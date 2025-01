ロッテリア × リラックマ コラボレーション！箱型ジオラマやシールブックなど、ここでしか手に入らないおもちゃが付いてくる『おきにいりみーつけた♪リラックマキッズセット』期間限定発売

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(代表取締役社長:千田 洋史 本社:東京都千代田区)は、株式会社ロッテリア(代表取締役社長:長久保 文康 本社:東京都港区)が展開する全国のロッテリア※にて、1月10日(金)から期間限定で、「リラックマ」とコラボレーションした「おきにいりみーつけた♪リラックマキッズセット」が販売されることをお知らせします。※一部店舗を除く。

今回は、お気に入りのものに囲まれているリラックマたちを描いたテーマの「リラックマおもちゃ」が付いた「おきにいりみーつけた♪リラックマキッズセット」が期間限定で販売されます。

「リラックマおもちゃ」は全3種類。様々なポーズのリラックマシールで遊べる「ぺたっと!リラックマシールブック」、リラックマたちのパーツを並べて飾れる「ようこそ!リラックマミニハウス」、組み立てたクルマでゲームができる「しゅっぱつ!リラックマキャンピングカー」の3種類から1種類をお選びいただけます。

ぜひこの機会に、ロッテリアとコラボしたリラックマの「キッズセット」をお楽しみください。

*表示価格は全て税込です。

【商品概要】

販売期間:1月10日(金)~ *なくなり次第終了

販売店舗:全国のロッテリア※

※一部店舗を除く。

内容:「キッズセットメニュー」(A:キッズ チーズバーガーセット、B:キッズ てりやきバーガーセット、C:チキンからあげっとセット、D:おてがるパンケーキセット)1種類+「リラックマおもちゃ」(1. ぺたっと!リラックマシールブック、 2. ようこそ!リラックマミニハウス、3. しゅっぱつ!リラックマキャンピングカー)1種類

■「リラックマおもちゃ」

*なくなり次第終了

1. ぺたっと!リラックマシールブック

(シールブック:約H21×W14.8cm、シール台紙:約H21×W14.8cm)

シール風になったリラックマたちの表紙がかわいいシールブック。

リラックマたちのかわいいポーズをたくさん楽しめるシール付き。

シールを自由に貼ってイラストを完成させるページやパズルのページなど、計6種類の遊びを楽しめます。

2. ようこそ!リラックマミニハウス

(ミニハウス:約H10×W10×D3cm、キャラクターパーツ:最大約H4.2×W4.8cm、最小約H1.7×W1.2cm)

リラックマたちの好きなアイテムやロッテリアのメニューなど、たくさんのキャラクターパーツが付いた箱型ジオラマ。背景はリラックマたちがくつろぐ「おうち」と「おふろ」の2種類。パーツを並べて飾ったり、ごっこ遊びをしたりなど、いろいろな遊び方で楽しめます。

3. しゅっぱつ!リラックマキャンピングカー

(キャンピングカー:約L6.5×W3×H4.5cm、あそびシート:約H21×W29.7cm)

リラックマたちがおでかけしているデザインが かわいい組み立て式のキャンピングカー。

後ろに引いて手を離すと走り出します。リラックマたちの好きなものを集めて得点を競う「ねらってしゅっぱつ!まとあてゲーム」を楽しめる、あそびシート付きです。

■リラックマとは

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。

リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/

▼リラックマごゆるりサイト(San-X ネット)

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

▼リラックマ公式X

https://twitter.com/rilakkuma_gyr

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

