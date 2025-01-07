¡ÖÈ©¥é¥Ü(R)¡× 20¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤ÆÆó½½ºÐ¤ò½Ë¤¦¸ÂÄê¥Ü¥È¥ë¡Ö½Ë(¤·¤å¤¯)½á(¤¸¤å¤ó)¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È ¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢17Ç¯Ï¢Â³ Çä¾å¸Ä¿ôNO.1¢¨1¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿
¡Ê ÈÎÇäÌ¾¡§¥Ï¥À¥é¥Ü¥â¥¤¥¹¥È²½¾Ñ¿åd¡¢¥Ï¥À¥é¥Ü¥¹ー¥Ñー¥â¥¤¥¹¥È²½¾Ñ¿åc ¡Ë
¥íー¥ÈÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§¿ùËÜ²í»Ë¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÈ©¥é¥Ü¡×È¯Çä20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤êÎÉ¤¤À½ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¦¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£20¼þÇ¯¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö½Ë½á¡Ê¤·¤å¤¯¤¸¤å¤ó¡Ë¡×¤òÀ®¿Í¼°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë30,000Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢¤µ¤é¤ËÃêÁª¤Ç4,000Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¡Ö#¤â¤Á¤â¤Á¥Ï¥¿¥Á ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò2025Ç¯1·î8Æü(¿å)～1·î17Æü(¶â)¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÈ©¥é¥Ü¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¤·ò¤ä¤«¤ÊÈ©¤Ø¤È¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÇØ·Ê
2004Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖÈ©¥é¥Ü¡×¤Ï¡¢ÌÜ¤Î¸¦µæ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë²ÄÇ½À¤ËÃåÌÜ¡£¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤¬¡ÖÈ©¤Ë¤âÎÉ¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡ª²½¾Ñ¿å¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ì¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦1¿Í¤Î¸¦µæ°÷¤ÎÈó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁÛ¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤ò¸·Áª¤·¡¢ºÇ¾®¸Â¤ÎÍ×ÁÇ¤À¤±¤Ç´°À®¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡È¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥·¥ó¥×¥ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤ò¥ーÀ®Ê¬¤Ë¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤·ò¤ä¤«¤ÊÈ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢È©¤¬µá¤á¤ë¤¦¤ë¤ª¤¤À®Ê¬¡Ö¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ú²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤È¡¢°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎËþÂÅÙ¤òÄÉµá¤·¤Ä¤Å¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÏ·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹ñÆâ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÈ©¥é¥Ü¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç17Ç¯Ï¢Â³ Çä¾å¸Ä¿ôNO.1¢¨1¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤¯À®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¼Â»Ü¤¹¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿20Ç¯¤Î´¶¼Õ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¯¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ü¥È¥ë¡Ö½Ë½á¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§¥¤¥ó¥Æー¥¸SRI´ðÁÃ²½¾ÑÉÊ5¥«¥Æ¥´¥ê(²½¾Ñ¿å¡¦Æý±Õ¡¦ÈþÍÆ±Õ¡¦¥¯¥êー¥à¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯) ¥»¥ë¥Õ¡ÜÌô·Ï»Ô¾ì¡§¼çÍ×¥·¥êー¥ºÊÌ¡¡2007Ç¯6·î～2017Ç¯5·î¡¡ÈÎÇä¸Ä¿ô¡¢¥¤¥ó¥Æー¥¸SRI+´ðÁÃ²½¾ÑÉÊ5¥«¥Æ¥´¥ê(²½¾Ñ¿å¡¦Æý±Õ¡¦ÈþÍÆ±Õ¡¦¥¯¥êー¥à¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯) ¥»¥ë¥Õ¡ÜÌô·Ï»Ô¾ì¡§¼çÍ×¥·¥êー¥ºÊÌ¡¡2017Ç¯6·î～2024Ç¯5·î¡¡ÈÎÇä¸Ä¿ô
¢£20¼þÇ¯¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö½Ë½á¡Ê¤·¤å¤¯¤¸¤å¤ó¡Ë¡×
¶Ë½á¤È¶Ë½á¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î2ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¤ª½Ë¤¤¤ÎÁõ¤¤¤Ç¤Î¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö½Ë½á¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£20Âå¤ò¥Ôー¥¯¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯ÂÎÆâ¤Î¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡£20Ç¯´Ö°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤´¼«¿È¤ÎÈ©¤ò¡Ö¶Ë½á¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó±Õ¡×¤Î¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇÏ«¤¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤¦1ËÜ¤Ï¡¢20Ç¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¤´²ÈÂ²¤ä¤ªÍ§Ã£¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡ÚÀ®¿Í¼°¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥° ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
À®¿Í¼°¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÊý¤ò¡Ö½Ë½á¡×¤¬¤ª½Ë¤¤¡ªÇÛÉÛ²ñ¾ì¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¡¢½Ë½á2ËÜ¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â»ÜÆü¡§2025Ç¯1·î13Æü
¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¿ô¡§·×30,000Ì¾ÍÍ
ÇÛÉÛ²ñ¾ì¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô / ¤ß¤ä¤³¤á¤Ã¤»¡ÊÀ®¿Í¼°²ñ¾ì¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô / ¥³¥í¥ï¹Ã»Ò±à¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô / ÀéÍÕ¥Ýー¥È¥¢¥êー¥Ê¡ÊÀ®¿Í¼°²ñ¾ì¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô / Àî¸ý»ÔÎ©¥°¥êー¥ó¥»¥ó¥¿ー¡ÊÀ®¿Í¼°²ñ¾ì¡Ë
¡ÚÈ©¥é¥Ü½Ë½á #¤â¤Á¤â¤Á¥Ï¥¿¥Á ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û
È©¥é¥Ü20¼þÇ¯¤ò½Ë¤·¤Æ¡¢À®¿Í¤ò·Þ¤¨¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ø½Ë½á¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç4,000Ì¾ÍÍ¤Ë½Ë½á2ËÜ¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÂÐ¾Ý¡§2004Ç¯1·î1Æü～ 2007Ç¯4·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¡Ë¾ÜºÙ¤Ï¥íー¥ÈÀ½Ìô¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È (@eyecare_cp(https://x.com/eyecare_cp?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)) ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î8Æü(¿å)～2025Ç¯1·î17Æü(¶â)
±þÊçÊýË¡¡§¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÅù¤Ç±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢É¬Í×»ö¹à¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ò¤´ÆþÎÏ¤Î¾å¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÅöÁª¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ó¡Ë
±þÊç¥Õ¥©ー¥à¡§https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/syukujyun/receiver/
ÅöÁª¿Í¿ô¡§4,000Ì¾ÍÍ
ÅöÁªÈ¯É½¡§·ë²ÌÈ¯É½¤ÏÅöÁª¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÈ¯Á÷¡§¾ÞÉÊ¤Ï2025Ç¯1·î²¼½Ü～2·î¾å½Üº¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤¬ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¡Ö È©¥é¥Ü ¡×¤Ï¥íー¥ÈÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£