Shellのポータブル電源「Shell 2000W Portable Power Station」が目標金額達成！

大容量2048Wh搭載のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー

大容量2048Whを搭載し、アウトドアや緊急時に充分な電力を確保。

リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、サイクル充電回数は2000回を実現。発火リスクを抑えた安心設計にもなっています。

また7つの安全保護機能を搭載しているので安心安全にバッテリーを使用することができます。

定格出力2000W(瞬間最大出力4000W)対応

定格出力2000W(瞬間最大出力4000W)に対応し、スマホの充電から瞬間的に高出力を要するドライヤー、季節家電の電気毛布など、ほとんどの家電に対応しています。

充実の16出力ポート搭載

本体にはUSB-A、USB-C、AC端子、シガーソケット、DC端子など、充実した16の出力ポートを搭載しています。

また、UPS(無停電電源装置)にも対応しているのでご家庭のコンセント→ポータブル電源→PC機器などに接続をしていれば突然の停電が起きても10ms以内でポータブル電源給電の給電に切替し、PCの起動を継続します。

【GREEN FUNDINGの先行販売について】

本商品は、クラウドファンディングサイトGREEN FUNDINGの先行予約販売商品です。支援者様には先着順数量限定でお得な割引価格が設定されています。



商品の詳細・ご購入>>https://greenfunding.jp/afustore/projects/8583

価格:306,000円(税込)⇒ 先着30名様限定【35%OFF】198,000円(税込)~

販売期間:2024年10月31日 ~ 2025年1月15日まで

目標金額:1,000,000円(2025年1月1日 目標達成)

鑫三海株式会社について

-WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!-

鑫三海株式会社は “ICTを通じて世界のすばらしい企業と日本のみなさまの橋渡しをすることにより、豊かな社会づくりに貢献すること” を目指しています。そして、わたしたちは長い期間をかけて紡がれる、お客様との固い信頼関係を大切に考えます。そのため、ただ商品を販売するのではなく、その商品の価値ある物語(ストーリー)をお客様の心に語りかけるように「紹介」しています。



【会社概要】

会社名:鑫三海株式会社(SINSANKAI CO., LTD.)

代表者:代表取締役社長 伴場義通

本社:〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号

設立:2019年4月3日

事業内容:Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業



