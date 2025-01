コンパクトなカードサイズ！USB Power Delivery 30W対応で高速充電可能な10,000mAhのモバイルバッテリーを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長執行役員:石見 浩一)は、コンパクトなカードサイズで気軽に持ち運べる、10,000mAhのモバイルバッテリーを1月中旬より新発売いたします。

USB Power Delivery 30W対応の高出力でスマートフォンやタブレット、ノートパソコン、ゲームなどの充電が可能です。

ポケットにも収まるコンパクトサイズなので、お出かけや旅行など持ち運びの際に便利です。

USB Power Delivery 30W対応!さまざまな機器を充電できる高出力バッテリー

■USB Power Delivery 30W対応の高出力でスマートフォンやタブレット、ノートパソコン、ゲームなどを充電できる、10,000mAhのモバイルバッテリーです。

■USB-Aポート×1とUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1/USB Type-Cポート×2の合計2ポートで、さまざまな機器を充電できます。

■iPhoneをはじめとしたスマートフォンはもちろん、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどのノートパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Liteなどのゲームも充電可能です。

※2ポート同時使用時の最大出力は15Wとなります。

※パソコンの充電は、USB Power Delivery 30W以下で充電できるUSB Type-Cポート搭載のものに限ります。また、パソコン・バッテリーの電池残量や使用環境によっては充電できない場合があります。

■本製品(バッテリー容量10,000mAh)で、1,800mAhのスマートフォンを約3.3回、3,000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。

※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。

■カードとほぼ同じ大きさで、ポケットにも収まるコンパクトサイズ。持ち運びに便利です。

※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

※Nintendo Switch(TM)は任天堂株式会社の登録商標です。

本製品とスマートフォンを同時接続で"まとめて充電"にも対応

■本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる"まとめて充電"に対応しています。

※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。

※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。

■高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる"おまかせ充電"に対応しています。※USB-Aポートのみ

■Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載しています。※USB-Aポートのみ

■本製品は約2時間で充電できます。 ※本製品のみを充電した場合の目安時間です。

■電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。

高い基準をクリアした安心・安全設計

■約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。

■内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。

■USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。

■日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。

■過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。

■UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。

■持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。

※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。

※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。

■本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。

※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

■環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

■環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。

THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細(すべてオープン価格)

<コンパクトモバイルバッテリー(10,000mAh/30W/C×1+A×1) ブラック>

型番:DE-C69L-10000BK

URL:https://www.elecom.co.jp/products/DE-C69L-10000BK.html

<コンパクトモバイルバッテリー(10,000mAh/30W/C×1+A×1) しろちゃん(ホワイト×ブラック)>

型番:DE-C69L-10000WF

URL:https://www.elecom.co.jp/products/DE-C69L-10000WF.html

<コンパクトモバイルバッテリー(10,000mAh/30W/C×2) ブラック>

型番:DE-C70L-10000BK

URL:https://www.elecom.co.jp/products/DE-C70L-10000BK.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20250107-02/

<コンパクトモバイルバッテリー(10,000mAh/30W/C×1+A×1) しろちゃん(ホワイト×ブラック) DE-C69L-10000WF>

<コンパクトモバイルバッテリー(10,000mAh/30W/C×2) ブラック DE-C70L-10000BK>

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 :エレコム株式会社

本社所在地 :大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 :昭和61年(1986年)5月

代表者 :取締役社長執行役員 石見 浩一