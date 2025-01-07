久藤清一コーチ 退任のお知らせ
株式会社石川ツエーゲン
■役職
筑陽学園高校 - ジュビロ磐田 - アビスパ福岡 - ジュビロ磐田 - セレッソ大阪 - アビスパ福岡
アビスパ福岡U-18コーチ - アビスパ福岡U-18監督 - ロアッソ熊本コーチ - アビスパ福岡コーチ - アビスパ福岡監督 - ザスパクサツ群馬ヘッドコーチ - ザスパクサツ群馬監督 - ツエーゲン金沢トップチームヘッドコーチ - ツエーゲン金沢トップチームコーチ
久藤 清一 / Kiyokazu KUDO プロフィール
■役職
トップチームコーチ
■生年月日
1974年6月21日
■出身地
兵庫県
◼️選手歴
筑陽学園高校 - ジュビロ磐田 - アビスパ福岡 - ジュビロ磐田 - セレッソ大阪 - アビスパ福岡
■経歴
アビスパ福岡U-18コーチ - アビスパ福岡U-18監督 - ロアッソ熊本コーチ - アビスパ福岡コーチ - アビスパ福岡監督 - ザスパクサツ群馬ヘッドコーチ - ザスパクサツ群馬監督 - ツエーゲン金沢トップチームヘッドコーチ - ツエーゲン金沢トップチームコーチ
■コメント
3年間ありがとうございました。
なかなかチームの力になれず申し訳なく思います。
どんな時も温かく応援してくれるファン・サポーターの優しさは忘れません。
3年間本当にありがとうございました。
J2昇格をお祈りしています。