アイヌ文化の理解を促進することをねらいとしています。
教育旅行でウポポイを訪問する高校は、事前・事後学習で書籍パッケージを活用することで、ウポポイ訪問と合わせてアイヌ文化の理解を深めることができます。
令和7年度は貸出対象について、北海道を除く全都府県の高校に拡大して募集します。
貸出期間（令和7年度）
2025年4月以降最大6か月を予定
貸出対象
北海道を除く全都府県の高校
応募方法
2025年1月31日(金)までに下記メールアドレスまでお申込みください。応募結果は2月中を目途にメールでお知らせします。
公益財団法人アイヌ民族文化財団 民族共生象徴空間運営本部
誘客促進部（東京サテライトオフィス）
E-mail：tso1-29c@ff-ainu.or.jp
電話：03-6258-5800
令和6年度貸出実績（2024年10月～2025年3月）
- 岡山県立岡山東商業高等学校（岡山県）
- 近畿大学附属広島高等学校・中学校東広島校（広島県）
- 徳島県立城北高等学校（徳島県）
- 徳島県立脇町高等学校（徳島県）
岡山県立岡山東商業高等学校
近畿大学附属広島高等学校・中学校東広島校
徳島県立城北高等学校
徳島県立脇町高等学校
関連イベントの実施
令和6年度貸出校のうち岡山県立岡山東商業高等学校では、アイヌ文化を学校図書館内で気軽に体験できる“UPOPOY LIBRARY EVENT”※を開催しました。生徒たちはアイヌ民族の楽器“ムックリ（口琴）”の演奏体験のほか、アイヌ語の挨拶などにもチャレンジしました。
※UPOPOY LIBRARY EVENTは書籍パッケージ貸出校で実施するもので、実施内容等は学校と調整しながら企画・実施しております。
UPOPOY LIBRARY利用の様子（岡山県立岡山東商業高等学校）
UPOPOY LIBRARY EVENTの様子（岡山県立岡山東商業高等学校）
ウポポイ（民族共生象徴空間）について
アイヌ文化の復興・創造等の拠点として2020年に北海道白老町にオープン。道内初の国立博物館「国立アイヌ民族博物館」、アイヌ文化を五感で感じる体験型フィールドミュージアム「国立民族共生公園」、アイヌ民族による尊厳ある慰霊を実現するための「慰霊施設」からなり、豊かな自然に抱かれたポロト湖のほとりで、触れる、体験する等さまざまな角度からアイヌ文化や歴史を体感いただけます。
公式ウェブサイト：https://ainu-upopoy.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/ainumuseumpark/
公式Facebook：https://www.facebook.com/upopoy/
公式YouTube：https://www.youtube.com/@upopoy
所在地：〒059‐0902 北海道白老郡白老町若草町2丁目3
電話：0144-82-3914（代表）
アクセス：JR白老駅から徒歩約10分。新千歳空港から高速道路または列車利用で約40分。
入場料（税込）：一般大人1,200円、一般高校生600円、中学生以下無料
※20名以上に適用の団体料金あり※有料の体験プログラムや博物館の特別展示の料金は含みません
開園時間：9:00～17:00
※時期により変動あり
閉園日：月曜日および12/29～1/3、3/1～10、月曜日が祝日の場合は翌日以降の平日
※特別な開園日あり
開業日：2020年7月12日
指定法人：公益財団法人アイヌ民族文化財団