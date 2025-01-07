ÅìµÞ¥ê¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÉÔÆ°»º¾®¸ýÅê»ñ¾¦ÉÊ¡Ø¥ì¥¬¥·¥¢ÆîËãÉÛ¡Ù°ìÈÌÊç½¸³«»Ï
¡¡ÅìµÞ¥ê¥Ð¥Ö¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂÀÅÄÍÛ°ì¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢ÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶ÈË¡¡ÊÇ¤°ÕÁÈ¹ç¶âÁ¬½Ð»ñ·¿¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯ÉÔÆ°»º¾®¸ýÅê»ñ¡Ø¥ì¥¬¥·¥¢ÆîËãÉÛ¡Ù¤ò¡¢¹Á¶èÆîËãÉÛ°ìÃúÌÜ¤Ë½êºß¤¹¤ë¶¦Æ±½»Âð¤òÂÐ¾ÝÉÔÆ°»º¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê°ìÈÌÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¾®¸ýÅê»ñ¡Ö¥ì¥¬¥·¥¢¡×¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î»ñ»ºÇØ·Ê¤ä¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¾¯³Û¤«¤éÅÔ¿´¤Î°ìÅï¼ý±×ÉÔÆ°»º¤ËÅê»ñ¤¬¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£ ÉÔÆ°»º¾®¸ýÅê»ñ¡Ö¥ì¥¬¥·¥¢ÆîËãÉÛ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ãÆÃÄ§¡ä
¡ü ÅÔ¿´¤Ç¾¯³Û¤«¤é°ìÅï¼ý±×ÉÔÆ°»º¤ØÅê»ñ¤¬²ÄÇ½
¡¡ÅÔ¿´¤Î°ìÅï¼ý±×ÉÔÆ°»º¤Ï¡¢¿ô²¯～¿ô½½²¯±ß¤È¹â³Û¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º¾®¸ýÅê»ñ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹â³Û¤Ê°ìÅï¼ý±×ÉÔÆ°»º¤Ë¤â¾¯³Û¤«¤éÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤
¡¡Æþµï¼Ô¤Î´ÉÍý¡Ê²ÈÄÂ¤Î½¸¶â¡¦¶ì¾ðÂÐ±þ¡¦Âàµî¸å¤ÎÊç½¸¡Ë¤ä¡¢·úÊª¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤Ê¤ÉÌÌÅÝ¤Ê´ÉÍý¤Ï¶ÈÌ³¼¹¹ÔÁÈ¹ç°÷¡ÊÍý»öÄ¹¡¿ÅìµÞ¥ê¥Ð¥Ö¥ë¡Ë¤Ë°ìÇ¤¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü°ä»ºÊ¬³äÂÐºö¤Ë¸ú²ÌÅª
¡¡°ìÅï¤ÎÄÂÂßÉÔÆ°»º¤òÊ£¿ô¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬ÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÝÍ¤«ÇäµÑ¤«¤ÇÁè¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÉÔÆ°»º¾®¸ýÅê»ñ¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÊ£¿ô¸ý¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÊ¬³ä¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Áè¤¤¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Î¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡ã¼þÊÕ´Ä¶¡ä
― ¹ñºÝÀ¤ÈÀè¿ÊÀ¤¬¶¦Â¸¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª ―
¡¡¥ì¥¬¥·¥¢ÆîËãÉÛ¤Î¼þÊÕ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÍÀ´ÀîµÜ¤Î¸æÍÑÃÏ¤Ç¤¢¤ê»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î²ÖÌÚ¤¬³Ú¤·¤á¤ëÍÀ´Àî¸ø±à¡ÊÅÌÊâ11Ê¬¡Ë¤ä¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÏ»ËÜÌÚ¤±¤ä¤ºäÄÌ¤ê¡ÊÅÌÊâ18Ê¬¡Ë¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÔ¿´¤ÎÆø¤ï¤¤¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤ò¹ç¤ï¤»»ý¤Ã¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¹Á¶è¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È½ê¤ò¹½¤¨¤ë´ë¶ÈÌó52Ëü¼ÒÃæ¡¢7.7¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ëÌó4Ëü¼Ò¤¬»ö¶È½ê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡Ê¢¨1¡Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊÎ©ÃÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¹Á¶èÆâ¤ËÂçÌ¾²°Éß¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÀ¼£°Ý¿·¸å¡¢À¯ÉÜ¤ÏµìÂçÌ¾²È¤«¤é²°Éß¤òË×¼ý¤·¡¢¤½¤ÎÀ×ÃÏ¤ò³Æ¹ñ¤ËÂç»È´ÛÍÑÃÏ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬ÍýÍ³¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÂç»È´Û¤¬¹Á¶è¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤â¹ñÆâ¤ÎÂç»È´Û¤ÎÌó54¡ó¤ËÅö¤¿¤ë81¥ö¹ñ¤¬¹Á¶èÆâ¤ËÂç»È´Û¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨2¡Ë¤³¤Î¤¿¤á¡¢¹Á¶è¤Ï¹ñºÝÀ¤¬¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡ËÎáÏÂ3Ç¯·ÐºÑ¥»¥ó¥µ¥¹¡¾³èÆ°Ä´ººÊó¹ð¡Ê»º¶È²£ÃÇÅª½¸·× ÅìµþÅÔ³µ¶·¡ËÂè2»ö¶È½ê¤Ë´Ø¤¹¤ë½¸·×
¡¡¡¡¡¡¡ÖÃÏ°èÊÌ »ö¶È½ê¿ô¡×¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡Ö¶è»ÔÄ®Â¼ÊÌ»ö¶È½ê¿ôµÚ¤Ó½¾¶È¼Ô¿ô¡×¡×¤è¤ê
¡Ê¢¨2¡Ë³Æ¶èÌò½ê¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê»»½Ð
¡ã¾¦ÉÊ¡¦ÂÐ¾ÝÉÔÆ°»º³µÍ×¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/115219/table/56_1_26843f7d8b9c1fe56ee0a6f5e83f78e3.jpg ]
¡¡¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶ÈË¡Âè2¾òÂè3¹àÂè1¹æ¤Ë·Ç¤²¤ëÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶È·ÀÌó¡ÊÌ±Ë¡¾å¤ÎÇ¤
¡¡¡¡°ÕÁÈ¹ç·ÀÌó¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅìµÞ¥ê¥Ð¥Ö¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶È·ÀÌó¤ÎÅö»ö¼Ô(¶È
¡¡¡¡Ì³¼¹¹ÔÁÈ¹ç°÷)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯6·î¤ÎÂè1¹æ¾¦ÉÊ¡Ö¥ì¥¬¥·¥¢ºù¿·Ä®¡×½Ð»ñÊç½¸³«»Ï°ÊÍè¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹ç·×5¾¦ÉÊ¤Î½Ð»ñÊç½¸¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÍ½ÄêÄÌ¤êÇ¤°ÕÁÈ¹ç¤òÁÈÀ®¤·¤Æ¡¢¸½ºß±¿ÍÑÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡2024Ç¯7·î¤Ë½Ð»ñÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤¿ÉÔÆ°»º¾®¸ýÅê»ñ ¥ì¥¬¥·¥¢¥·¥êー¥º¤ÎÂè5ÃÆ¡Ö¥ì¥¬¥·¥¢ÌÜ¹õ³Ø·ÝÂç³Ø¡×¤Ç¤Ï¡¢½Ð»ñÊç½¸Ä¾¸å¤«¤é¡¢²áµî¤Ë¥ì¥¬¥·¥¢¥·¥êー¥º¤Ë½Ð»ñ¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¤ªµÒÍÍ¤ä¡¢Åö¼Ò¤Î³Æ±Ä¶ÈÅ¹ÊÞ¤ÇÅê»ñ¡¦»ñ»º±¿ÍÑ¡¢°ä»ºÊ¬³äÂÐºö¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢10±Ä¶ÈÆü¤ÇÊç½¸Áí¸ý¿ô276¸ý¤ËÂÐ¤¹¤ë½Ð»ñ¿½¹þ¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÆ°»º¾®¸ýÅê»ñ ¥ì¥¬¥·¥¢¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤Î¼ý±×ÉÔÆ°»º¤Ë2¸ý1,000Ëü±ß¤«¤é²ÄÇ½¤Ç¡¢¡Ö½Ð»ñ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö°ä»ºÊ¬³ä¤¬ÍÆ°×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬¡¢½Ð»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë¡ÖÅÔ¿´¤Î¼ý±×ÉÔÆ°»º¤Ë¾¯³Û¤«¤é½Ð»ñ¤Ç¤¤ë¡×¡Ö´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö°ä»ºÊ¬³äÂÐºö¤Ë¸ú²ÌÅª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ëÉÔÆ°»º¾®¸ýÅê»ñ¥ì¥¬¥·¥¢¥·¥êー¥º¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¡¡¾å