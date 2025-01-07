イラストレーターVtuber『和崎あこ』のオフィシャルオンラインストア『和崎あこ Official Store』にて、お正月オリジナルグッズを1月6日より販売開始いたしました！
クリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアリンクは、グッズ販売プラットフォーム『TOSTA』にて、「和崎あこOfficial Store」を運営しています。
その「和崎あこOfficial Store」にて、お正月オリジナルグッズを1月6日18時より販売開始致します。
新春グッズセットは数量限定になりますので、お買い求めはお早めに！！
製品情報
■和崎あこOfficial Store
https://tosta.jp/shops/wazakiako
■新春全種セット2025
販売価格：3,000円（税込）
単品販売よりお得！！2025年ver.の新春グッズの全種セットになります。
セット限定でボイス付き年賀状に和崎あこからの直筆メッセージがつきます。
■新春絵馬2025
販売価格：1,500円（税込）
しそこんぶ様描き下ろしイラストの2025年ver新春絵馬です。
■新春お守り風アクリルキーホルダー2025
販売価格：700円（税込）
描き下ろしあここの2025年ver.お守り風アクリルキーホルダーです。
■新春あこ缶バッジ2025
販売価格：500円（税込）
しそこんぶ様描き下ろしイラストの2025年ver.缶バッジです。
■新春あここ缶バッジ2025
販売価格：500円（税込）
描き下ろしあここの2025年ver.缶バッジです。
■ボイス付き年賀状2025
販売価格：500円（税込）
しそこんぶ様描き下ろしイラストの2025年ver.年賀状です。
バーコードを読み取るとお正月限定ボイスも聴けちゃいます！
販売情報
■和崎あこOfficial Store
https://tosta.jp/shops/wazakiako
------------
【和崎あこ】
X（旧twitter）： https://twitter.com/wazakiako
YouTube：https://www.youtube.com/@wazakiako
【TOSTA】
公式サイト：https://tosta.jp/
【株式会社メディアリンク】
公式サイト：https://medialinker.co.jp/
クリエイターズサポート： https://creators.medialinker.co.jp/
X（旧twitter）：https://twitter.com/MediaLink_Inc
Facebook：https://www.facebook.com/medialink.co.jp
Instagram：https://www.instagram.com/medialink_inc/