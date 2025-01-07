¡Ø´é¤Ë½Ð¤Ê¤¤ÇðÅÄ¤µ¤ó¤È´é¤Ë½Ð¤ëÂÀÅÄ·¯¡Ù¤ÎÅì¤Õ¤æºÇ¿·ºî¡Ø¥á¥á¥ó¥È¥²ー¥à¡ÙÂè1´¬¤¬2025Ç¯1·î7Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä!!
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢Ì¡²è¥¢¥×¥ê¡Ö¥«¥É¥³¥ß¡×¤Ë¤ÆÀä»¿Ï¢ºÜÃæ¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥²ー¥à³Ø±à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ø¥á¥á¥ó¥È¥²ー¥à¡Ù¡ÊÃø¡§Åì¤Õ¤æ¡ËÂÔË¾¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè1´¬¤ò2025Ç¯1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø´é¤Ë½Ð¤Ê¤¤ÇðÅÄ¤µ¤ó¤È´é¤Ë½Ð¤ëÂÀÅÄ·¯¡Ù¤ÎÅì¤Õ¤æ¡¢ÃíÌÜ¤ÎºÇ¿·ºî!!
¥É¥é¥É¥é¤·¤ãー¤×#¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Âç¿Íµ¤¤Û¤Î¤Ü¤Î¥é¥Ö¥³¥á¡Ø´é¤Ë½Ð¤Ê¤¤ÇðÅÄ¤µ¤ó¤È´é¤Ë½Ð¤ëÂÀÅÄ·¯¡Ù¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢Åì¤Õ¤æ»á¤Î¿·Ï¢ºÜ¡Ø¥á¥á¥ó¥È¥²ー¥à¡Ù¤¬Áá¤¯¤â¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª¡¡
ËÜºî¤Ï¡ÖÇðÅÄ¤µ¤ó¡×¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤¢¤ê¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥²ー¥àÌ¡²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÅ¸³«¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤«ÉÔ²º¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ë¾Ð¤¨¤ë¥é¥Ö¥³¥áÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÇðÅÄ¤µ¤ó¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¡£Åì¤Õ¤æ»á¤ÎÁ°ºî¤«¤é°ìÅ¾¤·¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ê³Ø±àÊª¸ì¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¥¨¥êー¥È¹»¤ÎÍ¼Æä³Ø±à¤ÎÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¡¦Åì±ÀÍ¼Ìë¡£Æ±¤¸¤¯¤Ü¤Ã¤Á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³ØÇ¯À®ÀÓ¥È¥Ã¥×¤ÎÆü»Ì¥¢¥«¥ê¡£¤É¤³¤«»÷¤¿¼ÔÆ±»Î¤ÊÆó¿Í¤ÏÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¡¢Í¼Æä³Ø±à¤ÎÎ¢Â¦¤ÎÀ¤³¦¡¦½ªÌë³Ø±à¤Î¥Ç¥¹¥²ー¥à¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä!!
¥Ç¥¹¥²ー¥àÌ¡²è¤ä¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥²ー¥àÌ¡²è¤È¸À¤¨¤Ð¡ÈÌ¿¡É¤ä¡È¤ª¶â¡É¤Ê¤É¤¬ÂÐ²Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤Ç½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¡Èµ²±¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Ïµ²±¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë²á¹ó¤Ê¥²ー¥à¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ææ¤¬Ææ¤ò¸Æ¤ÖÅ¸³«¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢0ÏÃ¤Î¥×¥í¥íー¥°¤«¤é¤É¤³¤«°ãÏÂ´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÆæ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹Í»¡¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥É¥³¥ßºîÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://comic-walker.com/detail/KC_005587_S/episodes/KC_0055870000200011_E?episodeType=first
¡Ú¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè1´¬ÆÃÅµ¾ðÊó¡Û
²¼µË¡¿Í¤Ç¤Ï¡¢1ºý¤´¹ØÆþ¤´¤È¤ËÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡¦¥²ー¥Þー¥º¡ÊÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡Ë
https://x.gd/ihsO5
¡¦¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ÊÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡Ë
https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=2676841
¡¦BOOK¡ùWALKER¡ÊÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ë¢¨ÅÅ»ÒÆÃÅµ
https://bookwalker.jp/de3eacde33-ea36-446f-840a-f2e00c2418d6/
¢¨³ÆË¡¿Í1¼ï¡£¤¹¤Ù¤Æ°ã¤¦³¨ÊÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÅ¹ÊÞËè¤ËÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
Åì ¤Õ¤æ¡Ê¤¢¤º¤Þ ¤Õ¤æ¡Ë
Ì¡²è²È¡£½©ÅÄ¸©½Ð¿È¡£
SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥çー¥ÈÌ¡²è¤ò¥ê¥Öー¥È¤·¤¿¡Ø´é¤Ë½Ð¤Ê¤¤ÇðÅÄ¤µ¤ó¤È´é¤Ë½Ð¤ëÂÀÅÄ·¯¡Ù¤ò¥É¥é¥É¥é¤·¤ãー¤×¡ô¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¡£
¡Ø´é¤Ë½Ð¤Ê¤¤ÇðÅÄ¤µ¤ó¤È´é¤Ë½Ð¤ëÂÀÅÄ·¯¡ÙÁ´10´¬¡ÊKADOKAWA¡Ë
¡Ø¤É¤Ã¤Á¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡£¡ÙÁ´3´¬¡Ê°ì¿×¼Ò¡Ë
¸½ºß¤Ï¡¢¥É¥é¥É¥é¤·¤ãー¤×¡ô¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ë¤Æ¡Ø´é¤Ë½Ð¤Ê¤¤ÇðÅÄ¤µ¤ó¤È´é¤Ë½Ð¤ëÂÀÅÄ·¯¡Ü¡Ù¡¢¥«¥É¥³¥ß¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ë¤Æ¡Ø¥á¥á¥ó¥È¥²ー¥à¡Ù¤òÏ¢ºÜÃæ¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/fukuma333
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
¡Ø¥á¥á¥ó¥È¥²ー¥à 1¡Ù
Ãø¼Ô¡§Åì ¤Õ¤æ
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë
Äê²Á¡§748±ß¡ÊËÜÂÎ680±ß¡ÜÀÇ¡Ë
»ÅÍÍ¡§B6È½¡¿180¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-04-811431-8
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
KADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È ½ñ»ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸ ¡ä¡ä(https://www.kadokawa.co.jp/product/322409000584/)