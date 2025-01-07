イラストレーターVtuber『和崎あこ』のオフィシャルオンラインストア『和崎あこ Official Store』にて、お正月オリジナルグッズを1月6日より販売開始いたしました！

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株式会社メディアリンク

クリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアリンクは、グッズ販売プラットフォーム『TOSTA』にて、「和崎あこOfficial Store」を運営しています。



その「和崎あこOfficial Store」にて、お正月オリジナルグッズを1月6日18時より販売開始致します。


新春グッズセットは数量限定になりますので、お買い求めはお早めに！！








製品情報



■和崎あこOfficial Store


https://tosta.jp/shops/wazakiako







■新春全種セット2025


販売価格：3,000円（税込）


単品販売よりお得！！2025年ver.の新春グッズの全種セットになります。


セット限定でボイス付き年賀状に和崎あこからの直筆メッセージがつきます。












■新春絵馬2025


販売価格：1,500円（税込）


しそこんぶ様描き下ろしイラストの2025年ver新春絵馬です。







■新春お守り風アクリルキーホルダー2025


販売価格：700円（税込）


描き下ろしあここの2025年ver.お守り風アクリルキーホルダーです。








■新春あこ缶バッジ2025


販売価格：500円（税込）


しそこんぶ様描き下ろしイラストの2025年ver.缶バッジです。








■新春あここ缶バッジ2025


販売価格：500円（税込）


描き下ろしあここの2025年ver.缶バッジです。








■ボイス付き年賀状2025


販売価格：500円（税込）


しそこんぶ様描き下ろしイラストの2025年ver.年賀状です。


バーコードを読み取るとお正月限定ボイスも聴けちゃいます！





販売情報



■和崎あこOfficial Store


https://tosta.jp/shops/wazakiako




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【和崎あこ】


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【TOSTA】


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