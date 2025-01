営業DXサービス「Sansan」、対話型AI機能を初実装Sansan Labsで「AI営業ロールプレイング」を無償提供

Sansan株式会社

働き方を変えるDXサービスを提供するSansan株式会社は、「Sansan Labs」に初めて対話型AIを活用した機能「AI営業ロールプレイング」を実装したことを発表します。



「Sansan Labs」では、未来の働き方を体験してもらうための実験的な機能を営業DXサービス「Sansan」のユーザーに無料で提供しています。今回の「AI営業ロールプレイング」は、対話型AIを想定顧客に見立ててチャット形式で対話を行い、次回の商談を取り付けるまでの一連の流れを模擬演習できる新機能です。ユーザーは、想定顧客の難易度を選択し、「業界名」「部署名」といった前提条件を入力するだけで演習を始めることができます。演習後には、良かった点や改善点など詳細かつ客観的なフィードバックレポートが作成されます。





顧客との商談は営業活動の中でも最も重要な要素であり、多くの企業で社員教育の一環としてロールプレイング形式の模擬演習を取り入れています。しかし、ロールプレイングには経験豊富な顧客役の選定や日程調整、シナリオ策定が必要であり気軽に実施できない課題があります。今回の新機能によって、担当者自身が必要なタイミングで自由に演習を行い客観的なフィードバックを得て営業スキルを向上させることが可能になります。■開発背景Sansan Labsでは、未来の働き方を体験できる実験的な機能として、自社で蓄積した名刺データをはじめとする接点情報や企業情報、さらにはWeb上に散在する膨大な公開情報を活用し、営業活動の効率化や社内コラボレーションの活性化、顧客接点の分析などに役立つ機能を公開してきました。Sansan Labsは、当社の研究開発部が主導して開発しており、生成AI領域の機能開発を積極的に推進しGPTを活用した新機能を次々とリリースしています。営業活動における商談は重要なものですが、顧客を前にすると緊張したり予期せぬ質問を受けたりと想定通りに進まない場面も多いため、多くの企業ではロールプレイング形式の模擬演習を取り入れています。特に、新入社員や新商材の営業を任された担当者は、ロールプレイングを通じて基本スキルや商談の流れを効率的に習得します。一方、こうした演習を行うためには、経験豊富な顧客役の準備やシナリオ策定、実施後のフィードバックが必要であり、準備や日程調整、事後の対応に工数がかかるため、急な商談時には実施が難しいという課題がありました。そこで今回、対話型AIを用いた新機能「AI営業ロールプレイング」を実装しました。本機能は、2024年9月に実施されたユーザーイベント「Sansan Innovation Summit 2024」(※1)のなかで実施された、Sansan Labsに追加してほしい新機能をユーザーが投票する「Sansan Labs新機能開発アンケート」において1位を獲得したものです。これまでの研究成果を活かすことで、開発着手から約2カ月での機能実装が実現しました。

■機能の概要

「AI営業ロールプレイング」は、「初級」「中級」「上級」の3段階から難易度を選択し、想定顧客の「業界名」「部署名」などを入力するだけでチャット形式の演習が開始されます。入力された情報を基にAIが業界動向や有価証券報告書を分析し(※2)、自動で商談相手の性格やプロフィールを生成して顧客役を務めます。次の商談日程を取り付けることが演習のゴールとして設定されており、ユーザーは日程調整の許諾を得るまで自由に質問や提案を行うことが可能です。

AI営業ロールプレイング 画面イメージ



演習の最後には、会話を通してユーザーが商談相手との信頼関係構築から提案までをどのように行えたかといったまとめや全体を通して「良かった点」「改善点」「獲得した商談ですべきこと」などが細かくフィードバックされます。また、AIが顧客役として設定した人物像の「名前」「年齢」「性別」「部署・役職名」「性格」「業務上での悩み」「直近・中長期での課題」なども開示されるほか、過去に実施したロールプレイングの内容も確認できるため、効果的な振り返りに活用できます。

フィードバックのイメージ

AIが設定した想定顧客のイメージ



(以上)



