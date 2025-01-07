ASUS AMD B850/B840シリーズマザーボード　レビューキャンペーンを開催！　最大6000円分のQUOカードPayをゲットしよう！

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、AMD B850/B840シリーズのマザーボードを期間内に購入しレビューをしたいただくと、全員にもれなく最大6000円分のQUOカードPayをプレゼントするキャンペーンを2025年1月7日(火)より開催します。

キャンペーンサイトはこちら :https://www.asus.com/jp/events/infoM/activity_mbb850b840review?utm_source=pr&utm_medium=link[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1392_1_85ef5d8a5b1f054a6889acac1433c5b9.jpg ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1392_2_be32658d53b394341444ebf1cda7b19f.jpg ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1392_3_2f65c9ce3abb87687fc1d509b6d11aad.jpg ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1392_4_2bbff26a5d6618cc34fb2c6bf9c892bb.jpg ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1392_5_494b2f4f552b11c59d52384abc0bfefb.jpg ]キャンペーンサイトはこちら :https://www.asus.com/jp/events/infoM/activity_mbb850b840review?utm_source=pr&utm_medium=link

ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

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