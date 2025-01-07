高級感があり風合いの良い高級合成皮革を使用したソフトケースを発売

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サンワサプライ株式会社


サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範)は、高級感と風合いの良さを兼ね備えた高級合成皮革製のソフトケース「PDA-IPAD1707BK2（iPad Pro 11インチ（M4/2024）用）」「PDA-IPAD2007BK（iPad Pro 13インチ（M4/2024）用）」「PDA-IPAD2107BK（iPad Air 13インチ（M2/2024）用）」を発売しました。


フラップ部分内側は起毛素材になっており、画面にやさしく、傷や汚れから守ります。




【掲載ページ】

品名：合成皮革ソフトケース（ブラック）


品番：PDA-IPAD1707BK2（iPad Pro 11インチ（M4/2024）用）/PDA-IPAD2007BK（iPad Pro 13インチ（M4/2024）用）/PDA-IPAD2107BK（iPad Air 13インチ（M2/2024）用）


標準価格：6,490円（税抜き 5,900円）～7,370円（税抜き 6,700円）


製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=PDA-IPAD1707BK2





横置きできるスタンド機能付き


フロントカバーを折り返すと横置きスタンドとして使用できるので、キータイピングや動画視聴時などに便利です。









画面を傷や汚れから守る起毛素材


フラップ部分内側は起毛素材になっていて、画面にやさしく、傷や汚れから守ります。








開いてON・閉じてOFF


フロントカバーの開閉でiPadのON・OFFが連動します。







iPadの全ての機能が使える設計


iPad専用設計なので、ケースに入れたままでカメラ撮影、各種スイッチやコネクタを使用できます。







ラインナップ


iPad Pro 11インチ（M4/2024）対応の「PDA-IPAD1707BK2」、iPad Pro 13インチ（M4/2024）対応の「PDA-IPAD2007BK」、iPad Air 13インチ（M2/2024）対応の「PDA-IPAD2107BK」をご用意しております。




PDA-IPAD1707BK2（iPad Pro 11インチ M4/2024用）

PDA-IPAD2007BK（iPad Pro 13インチ M4/2024用）

PDA-IPAD2107BK（iPad Air 13インチ M2/2024用）



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