EXO-CBX¤¬¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ª¡Ö2025 CBX JAPAN FANMEETING Get, Set, Go!¡×¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª
EXO-CBX¡Ê¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¡¢¥Á¥§¥ó¡¢¥·¥¦¥ß¥ó¡Ë¤¬£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
2025Ç¯2·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦9¡ÊÆü¡Ë¡¢²£ÉÍ¡¦¤Ô¤¢¥¢¥êー¥ÊMM¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2025 CBX JAPAN FANMEETING Get,Set,Go!¡×¤ÇCBX¤Ï¿·¤·¤¤½ÐÈ¯¤òÃÎ¤é¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¿·¤·¤¤»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤³¤ì¤«¤é¤ÎÎ¹Ï©¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤á¤¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦Í½Äê¤À¡£
EXO-CBX¤Ïº£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿¿¿´¤È¾ðÇ®¤ò¹þ¤á¤¿Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤´¶Æ°¤òÆÏ¤±¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¸ø±é¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¿¼¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
2025Ç¯£±·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00¤«¤é³Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÀè¹ÔÍ½Ìó¤Ï³«»Ï¤µ¤ì¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËCBX¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¤¹¤ë¿·¤·¤¤Î¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÃÎ¤é¤»¤ëº£²ó¤Î¸ø±é¤ËÂ¿¤¯¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡Û
[ÆüÄø] 2025Ç¯2·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦9Æü¡ÊÆü¡Ë
[²ñ¾ì] ¤Ô¤¢¥¢¥êー¥ÊMM
[»þ´Ö] 15:00³«¾ì / 17:00³«±é
[¶â³Û] Á´ÀÊ»ØÄê¡§15,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÃêÁª
¡¡¢¨6ºÍ°Ê¾åÆþ¾ì²ÄÇ½¡Ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬¿Ü¡Ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Û
◼︎FCÀè¹ÔÈÎÇä¡ÊÃêÁª¡Ë
¡ã¿½ÀÁ´ü´Ö¡ä
2025Ç¯1·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00 - 2025Ç¯1·î12Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡ãÅöÍîÁª³ÎÇ§¡¦Æþ¶â´ü´Ö¡ä
2025Ç¯1·î15Æü¡Ê¿å¡Ë18:00 - 2025Ç¯1·î19Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡¡¡¡¡¡ ¢¨³Æ¸ø±é¤Ë¤Ä¤ºÇÂç2Ëç¤Þ¤Ç¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½
¥Á¥§¥ó¡¡ https://chen-official.jp/
¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó ¡¡https://baekhyun-official.jp/
¥·¥¦¥ß¥ó¡¡ https://xiumin-official.jp/
◼︎¤Ô¤¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô/PGÀè¹ÔÈÎÇä¡ÊÃêÁª¡Ë
¡ã¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö¡ä
2025Ç¯£±·î13Æü¡Ê·î¡Ë18:00 -2025Ç¯1·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
¡ãÅöÍîÁª³ÎÇ§¡¦Æþ¶â´ü´Ö¡ä
2025Ç¯1·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00 -2025Ç¯1·î20Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¢¨³Æ¸ø±é¤Ë¤Ä¤ºÇÂç4Ëç¤Þ¤Ç¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½
◼︎°ìÈÌÈÎÇä
2025Ç¯£²·î£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00 -2025Ç¯£²·î£·Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¢¨Àè¹ÔÈÎÇä¤¬´°Çä¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÈÌÈÎÇä¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
[¼çºÅ] ³ô¼°²ñ¼ÒHUB JAPAN
[´ë²è] ³ô¼°²ñ¼ÒINB100¡¢³ô¼°²ñ¼ÒCOPAN GLOBAL
[¶¨»¿] Eagle Asset Management³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥Ñ¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢
RIDOS ENTERTAINMENT³ô¼°²ñ¼Ò
[Ìä¹ç] ³ô¼°²ñ¼ÒNURIM¡Ê¸ø±é´ØÏ¢¡Ë
¡¡¡¡¡¡ info-live@nurimjp.com¡ÊÅÚÆü½ËÆü½ü¤¯11:00 - 17:00¡Ë