SWATCH ENCYCLOPEDIA¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¯Çä³«»Ï¡ª
SWATCH¤Î»þ´Ö¤ò½ä¤ëµæ¶Ë¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¤è¤¦
40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëSwatch¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¿ÍÀ¸¤Î´î¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÄ©Àï¤òµÇ°¤¹¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÁ´4´¬¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥ÈSwatch Encyclopedia¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Èþ¤·¤¯ÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿¥Úー¥¸¤Ë8,419ËÜ¤ÎSwatch¥¦¥©¥Ã¥Á¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Swatch Encyclopedia¤Ï¡¢Swatch¤ò°¦¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¢ー¥È¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¤¼«¸ÊÉ½¸½¤ò°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬·È¤Î½ñ¤Ç¤¹¡£³Æ´¬¤Ç¤Ï¡¢1983Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏÎ©¤«¤é2023Ç¯¤ÎÁÏ¶È40¼þÇ¯¤Þ¤Ç¡¢Swatch¤ÎÎò»Ë¤Î10Ç¯Ê¬¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥»¥«¥ó¥É¡¦¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤ÎÃÂÀ¸¡¢½é¤ÎSwatch Art Special¤«¤é¡¢SISTEM51¤ä¥æ¥Ëー¥¯¤ÊBIOCERAMIC WHAT IF?¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊºÇ¿·¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤ÆOMEGA X Swatch¤äBlancpain X Swatch¤È¤¤¤Ã¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡¢³Æ´¬¤Ï»þ¤òÄ¶¤¨¤ÆSwatch¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¶Å½Ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥±ー¥¹¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿Swatch Encyclopedia¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¡¢¿ÍÌÜ¤ò°ú¤¯Ì¥ÎÏÅª¤ÊÁõÃú¤ÇÉô²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¿¿¤Î¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤ó¤Êµ¡²ñ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Swatch¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿À¤³¦¤òÃµµá¤·¡¢»þ´Ö¤ò½ä¤ëÎ¹¤Ø¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤òÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆüËÜ¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤Ï2025Ç¯1·î7Æü¡£
SWATCH¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥¤¥¹À¸¤Þ¤ì¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»É·ã¤ÈÀ¸¤¤ë´î¤Ó¡§Swatch¤Ï1983Ç¯¤ÎÁÏÎ©°ÊÍè¡¢ÏÓ»þ·×¶È³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Swatch¤Ï¾ï¤Ë»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤òÈ¿±Ç¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÀ¤¤ËÁ÷¤êÂ³¤±¡¢À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥¦¥©¥Ã¥Á¥áー¥«ー¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê-¤½¤·¤ÆÀä¤¨¤º¼«¤é¤ËÃé¼Â¤Ê»ÑÀª¤ò´Ó¤¯¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¿·ºî¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¡¢ÆÃÊÌ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÆÏ¤±Â³¤±¤ë¥¦¥©¥Ã¥Á¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Swatch¤Î»×¹Í¤ä³èÆ°¤¬³×Ì¿Åª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Áá´ü¤«¤éBMX¤ä¥í¥ó¥°¥Üー¥É¡¢¥µー¥Õ¥£¥ó¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å³¤¤ÎSwatch Art Peace Hotel¤Ï¡¢Swatch¤Î¥¢ー¥È¤Ø¤Î°¦¤òÂÎ¸½¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£