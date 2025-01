MSI¡¢ºÇ¿·¤ÎIntel(R) Core(TM) Ultra¥×¥í¥»¥Ã¥µー¡Ê¥·¥êー¥º£²¡ËÂÐ±þ¤ÎB860¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥ÈÅëºÜ¥Þ¥¶ー¥Üー¥É5µ¡¼ï¤òÈ¯Çä

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、最新のIntel(R) Core(TM) Ultraプロセッサー(シリーズ2)に対応したB860チップセット搭載マザーボード「MAG B860 TOMAHAWK WIFI」、「B860 GAMING PLUS WIFI」、「B860M GAMING PLUS WIFI」、「PRO B860-P WIFI」、「PRO B860M-A WIFI」の5製品を2025年1月14日(火)午前11時より発売いたします。

MSIが展開するB860マザーボードは、CPUの性能を引き出す強力な電源回路、組立が便利になるユーザーフレンドリー(EZ DIY)設計、5G LAN + フルスペックWi-Fi 7、Thunderbolt 4(TM)ポートなどを搭載し、ハイエンドユーザーにも満足していただける製品となっています。中でも、MSIこだわりのEZ DIY設計は、PC組み立て経験者だけでなく、これまでPC組み立てをしたことがない方でも簡単に楽しくパソコンを組み立てられるように設計されています。さらに、MSI B860マザーボードは全製品に3年間の製品保証がついているため、幅広いユーザーに長期間安心してご利用いただけます。

【MAG B860 TOMAHAWK WIFI】 税込42,980円

製品URL:https://jp.msi.com/Motherboard/MAG-B860-TOMAHAWK-WIFI

【MAG B860 TOMAHAWK WIFIの主な特徴】

●RGB装飾をなくし、ブラック基調のミリタリーデザインが特徴の質実剛健モデル

●12フェーズ 60A SPSの強力な電源回路と大型VRMヒートシンクを搭載し、最新のCPUの性能をしっかりと引き出す

●指1本でM.2 SSDの脱着が可能なEZ M.2 CLIP II & EZ M.2 Shield Frozr IIを搭載

●5G LAN + Wi-Fi 7 + Thunderbolt(TM)4ポートなどの便利な高速インターフェイスを搭載

●グラフィックスカードをトグル式ボタンで固定・解除可能なEZ PCIE Releaseを搭載

【B860 GAMING PLUS WIFI】 税込35,980円

■製品URL:https://jp.msi.com/Motherboard/B860-GAMING-PLUS-WIFI

【B860 GAMING PLUS WIFIの主な特徴】

●ホワイトシルバーのヒートシンクにグリーンの差し色が入ったスタイリッシュなデザインを採用したゲーミングモデル

●12フェーズ DRPS電源回路と大型VRMヒートシンクを搭載し、最新のCPUの性能を引き出す

●指1本でM.2 SSDの脱着が可能なEZ M.2 CLIP II & EZ M.2 Shield Frozr IIを搭載

●5G LAN + Wi-Fi 7 + Thunderbolt(TM)4ポートなどの便利な高速インターフェイスを搭載

●リアIOシールドをプリインストールし、取り付けの手間を省く

【B860M GAMING PLUS WIFI】 税込33,980円

製品URL:https://jp.msi.com/Motherboard/B860M-GAMING-PLUS-WIFI

【B860M GAMING PLUS WIFIの主な特徴】

●ホワイトシルバーのヒートシンクにグリーンの差し色が入ったスタイリッシュなデザインを採用したゲーミングモデル

●12フェーズ DRPS電源回路と大型VRMヒートシンクを搭載し、最新のCPUの性能を引き出す

●指1本でM.2 SSDの脱着が可能なEZ M.2 CLIP II & EZ M.2 Shield Frozr IIを搭載

●5G LAN + Wi-Fi 7 + Thunderbolt(TM)4ポートなどの便利な高速インターフェイスを搭載

●グラフィックスカードの脱着が簡単になるようにロッククリップを大型化したEZ PCIe Clip IIを搭載

【PRO B860-P WIFI】 税込34,980円

■製品URL:https://jp.msi.com/Motherboard/PRO-B860-P-WIFI

【PRO B860-P WIFIの主な特徴】

●ホワイトシルバーのヒートシンクとどんな環境にもなじむシンプルなデザインを採用したスタンダードモデル

●指1本でM.2 SSDの脱着が可能なEZ M.2 CLIP II & EZ M.2 Shield Frozr IIを搭載

●5G LAN + Wi-Fi 7 + Thunderbolt(TM)4ポートなどの便利な高速インターフェイスを搭載

●グラフィックスカードの脱着が簡単になるようにロッククリップを大型化したEZ PCIe Clip IIを搭載

●リアIOシールドをプリインストールし、取り付けの手間を省く搭載

【PRO B860M-A WIFI】 税込32,980円

製品URL:https://jp.msi.com/Motherboard/PRO-B860M-A-WIFI

【PRO B860M-A WIFIの主な特徴】

●ホワイトシルバーのヒートシンクとどんな環境にもなじむシンプルなデザインを採用したMicro-ATXマザーボード

●指1本でM.2 SSDの脱着が可能なEZ M.2 CLIP II & EZ M.2 Shield Frozr IIを搭載

●5G LAN + Wi-Fi 7 + Thunderbolt(TM)4ポートなどの便利な高速インターフェイスを搭載

●グラフィックスカードの脱着が簡単になるようにロッククリップを大型化したEZ PCIe Clip IIを搭載

●リアIOシールドをプリインストールし、取り付けの手間を省く搭載

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング(True Gaming)」ブランドであり続けます。

