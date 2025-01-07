Stripe ¤è¤êÇ¯»Ï¤Î¤´°§»¢

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2024 Ç¯¤â·èºÑ¶È³¦¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë DX ¤¬²ÃÂ®¤·¡¢·èºÑ¤Î¥¹¥Ôー¥É¤È¸úÎ¨À¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÁªÂò»è¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÊ£»¨À¤ä¥ê¥¹¥¯¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·èºÑ¶È³¦¤Ïº£Ç¯¤â°ú¤Â³¤¡¢AI ¤Ë¤è¤ë¼«Æ°²½¤äÊ£»¨²½¤¹¤ëÉÔÀµÂÐ±þ¡¢¿Ê²½¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê·èºÑ¥×¥í¥»¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¹ñºÝ´Ö¤Î¼è°ú¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÈ¯¤ÊÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Stripe ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î GDP ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤Î¤â¤È¡¢·èºÑ¤È»ñ¶â¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ (GPTN: Global Payments and
Treasury Network) ¤ò¶¯²½¤¹¤ëËµ¤é¡¢Ç¯´Ö·èºÑÁí³Û¤¬Ìó GDP ¤Î 1% ¤ËÁêÅö¤¹¤ë 1 Ãû¥É¥ë (Ìó 150 Ãû±ß) ¤òÄ¶¤¨¤¿¤Û¤«¡¢¥ªー¥×¥ó¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ(https://stripe.com/jp/newsroom/news/tour-tokyo-2024)¤Ê¤É¡¢ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
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2024 Ç¯¤Ï¡¢À¸À® AI ¤¬Ãå¼Â¤Ë¿ÊÊâ¤ò¿ë¤²(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000080.000077879.html)¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤â AI ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬³èÈ¯²½¤·¡¢AI µ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ä¤½¤ÎÈÆÍÑÀ¤¬²ÃÂ®¤·¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£À¸À® AI ¹ñÆâ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤â1,000 ²¯±ß¤òÄ¶¤¨¡¢º£¸å 3 Ç¯´Ö¤Ç 8,000 ²¯±ß¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹*¡£Stripe¤Ç¤Ï¡¢¼ý±×À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤·¤Æ AI ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Stripe ¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¤´ÍøÍÑÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î»ö¶È¼ý±×¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¤½¤Î¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Stripe ¤Î AI ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ç¯´Ö·èºÑ³Û 1 Ãû¥É¥ë¤È¤¤¤¦¿ôÉ´Ëü¤Ë¤Î¤Ü¤ë´ë¶È¤¬¿ô²¯²ó¤Î·èºÑ½èÍý¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¥Çー¥¿¤ò¸µ¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë (LLM) ¤òÍÑ¤¤¤ë AI ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ò·Ò¤°¡ÖStripe ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È ¥Äー¥ë¥¥Ã¥È(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000077879.html)¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢LLM ¤Ç·èºÑ¤äÀÁµá½èÍý¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¡¢AI ¤Ë¤è¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È ¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ë·èºÑ¥×¥í¥»¥¹¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£AI ¤Ë¤è¤ë·èºÑ¤Î¼«Æ°²½¤Ï¡¢º£Ç¯¤â¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
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Â¾¤Ë¤â¡¢2024 Ç¯¤ÏÉÔÀµËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤µ¤é¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«ÅêÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ËÜ¿Í³ÎÇ§ (eKYC) µ¡Ç½¤ò¿×Â®¤«¤Ä´ÊÃ±¡¢°ÂÁ´¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë Stripe Identity(https://stripe.com/jp/identity) ¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ä¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Î¼çÍ×¤ÊÀ¯ÉÜÈ¯¹Ô¤Î¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áý²Ã¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ä³¤³°ºß½»¸ÜµÒ¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¼Â»Ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
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American Express(https://stripe.com/jp/payment-method/american-express)) ¤È¤ÎÄ¾ÀÜÀÜÂ³¤ò¹ñÆâ PSP ¤ÇÍ£°ì¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
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* IDC Worldwide AI and Generative AI Spending Guide(https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ52722724)
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