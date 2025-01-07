ÆüËÜÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡ª¡×Î¹´Û¤Ç¥Û¥ó¥â¥Î¤ÎÆüËÜÊ¸²½¤òÂÎ¸³¡Ø¼ã½÷¾¡¦¼ãÃ¶ÆáÂÎ¸³¡Ù»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹
È±¤ò·ë¤Ã¤Æ¡¢ÃåÊª¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¡£¤Þ¤º¤Ï¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢¼ã½÷¾¡¦¼ãÃ¶Æá¤ËÊÑ¿È¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÃ¸Ï©Åç´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤¢¤ï¤«¤ó～Äà¤ê¤È²ÈÂ²¤ÎÂÎ¸³·¿Î¹´Û～¡×¡ÊÊ¼¸Ë¸©½§ËÜ»Ô¾®Ï©Ã«1053-17 ÂåÉ½¼èÄùÌò·ó½÷¾ ¾åÂ¼ÁáÉÄ¡Ë¤Ï¡¢Äà¤ê¤È²ÈÂ²¤ÎÂÎ¸³·¿Î¹´Û¤È¤·¤Æ¡¢ÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ëÄà¤êÂÎ¸³¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¡Ö¤ª»ÒÍÍ¤Ï²¦ÍÍ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢½ÉÇñÂÚºßÃæ¤Ë¤ª»ÒÍÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÆüËÜÊ¸²½¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Î¹´Û¤Ç¡¢¥Û¥ó¥â¥Î¤ÎÆüËÜÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ø¤ª»Ò¤µ¤Þ¼ã½÷¾¡¦¼ãÃ¶ÆáÂÎ¸³¡Ù¤ò2024Ç¯12·î¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯£±·î¤«¤éËÜ³Ê³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¤¢¤ï¤«¤ó¤Ë¤´½ÉÇñ¤Î3ºÐ¤«¤é12ºÐ¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=okqFprYoFUE ]
ÆüËÜÊ¸²½¤¬¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Î¹´Û¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡ÖÂÎ¸³¡×¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÎ¹´Û¤Ç¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¡Ö½÷¾¡¦Ã¶Æá¡×¤Î½êºî¤ä¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤ò³Ø¤ÖÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½÷¾¤ÎÈþ¤·¤¤½êºî¡¢Ã¶Æá¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤ÀÜµÒ¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¡×¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ö¤Î¤ªÉô²°¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢¥Û¥ó¥â¥Î¤Î½÷¾¤Ë¡¢°áÁõ¤ÎÃåÉÕ¤±¤ä¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢µ¤Ê¬¤Ï¡Ö¼ã½÷¾¡¦¼ãÃ¶Æá¡×¤Ç¤¹¡£
µÇ°»£±Æ¤ò¤·¤¿¤é¡¢ÁáÂ®¤´°§»¢¤ÎÎý½¬¤«¤é¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂ¼¼¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¹¤ë¤´°§»¢¤È¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¹¤ë¤´°§»¢¤òÎý½¬¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÉ½¾ð¤Þ¤Ç¡Ö¼ã½÷¾¡¦¼ãÃ¶Æá¡×¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤Î³§ÍÍ¤â¤¢¤Þ¤ê¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤ª»ÒÍÍ¤Î»Ñ¤Ë´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Îý½¬¤·¤¿¤´°§»¢¤ò¡¢¥í¥Óー¤Ç¥Û¥ó¥â¥Î¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤ªÃã¤ò¤ª½Ð¤·¤¹¤ëÎý½¬¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¤Ï¤ªÎÁÍý¤Î¤ª±¿¤Ó¤Ç¤¹¡£
¤´¼«Ê¬¤Î¤ªÉãÍÍ¡¦¤ªÊìÍÍ¤Ë¤ªÎÁÍý¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢½Å¤¿¤¤´ï¤¬¾è¤Ã¤¿¤ªËß¤ò±¿¤Ó¤Þ¤¹¡£
°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê»Ñ¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤À¤±¤Ç¤âÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸«»ö¡¢¤ªÎÁÍý¤Î¤´Äó¶¡¤¬¤Ç¤¤¿¼ã½÷¾¡¦¼ãÃ¶Æá¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ï¤«¤ó¤Î½÷¾¤«¤é¡Ö¼ã½÷¾¡¦¼ãÃ¶Æá¡¡Ç§Äê¤Î¾Ú¡×¤òÂ£Äè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
Ë¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¡¢10·îËö¤Ç3000Ëü¿Í¤òÆüËÜ»Ë¾åºÇ¤âÁá¤¯ÆÍÇË¤·¤¿2024Ç¯ÅÙ¡£
ÆüËÜ·ÐºÑÉü³è¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤¤¤ë¡¢´Ñ¸÷¶È¡¦½ÉÇñ¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¿Íºà¡×¤ÏÍ×¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤ËÈ¼¤¤¡¢Ï«Æ¯½¸Ìó·¿»º¶È¤Ç¤¢¤ë½ÉÇñ¶È¤Ï¿ÍºàÉÔÂ¤¬Âç¤¤Ê±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°¹ñ¿Íºà¤Î¸ÛÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¼êÅö¤Æ¤Ï¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤êÆüËÜÊ¸²½¤ÎÉ½¸½¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ë¤³¤½
¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤¹¡£
½ÉÇñ¶È¡¢ÆÃ¤ËÎ¹´Û¶È¤Ï1000Ç¯Á°¤«¤é¤¢¤ë»º¶È¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌÜ¿·¤·¤¯¤â¤Ê¤¯¡¢»º¶È¤È¤·¤Æ¤â
Â¾¶È³¦¤ËÂÐ¤·ÄÂ¶â¤Ç¤â°ú¤±¤ò¼è¤ê¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½ÉÇñ¶È¡¦Î¹´Û¶È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡×¤òÆü¡¹¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É¬¤º·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤»º¶È¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤¬¡¢½ÉÇñ¶È³¦¤ò¤¢¤é¤æ¤ë´ÑÅÀ¤«¤éÀ¹¤êÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½ÉÇñ¶È³¦¤ò»Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ö¤ª»Ò¤µ¤Þ¼ã½÷¾¡¦¼ãÃ¶ÆáÂÎ¸³¡×¤Ç¤¹¡£
»Ò¶¡¤Îº¢¤ËÆ´¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÄÉ¤¤Â³¤±¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¡Ö¼ã½÷¾¡¦¼ãÃ¶ÆáÂÎ¸³¡×¤ò¤·¤¿¤ª»ÒÍÍ¤¬¡¢20Ç¯¸å¤Î»ä¤¿¤Á¤Î¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤³¤ÎÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/128510/table/2_1_f0f44911a8355c0f4eeee933329a5df9.jpg ]
½÷¾¤ËÊÑ¿È
¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î¤ª·Î¸Å
¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨
¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·
¤ªÎÁÍý½Ð¤·¤Î¥ì¥¯¥Á¥ãー
¤ªÎÁÍý½Ð¤·¼ÂÁ©
µÇ°»£±Æ
µÇ°»£±Æ
¥×¥í¥°¥é¥à¡¦ÆâÍÆ
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=-17loXdKN60 ]
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/128510/table/2_2_26d8161120d6618085857b315800e8c8.jpg ]
¤¢¤ï¤«¤ó ¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¥Ë¥Ã¥Ý¥óÀð»Ò
¤´»²²Ã¼ÔÆÃÅµ
¤ª·Î¸Å¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¤¢¤ï¤«¤ó ¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¥Ë¥Ã¥Ý¥óÀð»Ò¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¤ª¤¹¤¹¤á½ÉÇñ¥×¥é¥ó
¼ã½÷¾¡¦¼ãÃ¶ÆáÂÎ¸³ÉÕ¤¤´½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È
¤¢¤ï¤«¤ó¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÃ¸Ï©Åç´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ë¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò·ó½÷¾ ¾åÂ¼ ÁáÉÄ
¡ÖÎ¹´Û¤Î½÷¾¡¦Ã¶Æá¡×¤Ï¡¢±ó¤¤Â¸ºß¤À¤±¤ì¤É¡¢
¤É¤³¤«Æ´¤ì¤òÊú¤¯¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÆüËÜÊ¸²½¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤Þ¤¿¡¢À¸³è¤«¤é¤Ï¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤É¤Á¤é¤È¤â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥Ïー¥É¥ë¤ÏÁ´¤Æ»×¤¤²á¤´¤·¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ï¿È¶á¤ÇÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£
¤½¤Î°ìÊâ¤ò¤ª»ÒÍÍ¤Îº¢¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤Ø½Ð¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¸ì¤ì¤ë
À¤³¦¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¿Íºà¤¬°é¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤«¤ó¡¡½÷¾¡¡¾åÂ¼ÁáÉÄ