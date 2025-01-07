久藤清一コーチ　退任のお知らせ

写真拡大

株式会社石川ツエーゲン

久藤 清一 / Kiyokazu KUDO プロフィール








■役職
トップチームコーチ

■生年月日
1974年6月21日

■出身地
兵庫県



◼️選手歴


筑陽学園高校 - ジュビロ磐田 - アビスパ福岡 - ジュビロ磐田 - セレッソ大阪 - アビスパ福岡

■経歴


アビスパ福岡U-18コーチ - アビスパ福岡U-18監督 - ロアッソ熊本コーチ - アビスパ福岡コーチ - アビスパ福岡監督 - ザスパクサツ群馬ヘッドコーチ - ザスパクサツ群馬監督 - ツエーゲン金沢トップチームヘッドコーチ - ツエーゲン金沢トップチームコーチ

■コメント


3年間ありがとうございました。


なかなかチームの力になれず申し訳なく思います。


どんな時も温かく応援してくれるファン・サポーターの優しさは忘れません。


3年間本当にありがとうございました。


J2昇格をお祈りしています。